После появления информации о запуске 18 декабря торгов фьючерсами на биткойн курс этой криптовалюты стал быстро расти: 7 декабря он достиг уровня в 16,77 тысячи долларов. Это наибольшее за всю историю существования биткоина значение. Однако уже спустя несколько часов началось столь же быстрое снижение.

В связи с происходящим коммерсанты начинают проявлять осторожность при проведении расчетов в криптовалюте, что эксперты считают первым признаком начинающегося перегрева и растущей угрозы того, что раздувающийся «пузырь» биткоина лопнет, а финансовые регуляторы в разных странах мира, в том числе Банк России, обращают внимание на активность хакеров.

Впервые курс криптовалюты превысит уровень в 10 тысяч долларов в самом конце ноября 2017 года и с тех пор с некоторыми колебаниями продолжал расти. Аналитики объясняют его рост значительным интересом к криптовалютам не только частных, но и институциональных инвесторов.

Запуск фьючерсов на биткойн сделает участие в движении его цены более простым и дешевым, заявил журналистам газеты «Коммерсантъ» генеральный директор компании «Спутник – Управление капиталом» Александр Лосев. По словам руководителя группы консультирования по перспективным технологиям КПМГ в России и СНГ Николая Легкодимов, люди покупают биткоин, видя, что те растут в цене, и надеясь, что он вырастет еще больше – и эти покупки подталкивают цены к дальнейшему росту.

Доллары на грядке / pixabay.com

Между тем криптовалюты в последние дни стали основной мишенью атак хакеров, утверждает целый ряд ведущих специалистов по кибербезопасности, опрошенных газетой. Действительно, не далее как 6 декабря криптобиржа NiceHash сообщила о кибератаке, в результате которой были украдены 4,7 тысячи биткойнов (по сегодняшнему курсу это больше 70 млн долларов). Компания приостановила работу.

Некоторые интернет-магазины, использовавшие в расчетах биткоины, перестали принимать их. О прекращении приема его объявил 6 декабря, в частности, онлайн-магазин Steam, один из крупнейших в мире магазинов по продаже компьютерных игр, программного обеспечения и прочего цифрового контента. При этом администрация ссылалась на значительные колебания стоимости биткоина и высокие комиссии.

А утром 8 декабря курс биткойна упал на более чем 12% по сравнению с уровнем вечера 7 декабря: он опустился в среднем ниже 15 тысяч долларов. По информации Coinmarketcap, на 8:35 по московскому времени стоимость криптовалюты составляла 15 424 долларов, а по оценке CoinDesk, она достигала лишь 14 567 долларов.

О том, лопнет ли «пузырь» биткоина, о перспективах криптовалюты и вероятности того, что, как утверждают некоторые экономисты, в будущем она может стать альтернативой золоту, поговорил с «Полит.ру» Сергей Хестанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС, советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие брокер».

Сергей Хестанов

«Криптовалюта, похоже, – типичный «пузырь», то есть актив, который пользуется большой популярностью и потому его стоимость формируется не на основе каких-либо фундаментальных факторов.

У того же самого золота есть такой фундаментальный фактор, как себе стоимость добычи. Понятно, что золото не может долго стоить дешевле, чем себестоимость добычи: если цена его так упадет, то добыча прекратится и через некоторое время возникнет его дефицит – ведь золото, помимо украшений, имеет и довольно широкое техническое применение. Это микросхемы, контакты в электронных устройствах, многие приборы – то есть промышленность тоже потребляет золото. Не так много, но, тем не менее, потребляет. И если в силу каких-то причин стоимость золота упадет ниже себестоимости добычи, то дефицит, который возникнет через некоторое время за счет потребления золота промышленностью, заставит цену вновь подняться.

То есть существует рыночный механизм, который более или менее эффективно регулирует стоимость золота. Что же касается криптовалюты, то этот актив в значительной мере является виртулаьным, то есть какого-либо самостоятельного применения (как, например, применение золота для зубных протезов, микросхом, электроники) у нее нет. Поэтому ее стоимость в любой конкретный момент времени – это просто баланс между спросом и предложением. Соответственно, малейшие изменения этого баланса вызывают очень большое изменение в стоимости.

А с тем, что для биткоинов вводят фьючерсы, есть забавная историческая параллель: когда была знаменитая голландская тюльпаномания, самый значительный всплеск цен произошел, когда и там ввели своеобразные «фьючерсы» на тюльпаны. Это было не совсем то, что сейчас называют фьючерсами, но в целом это был очень похожий на них инструмент. Появление этих «фьючерсов» способствовало скачку стоимости (за которым все и рухнуло). Поэтому весьма вероятно, что рост биткоина – это как раз реакция на информацию о введении фьючерсов.

С другой стороны, введение фьючерсов никак не отменяет главного: того, что фундаментальных основ стоимости криптовалюты не существует. Это актив, чья стоимость всецело зависит просто от его популярности. Вспыхнул интерес к нему – цена взлетела, пропал – цена упала. Так что мы увидим еще неоднократные случаи ее взлетов и падений. Что касается угрозы того, что «пузырь» лопнет… К сожалению, современная наука не может точно определить границы «пузыря», то есть когда именно он лопнет. Но вне сомнения, что во многом такой взлет стоимости криптовалют связан с тем, что это «пузырь».

