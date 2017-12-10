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10 декабря 2017, 18:00
Россия Украина

Дипломатия по-украински: дроби и сопли

Георгий Тука
Георгий Тука

На Украине вспомнили давний принцип Divide et impera, «Разделяй и властвуй». Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Россия так и останется врагом Украины, а потому задачей украинских властей является «раздробить Россию на части». 

Отвечая на вопросы читателей украинского издания «Главред», Тука рассказал о своем видении будущего российско-украинских отношений. По мнению замминистра, «они должны быть в первую очередь прагматичными». Украинский чиновник заявил: «Я не понимаю тезисов о "братских народах", "братской любви" и прочих соплях о единых народах». Поскольку «политически в перспективе Россия будет оставаться врагом независимой Украины», задача украинских властей – «стремиться раздробить Россию на части».

Как именно дробить на части соседскую державу, чиновник умалчивает, хотя признает, что Украина не могла удержать при себе собственную часть: «Можно ли было удержать Крым? С моей точки зрения — нет».

Мечтающий «видеть распад этого государства (России) на отдельные улусы», Тука пару недель назад поделился собственным неутешительным геополитическим прогнозом для Украины: отдать Донбасс России нельзя, ведь если Украина смирится с потерей отчужденных территорий, она может потерять и другие области. Вслед за Донбассом России могут отойти Херсонская, Одесская, Николаевская, Харьковская и Закарпатская области, считает чиновник.

Несмотря на это, Тука убежден: распад России вполне возможен «в случае некоторых обстоятельств социальных политических и внешних».

Заявления Туки не прошли незамеченными в России, хотя и были восприняты скептически и не без доли юмора. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич счел распад России несбыточной мечтой: «Должен украинских и американских господ успокоить. Они сломают зубы, цели не достигнут, а Россия укрепится и вокруг себя объединит все прогрессивное человечество. Осталось уже немного. Поэтому пусть спешат попытаться развалить Россию». Как сообщает RT, Клинцевич убежден: Тука просто отрабатывает свой хлеб. «Такие тезисы у украинского замминистра просто так быть не могут. Он же общается с кураторами, которые сегодня практически каждым украинским министерством управляют. Если бы не это кураторство, то Украина развалилась бы сама. А пока американцы ее держат в руках, но при этом всячески эксплуатируют русофобию. Например, сумели вложить такое в уста», — заявил Клинцевич.

Прокомментировал заявление Туки и председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков: «Ввиду унылого будущего в Киеве помутились рассудком: задумали "раздробить Россию на части". За Украиной присмотрели бы, а то сама развалится».

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале: «Что у Порошенко на уме, то у Тука на языке! Иначе не объяснить антироссийскую выходку заместителя министра по "делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Украины Георгия Тука». Кадыров заявил, что ни на Украине, ни в Европе и США, и пообещал: «А вот в том, что потомки Порошенко и Тука будут мудрее своих предков и попросятся в Великую Россию, сомневаться не приходится. Тука тоже это прекрасно знает, но вынужден говорить то, что ему вложили в уста. В отличие от Тука мы желаем стабильности и мира украинскому народу и Украине!».

В Думе напомнили, что Тука не впервые выступает с громкими заявлениями. Заместитель председателя комитета Государственной думы по делам национальностей Руслан Бальбек Бальбек полагает, что это начало «предвыборной кампании будущего кандидата в президенты Георгия Тука». Бальбек отмечает: «Георгий Тука уже прославил себя «гениальными идеями» как специалист по форматированию нового мироустройства. Правда, его блестящие предложения пока что находят понимание лишь у параноидальных личностей. Сейчас мы видим, как в своей голове и на бумаге он раздробил Россию, отвоевал Крым и Донбасс, и всю эту охапку тактических планов отправил в Вашингтон на утверждение».

Именно на Запад и надеется Тука, когда дело касается попыток украинских властей настоять на том, что Крым по-прежнему принадлежит Украине, а Россия его лишь временно оккупировала: «Когда элита РФ прочувствует весь набор проблем от санкций, когда народ почувствует на своей шкуре все последствия от санкционной политики, тогда, возможно, российские народ и элита пойдут навстречу друг другу по вопросу Крыма в духе: "А может он нафиг нужен, этот Крым?"».

Ранее Тука высказывался по поводу Крыма еще более радикально, утверждая, что одним лишь документом или законом будет невозможно: «Кроме уничтожения России как государства в существующем режиме, другого пути я сегодня не вижу».

Впрочем, даже сам автор громких заявлений признает, что это не более чем мечты: «Капитуляция РФ сегодня невозможна. Есть огромное количество возможностей для уступок и компромиссов, которыми надо пользоваться». При этом Тука подчеркивает: «Я сторонник дипломатического пути».

Каким образом призывы раздробить Россию укладываются в рамки дипломатии, Тука так и не объяснил.

Не менее загадочно выглядит и заявление президента Украины Петра Порошенко, приуроченное к Международному дню прав человека. Порошенко выразил крымчанам благодарность: «Искренне благодарю вас за мужество и стойкость, за непоколебимую веру в справедливость и наше украинское государство». О каком мужестве и вере говорит украинский лидер, остается только догадываться.

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