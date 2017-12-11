Как и неделю назад, в Киеве местные жители вышли маршем по улицам украинской столицы. В этот раз — без своего предводителя Михаила Саакашвили. Его, напомним, задержали вечером 8 декабря и поместили в изолятор. Однако и обезглавленный протест состоялся. Из парка Шевченко, как и в прошлые выходные, колонна двинулась к площади Независимости. По оценке полиции, в марше приняли участие 2,5 тысячи человек. По мнению сторонников Саакашвили, до 50 тысяч.

Акция сторонников Михаила Саакашвили в Киеве 10 декабря 2017 РУХ НОВИХ СИЛ

Журналисты, побывавшие на МихоМайдане, как окрестили его СМИ, отмечали, что поведение митингующих было неотличимо от того, что было в 2013-м. Даже слоганы, звучавшие со сцены и в толпе, были похожи. Участников акции протеста цитирует «МК»: «Сяду в тюрьму за плевок в лицо Пете», «Он обещал посадить Януковича, а посадил Саакашвили!», «Мише — свободу, барыгу — на нары», «Луценко Юра — продажная шкура!».

После митинга на площади Независимости часть людей двинулась к СИЗО СБУ, где до вечера 11 декабря останется Михаил Саакашвили. В Аскольдовом переулке собралась большая толпа людей, которые заблокировали заодно и магазин «Рошен», принадлежащий президенту Украины, вместе с продавцами и покупателями. Последних позже отпустили, а митингующие двинулись дальше — к зданию Генпрокуратуры Украины. Издание «Страна» сообщило, что перед колонной ехал джип с колонками, который использовался в качестве мобильной трибуны для желающих выступить. И такие находились. Не только украинские нардепы, но и представители, например, духовенства.

Акция сторонников Михаила Саакашвили в Киеве 10 декабря 2017 РУХ НОВИХ СИЛ

«Если через три дня Михаил не будет на свободе, то нас будут миллионы. Этих людей мы сметем», — приводит «Страна» слова священника, адресованные со сцены полицейским.

Необходимо напомнить, что уже сегодня, 11 декабря, Печерский суд Киева будет избирать меру пресечения Михаилу Саакашвили. И лидеры протеста, названного Михомайданом, призывают людей прийти на заседание. Сам экс-президент Грузии объявил голодовку в знак солидарности с теми, кто все же вышел на площадь Независимости, чтоб потребовать отставки Порошенко.

«Ему предложены нормальные более-менее условия для этого изолятора, он будет один находиться в камере. Сегодня нам маловероятно, что удастся попасть, но мы пытаемся вещи передать», — сказал порталу NewsOne адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

Напомним, бывшего главу Одесской области подозревают в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины «Содействие участникам преступных группировок».

Вместе с тем накануне стало известно, что Саакашвили подал иск в адрес генпрокурора Украины Юрия Луценко. По словам Чернолуцкого, главный гособвинитель Украины не имел права озвучивать материалы досудебного следствия.

Михаил Саакашвили на митинге за импичмент президента Порошенко. 12 ноября 2017 РУХ НОВИХ СИЛ

Любопытно, что на защиту Саакашвили встали российские пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов, более известные как Лексус и Вован. Они написали письмо президенту Украины Петру Порошенко. Документ опубликовали на фейсбуке.

«Нельзя не отметить мужество экс-губернатора Одессы, практически в одиночку бросившего вызов коррупции, клановости и построению в Украине авторитарного государства. Мы также прекрасно понимаем, что политическое преследование Саакашвили санкционировано именно вами. Все так называемые улики в "деле Саакашвили" сфальсифицированы, причем, сделано это так неумело, что заметно даже обывателям. Чтобы устранить политического оппонента вы бросили в бой весь карательный и административный аппарат, все подконтрольные псевдо-СМИ», — говорится в письме.

Также Лексус и Вован напомнили Порошенко, что в 2014 году лидеры Евромайдана могли выступать перед протестующими Киева «и президент Янукович не приказывал арестовать их».

На Украине считают маловероятным, что Саакашвили будет выдан грузинским властям, хотя запрос на экстрадицию бывшего президента по-прежнему в силе.

«Никто не намерен отменять этот запрос, в то же время хочу отметить, что новый запрос из Грузию в Украину по этому вопросу не направлялся. Что касается задержания Михаила Саакашвили в Киеве, у украинской стороны есть очень конкретные вопросы к нему по ряду конкретных дел. Посмотрим, как будут развиваться события», — приводит ТАСС слова министра культуры Грузии Михаила Георгадзе.

В самом Киеве считают, что бывшему одесскому губернатору нечего бояться — его отстоят сторонники. Или же власти будут вынуждены пойти на более-менее мягкие действия в отношении задержанного Саакашвили.

Акция сторонников Михаила Саакашвили в Киеве 10 декабря 2017 РУХ НОВИХ СИЛ

«Если предположить, что ему дадут домашний арест и наденут браслет, то Саакашвили, сразу после выхода из суда его демонстративно сорвет и выбросит, поведя народ к палаточному городку около Рады. Если же власть решится надавить на суд, чтоб тот взял Михо под стражу, то его просто отобьют сторонники и освободят прямо в зале суда. Возможно, чтоб не нагнетать и дальше обстановку, суд просто отпустит Саакашвили под личные обязательства», — рассуждают обозреватели портала «Страна».