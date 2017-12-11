Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины, продолжает протесты против действующей украинской власти. В настоящее время он выступает как лидер партии «Рух новых сил». 11 декабря Печорский районный суд Киева должен вынести решение по поводу меры пресечения для политика.

Саакашвили пытались задержать 5 и 6 декабря, однако один раз его сторонники отбили его у полиции, а второй раз он успел скрыться и задержан был лишь поздно вечером 8 декабря. По данным СМИ, ему вменяется в вину содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Оказавшись в СИЗО Службы безопасности Украины, Саакашвили объявил бессрочную голодовку. При этом, по словам адвокатов, он чувствует себя хорошо и «бодро». Срок пребывания в статусе задержанного составляет 72 часа, то есть решение по поводу дальнейшего статуса и местонахождения политика должно быть принято до 22.00 по московскому времени.

По версии Генпрокуратуры, организованные Саакашвили протесты финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича (в частности бизнесменом Сергеем Курченко) и были направлены на свержение государственной власти, передает информационное агентство РИА Новости.

М. Саакашвили со своими сторонниками / vkrizis.ru

Пока прокуратура намеревалась просить о домашнем аресте политика. Заседание суда, согласно сообщению на странице Саакашвили в Facebook, было назначено на 12.00 по московскому времени, однако и к 13.30 оно не началось. По сведениям информационного агентства «Интерфакс-Украина», подход к зданию суда был затруднен из-за большого количества полицейских и журналистов. Другие СМИ сообщали о том, что пройти мешают и окружившие здание сторонники Саакашвили.

Напомним, 10 декабря в центре Киева прошла акция сторонников политика, которые требовали импичмента украинского президента и освобождения Саакашвили, выкрикивали лозунги с критикой в адрес генпрокурора Украины Юрия Луценко, требовали прекратить давление на НАБУ и антикоррупционные органы.

Прокомментировать для «Полит.ру» происходящее, разъяснив, чего и добивается Саакашвили, а также чего может ожидать, согласился Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий». Он не исключил, что уже 11 декабря Михаил Саакашвили окажется на свободе.

Георгий Чижов

«Что интересно в нынешней ситуации? То, что, уже зная все ходы, адвокаты и сторонники задержанного обычно тянут время, чтобы за 72 часа с момента задержания суд не успел рассмотреть вопрос. Тем не менее, судить Михаила Саакашвили начали только спустя двое с половиной суток после задержания. То есть уже сегодня в 11 часов вечера по Москве срок его задержания истекает, и успеет ли суд к тому времени решить вопрос о мере пресечения, – это интрига. Как интригой остается и то, почему его задержали в пятницу вечером, но ни позавчера, ни вчера в суд не доставили. Хотя раньше всегда такие вопросы рассматривали дежурные судьи, если дело приходилось на выходные.

Так что я не исключаю, что он уже сегодня выйдет на свободу просто по истечении срока задержания. Хотя, конечно, может еще случиться, что суд пойдет достаточно быстро и до 11 часов вечера решение будет принято. Конечно, вынесение решения по поводу меры пресечения не занимает столько времени, сколько вынесение приговора, но обычно подсудимым в такой ситуации, например, становится плохо – к ним вызывают «скорую», а когда их пытаются привезти обратно в суд, их сторонники бросаются под колеса и не дают конвойному автомобилю проехать – что, по-моему, с утра началось и в случае с Саакашвили. То есть тут уже есть отработанные схемы.

И, кстати, Геннадию Корбану (украинский бизнесмен, лидер партии «УКРОП» с 12 июля 2015 года по 23 января 2016 года, которого СМИ называют соратником олигарха Игоря Коломойского – прим. ред.) один раз удалось таким образом протянуть до конца срока задержания. Но, правда, его тут же задержали по другому поводу и все-таки назначили ему меру пресечения. Ну, посмотрим, что будет на этот раз.