Наблюдение за торгами на бирже / flickr.com

У появления этого «пузыря» есть объективные причины, связанные с тем, что уровень процентных ставок в развитых экономиках очень низок. Как правило, когда уровень ставок падает, «пузыри» образуются активнее. А в какой-то мере популярность криптовалют подпитывается тем, что во всем мире ведется бурная борьба с оффшорами. Криптовалюты – удобный инструмент, с помощью которых в принципе можно уменьшить налогообложение.

Пока даже среди ведущих финансовых регуляторов, в том числе в США, нет четкого понимания, что все-таки за инструмент криптовалюты и как к ним относиться. Поэтому если у нас уже предлагали сажать в тюрьму за биткоины, то регулятор США занял двойственную позицию: сказал, что не считает это валютой и не собирается ее регулировать, не собирается выступать в каких-либо судебных спорах, которые могут возникнуть в связи с нею, но при этом признал криптовалюту товарным активом.

Собственно, почему бы и нет? Существуют же, к примеру, фьючерсы на погоду. Понятно, что погоду купить невозможно, но фьючерсами на среднемесячную температуру торговать вполне можно, и это находит применение – некоторые сельхозриски страхуются через этот механизм. Словом, пока отношение ФРС к криптовалютам примерно такое же, как к фьючерсам на погоду. И скорее всего (потому что жизнь показывает, что любой ажиотаж рано или поздно заканчивается), что примерно такое отношение к криптовалюте как инструменту со временем и укоренится.

То есть скорее всего через некоторое время курс биткоина стабилизируется – если только он не исчезнет. Вообще говоря, криптовалют очень много, и биткоин – это только самый популярный. Но не исключено, что популярность придет к какой-нибудь другой криптовалюте – может быть, к той, которой еще и не существует, а биткоин может прекратить свое существование. Потому что для того, чтобы он существовал, необходимо, чтобы непрерывно работала довольно мощная вычислительная инфраструктура. И не факт, что интерес к биткоину останется и спустя некоторое время.

Но как явление, как нечто, чего прежде не было, а теперь появилось, биткоин, безусловно, весьма интересен», – сказал Сергей Хестанов.

Комментируя мысль Сергея Романчука, президента ACI Russia, руководителя операций на валютном и денежном рынке АКБ «Металлинвестбанк», о том, что на деле инвестиции в криптовалюты не столь велики, как многие считают, и что цена на них растет быстро зачастую при совсем небольших инвестициях, в силу уже того, что из этих криптовалют не выходят их текущие владельцы, эксперт согласился с этим утверждением.

Экран, транслирующий торги на бирже / flickr.com

«Абсолютно верно. Это бывает и на фондовом рынке. Есть такое понятие – free float. Что это значит? Дело в том, что акции какой-либо отдельной компании отнюдь не все каждый день обращаются на бирже. Большая часть их – это контрольные пакеты, которые просто хранятся хозяевами предприятий, и только малая толика акций обращается на бирже. По многим российским компаниям это – буквально единицы процентов акций. То есть free float многих российских компаний составляет единицы процентов.

Сделки с этими единицами процентов приводят к тому, что меняется цена. Цену умножают на общее количество акций – и получается очень большая цифра. То же самое и с криптовалютами: обращается малая часть, у нее получается некая цена; эту цену умножают на количество таких единиц – и получается гигантская цифра капитализации. Но, как правильно обратили внимание эксперты, такой расчет не совсем верен. Поскольку если попытаются продать все, то совсем не факт, что найдутся покупатели, готовые купить их по такой высокой цене.

Но, в общем, это проблема касается не только криптовалют, а любых биржевых активов. Как только free float маленький, возникают такие проблемы: пока вы хотите продать маленькое количество, все хорошо, стоит же захотеть продать большое, как цена резко падает. В этом отношении криптовалюты не лучше, и не хуже других активов.

А что касается идеи о том, что криптовалюты могут стать альтернативой золоту, то, если рассуждать совсем абстрактно, исключить этого нельзя. Но сказать, что это произойдет в сколько-то обозримом будущем, будет очень сильным преувеличением. Помните, в хорошем фильме «Москва слезам не верит» один из героев говорит: «Ничего не будет – ни кино, ни театра, ни книг, ни газет. Будет одно сплошное телевидение!» Но вот прошло полвека – и театр есть, и остальное. То есть многие ожидания оказываются сильно преувеличенными.

Другой вопрос – что самая большая интрига криптовалют в том, что будет, если кто-то из серьезных товарищей выпустит обеспеченную чем-либо криптовалюту (то есть криптовалюту, которую по фиксированному курсу можно будет обменивать на какой-то актив, будь то киловатт-час электроэнергии, тонна пшеницы, тонна нефти или кубометр газа). Ведь в принципе ничто не мешает сконструировать криптовалюту с технической частью как у других криптовалют – и добавить к этому, что данный актив обменивается на материальные ценности по фиксированному курсу. Вот если бы такое произошло, это могло бы сильно повлиять на мировую экономику.

Этим мог бы заняться кто-то из крупных производителей. Но пока такого не наблюдается. Так что мы имеем просто очень интересное явление: с точки зрения принципов функционирования криптовалюты – очень любопытная штука. Но дальнейшие перспективы ее, как у любого нового явления, пока малопонятны», – объяснил Сергей Хестанов.