Россия 11.12. Главное

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Организаторы экологической акции составили рейтинг «добрых» городов России. Среди критериев – количество проведенных мероприятий, резонанс в СМИ, социальный эффект.

Всероссийская акция «Марафон добрых дел» включала в себя свыше 4000 субботников, больше 3000 акций по сбору вторсырья и утилизации отходов, благотворительные акции для сбора средств в приюты бездомных животных, открытые обсуждения экологических проблем с жителями, говорится в сообщении на сайте проекта.

Рейтинг «добрых» городов возглавила Казань, затем – Санкт-Петербург и Ульяновск. В десятку городов вошли Москва (4-е место), Химки (5-е место), Уссурийск (6-е место), Ростов-на-Дону (7-е место), Чебоксары (8-е место), Нижний Новгород (9-е место) и Саратов (10-е место).

Также был составлен рейтинг экоактивистов страны. Первое место заняла Мария Исаева из города Тутаев, второе место у Елены Баевой из Химок, третье - у Елены Ильиной из Рыбинска.

Антиновость

В Челябинской, Свердловской и Московской областях зафиксирована самая неблагополучная экологическая обстановка. Рейтинг опубликовала общественная организация «Зеленый патруль».

Затем следуют Иркутская область, город Севастополь, Брянская область, Республика Бурятия, Еврейская автономная область, Ленинградская и Нижегородская области, говорится на сайте организации.

Пригород Челябинска. Вид на ТЭЦ /pixabay.com

Благополучными регионами названы Тамбовская область, Республика Алтай, Алтайский край. Также в их число вошел Санкт-Петербург, Курская область.



Позиция в рейтинге определялась значением трех индексов: природоохранного, промышленно-экологического, социально-экологического.



Непонятная

Свердловское УФАС предъявило претензии местному предпринимателю Ольге Вековшининой за то, что она разместила на билбордах цитаты из Евангелия в качестве социальной рекламы. Данные по этому делу на своей странице в Facebook опубликовал адвокат Алексей Бушмаков.

Согласно документам, Вековшинина использовала цитату из Евангелия от Луки: «Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует».

Рекламный щит в Екатеринбурге / diak-kuraev.livejournal.com

Женщина пояснила, что считает билборд с такой цитатой социальной рекламой против разводов. УФАС решил привлечь предпринимательницу к административной ответственности.

Представители ведомства сочли, что данный вопрос регулируется семейным кодексом, в котором говорится, что брак — добровольный союз мужчины и женщины и что запрещаются любые формы ограничения граждан при вступлении в брак, также кодекс гарантирует возможность расторгнуть брак.

«Анализ размещенной на рекламной конструкции информации не позволяет сделать вывод о том, что она направлена на построение добровольных семейных отношений и укрепление семьи, поэтому данную информацию нельзя отнести к социальной рекламе, назначением которой является достижение общественно полезной цели», — говорится в заключении УФАС на сайте ведомства.

Женщина привлечена к ответственности по ч. 1 ст. 14.3 КоАП (Нарушение законодательства о рекламе).

Ассорти

В Ижевске из перечня муниципальных дорог исключены участки, расположенные на придомовых территориях. Первый заместитель главы администрации Ижевска Ильдар Бикбулатов сказал, что администрация города не может за счет бюджетных средств содержать их.

Мусорные баки во дворе /pixabay.com

«Администрация не может за бюджетный счет содержать придомовые территории, это нецелевое расходование средств. Управляющие компании могут передать данные участки на баланс города, но для этого требуется решение собственников многоквартирного дома. Администрация готова принимать на обслуживание эти участки», — сказал Бикбулатов, слова которого приводятся в сообщении на сайте пресс-службы города.

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В посольстве США в России сообщили, что американские визы вновь начали выдавать во Владивостоке, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге. В указанных городах выдача неиммиграционных виз будет проводиться «в ограниченном объеме» с 11 декабря, пишет РБК.

«Однако мы не можем продолжать предоставлять наши услуги на том же уровне, что до сокращения персонала посольства и консульств Соединенных Штатов Российской Федерацией на 60%», — отметили в американском посольстве.

Также представители посольства отметили, что часть интервью на получение виз в этих городах может быть перенесена и переназначена.

Выдача виз была приостановлена 23 августа в ответ на требование России сократить численность персонала до числа российских дипработников. Такое требование российская сторона ввела после новых санкций в отношении России, и из-за неясностью с вопросом дипсобственности России в США. С 1 сентября визу США в России можно было получить только в Москве.

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В Самарской области при получении взятки задержан полицейский из села Утевка. Александр Вельматкин в 2016 году получил титул лучшего участкового области.

15 ноября полицейский, как пишут правоохранители, находясь в своей машине, получил 50 тысяч рублей от местного предпринимателя взамен за освобождение от административной ответственности и дальнейшее покровительство.

Против Вельматкина возбудили уголовное дело по ст. 290 УК России (получение взятки). Участковый признал вину. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Мужчина был уволен со службы в органах внутренних дел в ноябре.