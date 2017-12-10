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10 декабря 2017, 09:00
Ирак «Исламское государство»
Катерина Норсеева

Маленькая победоносная война?

Военнослужащие армии Ирака
Военнослужащие армии Ирака
фото: SalamNews

Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади сообщил журналистам о том, что война с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) полностью завершена. Также глава правительства Ирака заявил о восстановлении контроля на границе с Сирией. 

«Наши вооруженные силы установили полный контроль над иракско-сирийской границей. Враг хотел уничтожить нашу цивилизацию, но мы победили — благодаря нашему единству и нашей решимости. Мы победили за короткое время», — цитирует Хейдара аль-Абади агентство France Press

Исламисты начали захватывать провинции в Ираке еще в 2014 году. Им удалось обосноваться в том числе в Мосуле, это второй город в государстве. Только в 2017-м он был освобожден иракскими военными, после начались операции в других провинциях, которые уже считались территорией террористов, напоминает BFM

Впрочем, парламент Иракского Курдистана считает, что ситуация далека от идеальной. Там отмечают, что заявление премьер-министра Ирака было «безответственным», поскольку он приравнял вытеснение курдских сил к победе над группировкой ИГ.

«Мы, парламент Курдистана, считаем заявление его превосходительства Хейдара аль-Абади безответственным и грубой ошибкой», — цитирует портал «Курдистан» заявление парламента. 

Власти США , в свою очередь, отметили, что Пентагон проделал «отличную работу» по вытеснению террористов с территории Ирака. 

«Они фактически выбиты из Сирии, а также Ирака. Это хорошая новость. Но плохая новость — они расходятся по всем местам», — заявил ранее президент США Дональд Трамп. 

Российские власти позитивно оценивают происходящее в Ираке. Об этом свидетельствуют итоги последней поездки отечественной делегации в страну. О них ранее рассказывал глава российского Минэнерго Александр Новак. По его словам, проект «Газпромнефти» по развитию инфраструктуры на месторождении «Бадра», реализуется в верном направлении. 

«Газоперерабатывающий завод позволяет решать проблемы экологии с помощью утилизации 1,6 млрд куб. м попутного нефтяного газа. Утилизированный газ пойдет на выработку электроэнергии, даст необходимый толчок развитию экономики», — подчеркнул Александр Новак в интервью телеканалу Россия-24

При этом из Ирака продолжают массово бежать христиане, поскольку они не чувствуют себя в безопасности. Если еще в 2003 году в стране проживало около 2 млн представителей этой конфессии, то сейчас их осталось чуть больше 500 тысяч, со ссылкой на региональное правительство Курдистана сообщает «Спутник».

«Члены радикальной шиитской группировки "Хашд аш-Шааби" ограбили и сожгли дома армян, арабов-христиан и курдов-суннитов, в результате чего около 200 тысяч человек были вынуждены бежать в другие провинции. В основном, в сторону Эрбиля», — рассказал агентству эксперт по турецко-курдским отношениям Карен Ованнисян. 

«Коммерсантъ», в свою очередь, приводит данные «Глобального индекса терроризма»: согласно исследованию, в 2016 году общее число погибших в результате терактов уменьшилось на 13% по сравнению с 2015 годом. С другой стороны, в последние годы увеличилось число государств, где ранее терактов не было, но теперь атаки совершаются. Таких стран в мире набралось 77.

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