Генеральный директорат Европарламента по внешней политике выпустил новый доклад, посвященный России. Точнее, речь в нем идет о двух регионах страны — о Крыме и Калининградской области. Западным партнерам РФ не нравится, что власти государства размещают в указанных субъектах вооруженные силы.

«Действия Кремля в обоих регионах содержат признаки следования схожим политическим и тактическим замыслам. Главным образом речь идет о милитаризации Калининградской области и Крыма как центрального пункта стратегии России по демонстрации своих силовых возможностей странам НАТО и ЕС», — говорится в докладе, отрывки из которого публикует Russia Today.

В документе подчеркивается, что милитаризация субъектов «говорит о желании Кремля вывести кризис в отношениях с ЕС в военную область».

«Москва ощущает себя комфортно и имеет ряд оперативных и политических преимуществ перед странами ЕС», — отмечают авторы документа. Однако они же подчеркивают, что перспектива полноценной войны в регионах маловероятна.

Скорее всего, доклад стал реакцией на два шага российского Минобороны. Первый связан с передачей в постоянное пользование оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» Западного военного округа. Об этом сообщила газета «Красная звезда», которая является официальным печатным органом МО РФ. Ранее ОТРК не несли постоянного дежурства в Калининградской области, хотя периодически перебрасывались туда на временной основе — как правило, в качестве демонстрации силы.

Теперь же ОТРК переезжают в Калининградскую область насовсем. По данным «Коммерсанта», вооружатся «Искандерами-М» вместо устаревшей «Точки-У» экипажи 152-й ракетной бригады.

«На боевое дежурство они встанут в начале 2018 года. До этого в 60-м учебном центре боевого применения ракетных войск экипажи бригады будут обучаться управлению ОТРК, затем проведут тактическое учение с реальными пусками ракет, а уже после личный состав соединения железнодорожным транспортом отправится в место постоянной дислокации», — сообщал «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник в Генштабе ВС РФ.

Комментируя ситуацию вокруг появления ОТРК в Калининграде на постоянной основе, пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску заявила «Коммерсанту», что это «не будет способствовать снятию напряжения».

Однако российские власти настаивают, что все действия на западных рубежах страны — это лишь ответ НАТО. Сейчас в Прибалтике и Польше развернуто четыре батальонные тактические группы альянса общей численностью 5 тысяч человек. Кроме того, в Польше и Германии дислоцируются бронетанковая бригада и бригада армейской авиации США. По данным «Комсомольской правды», только в 2017 году в Прибалтике было запланировано 16 учений Северо-Атлантического альянса.

«Из-за того, что в Калининградской области размещены российские зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, корабли Балтийского флота и ракетные комплексы "Искандер", эта территория стала бастионом, который ограничивает возможности НАТО по дислокации и переброске сил в защищаемой зоне. Иными словами, Калининградская область — «кость» в натовском горле», — пишет газета.

Примерно в то же время, когда стало известно о размещении «Искандеров-М» в Калининградской области, военные рассказали об усилении группировки ВДВ в Крыму.

«Десантные войска активно перевооружаются: в этом году они получили четыре батальонных комплекта новой боевой машины БМД-4М, около ста единиц модернизированных образцов артиллерийского вооружения, порядка пятисот единиц различных средств разведки и управления противовоздушной обороны, а также зенитно-ракетных комплексов», — приводит РИА Новости слова командующего Воздушно-десантными войсками генерала-полковника Андрея Сердюкова.

Но и этот шаг российских военных можно назвать ответным. НАТО много лет подряд вынашивает идею о создании собственной флотилии в Черном море. Сотрудничество в этой сфере идет с самыми разными странами. Например, с Болгарией, Румынией, Турцией. Из последнего — это переговоры в Грузией, которые прошли на этой неделе.

«Мы рассмотрим области, в которых мы можем сотрудничать еще теснее, в том числе по безопасности на Черном море», — сказал журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг, чьи слова приводит РИА Новости.

За два дня до этой пресс-конференции прошли совместные учения НАТО и Украины в Черном море. Военно-морские силы соседнего государства совместно с эсминцем ВМС США «Джеймс Уильямс» провели тренировку типа PASSEX. От украинских ВМС к мероприятиям привлекались два вертолета Ка-27. Об этом было сказано на странице ВМС ВСУ в фейсбуке.

В России и прежде говорили, что подобные планы Североатлантического альянса не могут не вызывать опасений.

«Это серьезно подрывает безопасность и стабильность в этой части континента, вынуждая Россию принимать адекватные ответные меры по обеспечению собственной безопасности», — говорится на сайте МИД РФ.

При всем этом, в США считают, что Россия действительно выступает лишь в ответ. Издание The National Interest, изучая доклад исследовательского центра Rand (консультирует НАТО), приходит к такому выводу.

«Какие бы изменения в доктрине и расстановке сил ни осуществляли Соединенные Штаты и НАТО, их цель состоит в том, чтобы изменить поведение России. Таким образом, характер ответных действий Москвы будет определять целесообразность и практическую ценность тех мер, которые примет НАТО», — говорится в тексте обозревателя издания Дейва Маджумдара.