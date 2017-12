«Коммерсантъ» в статье «Суть да тело» пишет о выходе «Нуреева» на сцену Большого театра.

«Легковым придется тяжело»: утильсбор на машины может резко вырасти.

«Слияния и приглашения»: регионы по-разному относятся к созданию городских агломераций.

«Ведомости»: «ЦБ заплатит за потери бюджета в "ФК Открытие", Бинбанке и Генбанке». Регулятор вернет 84 млрд рублей, выданных банкам по программе докапитализации через ОФЗ.

«Как Госдума выполняла послание президента»: депутатам трудно принимать непопулярные законы перед выборами.

«Внешэкономбанк продолжает показывать убытки»: до прибыли еще далеко, а государство уже начало сокращать поддержку.

РБК: «Казначейские обстоятельства». В правительстве обсуждают финансирование гособоронзаказа через единый расчетный центр.

«Под прессом взятки»: почти 80% российских предпринимателей сталкиваются с коррупцией.

О том, какие перспективы и риски у криптовалюты, можно прочитать в материале «Биткоин взяли на веру».

«Известия» в статье «Все идет по плану» обращают внимания на то, что благодаря реформам экономика находящейся под санкциями КНДР растет на 4-5% в год.

«Земли вернут в оборот»: Минсельхоз предлагает сделать невыгодным владение неиспользуемыми участками.

«Россия защитит независимость астероидов»: инициатива вызвана стремлением частных компаний США и Люксембурга начать добычу полезных ископаемых за пределами Земли.

«Газета.ru» в статье «Маневр для президента: Путину предложили повысить НДС» пишет, что правительство предлагает повысить НДС и снизить страховые взносы в 2019 году.

В материале «Король небес F-15 потерял корону» сравниваются шансы на победу в случае столкновения американского истребителя F-15 и российских Су-30 и Су-35.

«Эрмитаж вернул Юношу»: единственная в России картина Караваджо вернулась в Эрмитаж.

The Economist: «Запад позволяет Украине проиграть в битве с коррупцией» (The West is letting Ukraine lose its battle against corruption). Местное жульничество и внешнее безразличие обессмысливают украинскую революцию.

Bloomberg: «Забудьте про Brexit, Польша рискует стать настоящим изгоем в ЕС» (Forget Brexit, Poland Risks Being the EU's Real Rogue State). Пока всеобщее внимание приковано к переговорам по отделению Британии от ЕС, на востоке блока зреют проблемы, грозящие новым разладом.

The Wall Street Journal: «Ближневосточная напряженность тихо бурлит после перемены американской политики в отношении Израиля» (Mideast Tensions Simmer in Wake of U.S. Shift in Israel Policy). Решение американской президентской администрации признать Иерусалим столицей Израиля вскрыло очаги напряженности на Ближнем Востоке, но не привело к масштабным конфликтам, как предсказывали скептики.

The Guardian: «Вероятность Brexit'а без сделки "радикально снизилась" — Дэвид Дэвис» (Odds of no-deal Brexit have 'dropped dramatically' - David Davis). Британский министр по отделению Британии от ЕС Дэвид Дэвис заявил, что правительство будет стремиться к торговой сделке по образцу канадской, но с еще большим количеством привилегий.

Reuters: «В Ираке прошел военный парад в честь победы над Исламским государством» (Iraq holds military parade celebrating victory over Islamic State). Ирак празднует окончательную победу над террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Al Jazeera: «Оман шагнул ближе к постнефтяной экономике» (Oman moves closer to a post-oil economy). У Омана есть амбициозная цель переориентировать экономику с нефтедобычи на другие отрасли, в том числе промышленность и туризм.