Владимир Путин прилетел на российскую базу ВВС Хмеймим в Сирии, где в присутствии Сергея Шойгу и Башара Асада отдал приказ приступить к выводу российских войск из страны.

В последнее время стало модно сравнивать современную Россию с эпохой застоя — один и тот же лидер, Олимпиада и ее бойкот, война в исламской стране и сбитый «Боинг»... Совпадений и правда множество. Но Путин начал вывод войск из Сирии, и таким образом, можно сказать, нарушил сценарий. Конечно, это может остаться только предвыборным обещанием (впервые президент приказал начать выводить войска еще весной 2016 года) — но может быть действительно России удастся не увязнуть в этой войне?