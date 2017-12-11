Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что концепцию межбюджетных отношений федерального центра с регионами нужно менять — в первую очередь регионам необходимо оставлять больше собственных источников налоговых доходов, заявила она интервью РБК.

«Мы настаивали и настаиваем на том, чтобы изменить концепцию межбюджетных отношений, имея в виду также более справедливое перераспределение налоговых доходов между федеральным центром и субъектами Федерации. Понимание того, что это надо делать, в правительстве, Министерстве финансов есть», — сказала Матвиенко.

По ее словам, «нельзя ставить субъекты в абсолютную зависимость от федерального центра: распределение всех доходов в стране должно быть сбалансированным».

Салют в Москве / АГН "Москва" / фото: Кирилл Зыков

При этом Матвиенко не стала назвать конкретные меры, которые могли бы исправить ситуацию. Она сослалась на то, что «все наработки, которые уже имеются в Совете Федерации, Счетной палате, Министерстве финансов, Министерстве экономического развития, проходят сейчас обсуждение — пока оно сугубо профессиональное и закрытое».

Отметим, что современная схема распределения доходов между федеральным центром, регионами и муниципалитетами, фактически, была создана когда пост министра финансов занимал Алексей Кудрин. При этом в самом федеральном Министерстве финансов уверены, что доходы между центром и регионами распределяются справедливо и примерно поровну. На Московском финансовом форуме даже была представлена игра, которая, по мнению создателей, развенчивала различные мифы о российской бюджетной системе. Так, утверждается, что федеральный бюджет передает значительные ресурсы регионам и Пенсионному фонду и за вычетом этих передаваемых средств доходы между федеральным центром и регионами делятся практически поровну. А в ответ на утверждение о том, что межбюджетные трансферты устроены так, что дестимулируют регионы зарабатывать, Минфин приводит следующий довод: «Если "доброжелатели" в регионах советуют несильно стараться в развитии экономики, ссылаясь на то, что федеральный центр немедленно урежет дотации, если увидит рост собственных доходов, не нужно их слушать — нужно всеми силами привлекать инвестиции и развивать экономику региона — "делай что должно, и будь что будет"».

Уборка улицы. фото: Vladimir Varfolomeev ( flickr.com/photos/varfolomeev)

И все же в последнее время многие регионы столкнулись практически с финансовой катастрофой. Рост долга перед банками и федеральным бюджетом, рост трат на социальное обслуживание, рост зарплат у бюджетников, который был вызван «майскими указами» президента, он оплачен регионами, привели к фактическому банкротству некоторых регионов — случались просрочки по платежам по банковским кредитам. В некоторых самых проблемных регионах (Хакасия, Карелия, Удмуртия) власти даже открыто просят центр о помощи. Также для поддержки регионов в 2018 году правительство запускает программу реструктуризации бюджетных кредитов: даже долги, которые были под почти нулевой процент, вернуть практически невозможно.

По словам Матвиенко, «есть регионы с финансовыми проблемами, есть регионы среднего уровня и порядка 20 субъектов Российской Федерации, которые имеют достаточные финансовые ресурсы и устойчивые бюджеты». «На всех уровнях власти есть понимание того, что нужно исправлять ситуацию в проблемных точках», — заверила она. В следующем году до 100 млрд рублей увеличены средства для поддержки регионов на выполнение майских указов президента, а программа реструктуризации бюджетных кредитов добавит субъектам более 400 млрд рублей дополнительных средств только в ближайшие два года, заверила Матвиенко.