Накануне вечером в Большом театре состоялась премьера балета «Нуреев» режиссера Кирилла Серебренникова — последний не смог увидеть спектакль, который прошел при аншлаге.

«В зале все: Песков, Чемезов, Эрнст, Ремчуков, Ургант. В ложе Абрамович (со спутницами). Многие члены правительства и истемблишмента. Только режиссер-постановщик дома. Под арестом», — пишет телеграм-канал «Под колпаком».

РИА Новости добавляет, что были замечены на премьере телеведущая Ксения Собчак, продюсер Александр Роднянский, актриса Рената Литвинова, экс-министр финансов Алексей Кудрин, телеведущая Светлана Бондарчук и «многие другие известные персоны».

Напомним, что изначально премьера была запланирована на июль 2017 года. Однако ее перенесли всего за несколько дней до первого показа. Тогда руководство театра сообщило о том, что постановка не готова. ТАСС со ссылкой на собственные источники в Министерстве культуры РФ сообщал, что премьеру перенесли по личному распоряжению главы ведомства Владимира Мединского, однако впоследствии эту информацию опровергли.

«Закулиска видела летний прогон балета-спектакля режиссера Кирилла Серебренникова и хореографа Юрия Посохова. Это действительно был сырой спектакль, которому требовалось время на доработку. И эти полгода работы, пусть и без физического присутствия режиссера, пошли спектаклю на пользу», — пишет телеграм-канал «Закулиска».

Вообще журналисты и критики позитивно оценили постановку, назвав ее и современной, и классической.

«Единственное, чего можно было опасаться, — пошлости, я посмотрел, пошлости не обнаружил. Здесь нет ничего такого, что могло бы шокировать», — сказал ТАСС обозреватель телеканала «Культура» Владислав Флярковский.

Прокомментировал свои впечатления от просмотра премьеры «Нуреева» и пресс-секретарь главы государства Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Есть какие-то моменты спорные, но в целом, наверное, с точки зрения творческого поиска и такой творческой феерии, это событие, мировое событие», — цитирует его «МК».

Александр Родянский предрек «Нурееву» мировую славу и удачные гастроли по всей планете.

«Этот спектакль будет жить и путешествовать по миру, находить понимание. Он трогательный, живой, красивый, масштабный, здорово придуманный. В нем все есть. Настоящий Большой театр», — сказал он РИА Новости.

Кстати, упомянутый выше министр культуры Владимир Мединский был одним из тех, кому удалось посмотреть «Нуреева» за день до премьеры, еще 8 декабря. Тогда состоялся генпрогон. Репетицию посетила и известная писательница Людмила Улицкая, которая назвала отсутствие режиссера спектакля на генеральной репетиции «беспрецедентным случаем».

«У меня в голове не укладывается, как мог присутствовать в зале министр культуры и отсутствовать режиссер. Даже не обсуждая известных нам деталей этого невиданного по своему бесстыдству процесса, не понимаю, почему самому министру не пришло в голову, что он обязан был бы в лепешку разбиться, чтобы режиссер был выпущен из-под домашнего ареста вообще, и уж безусловно в день премьеры... И если он не смог этого обеспечить, то как он мог сидеть на этом бархатном стуле... Чем же он тогда руководит в стране? Это все ужасно стыдно, и это самое меньшее, что можно по этому поводу сказать», — сказала она в интервью «Открытой России».

Вообще на отсутствии Серебренникова в зале заостряли внимание многие, кому посчастливилось попасть на премьеру. Об этом, например, написал глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

«Долгожданная премьера о Нурееве. Актуальный, настоящий современный балет. Талантливо о великом таланте. Несправедливо, что Кирилл Серебренников не был на своей премьере», — написал в своем твиттере он.

Некоторые члены труппы вышли на финальный поклон в футболках с портретом режиссера и призывом его освободить.

«Страна, которая не ценит своих героев... это, конечно, очень обидно», — это Игорь Верник читает со сцены письмо Аллы Осипенко Рудольфу Нурееву. На заднике среди граффити надпись K.Serebr. В зале Чемезов, Песков, Эрнст и другие члены ЦК. Все аплодируют. На сцене в композитор Илья Демуцкий, балетмейстер Посохов и остальные в футболках с Кириллом Серебренниковым. Не балет даже, а удивительное современное искусство. И потом опускается советский занавес Большого театра», — написал журналист Михаил Зыгарь в своем Facebook.

Добавим, что «Нуреева» покажут на сцене Большого театра в этом году еще лишь раз — сегодня. После этого продажа билетов на балет прекратится до мая 2018 года.