Геннадий Корбан, лидер партии "УКРОП" / newsukraine.com.ua

Могут ли Михаила Саакашвили отпустить на свободу под залог или поручительство? С поручительством не очень ясно, каков может быть его юридический статус. Более или менее понятно, что если Михаил Саакашвили останется на свободе, то спокойно вести себя он не будет. С другой стороны, мы наблюдаем явные признаки того (и мы уже обсуждали их не раз), что в тюрьме его никто видеть не хочет. Поэтому, несмотря на то, что он фактически скрылся в момент задержания 5 декабря и продолжал определенную деятельность, прокуратура по-прежнему намеревалась просить всего лишь домашнего ареста. Ну, скоро станет ясно, не изменилась ли позиция прокуратуры.

Потому что если будет назначен залог или какое-то поручительство, то, думаю, стиль поведения Саакашвили не изменится и акции протеста продолжатся. Даже в случае вынесения домашнего ареста как меры пресечения, если Саакашвили будет и дальше повышать ставки, то вполне может, допустим, нарушая требования домашнего ареста, начать где-то разгуливать. И тогда его могут ждать уже более серьезные последствия – которых, очевидно, пока никто не хочет. Вот только вопрос, готов ли он повышать ставки, рискуя собственным комфортом.

Понятно, что сейчас очень многие оппозиционеры в Украине пытаются воссоздать политический ландшафт 2013 года (хотя, конечно, так на деле не бывает). Уже и Юлия Тимошенко написала президенту обращение, что он своими действиями повторяет историю с ее арестом и осуждением, происходившую при Януковиче; и вчерашний «марш за импичмент» прошел тем же путем, что ходило «народное вече» 1 декабря 2013 года… Словом, оппозиция хочет вернуться к понятным ей декорациям и ролям: хочет считать, что Порошенко – это такой новый Янукович, а вот они – на белом коне. Но я думаю, что все же история никогда не повторяется одинаково, и ситуация сейчас совершенно иная.

Первые палатки на Майдане / Громадске ТВ

На что, возможно, рассчитывает Саакашвили, начиная свою деятельность без особой поддержки? Значительной поддержки он действительно не имеет. Но думаю, что, поскольку он не хочет выпадать из политического пространства, то, видимо, на этом этапе он хочет поддержать свою репутацию революционера, возможно – добиться смены власти в Украине, возможно, получить какие-то свои политические или экономические бонусы.

Думаю, бонусы его интересуют в первую очередь все же политические, потому что он еще – достаточно молодой человек, полный сил, и уходить в преподаватели в каком-нибудь американском университете явно пока не хочет. Продемонстрировать успехи управленца в Украине у него не получилось, вот и остается только вернуться в нишу революционера.

Может ли на его репутацию революционера сыграть и решение суда по поводу меры пресечения? Точно не знаю. Известно, что его слабое место – это то обстоятельство, что комфорт для него имеет существенное значение – собственно, его потому и не пытались любой ценой задержать в палаточном лагере его сторонников, понимая, что долго он там не продержится и выберется куда-нибудь в более комфортные условия. Ну, так оно и получилось. Словом, комфорт для него имеет значение – но, возможно, революционная идея имеет и большее значение.

Откроются ли у Саакашвили какие-то новые перспективы в Украине, если его репутация подтвердится? Думаю, да – по крайней мере, он может рассчитывать стать союзником тех, кто придет к власти. Но я думаю также, что его интересуют перспективы не только в Украине но и в Грузии. Пока он остается известным политиком, у него сохраняется шанс на возвращение к власти и на родине – по крайней мере, чисто гипотетически. Ну, и вообще ему надо как-то поддерживать свою репутацию в мире.

М. Саакашвили / YouTube.com

Она, конечно, довольно условна – в тех же Соединенных Штатах сейчас не могут определиться, как относиться к его нынешним приключениям. Но, тем не менее, победителей не судят. И если бы Саакашвили удалось добиться смены власти в Украине под демократическими лозунгами, он бы, наверно, оказался на коне. Я говорю про это очень скептически, конечно, но гипотетически возможно, что сам он видит ситуацию именно так. Тем более что его партия в Грузии существует, она играет определенную роль – пусть даже результат последних выборов оказался совсем не тем, на который Саакашвили рассчитывал. Ведь ситуация меняется.

Пока его партия не выпала из политических раскладов – поскольку у населения уже накапливается усталость от «Грузинской мечты», а правящая коалиция разваливается. В общем, хотя я не настолько владею ситуацией в Грузии, все же думаю, что по крайней мере теоретические шансы вернуться к власти у Саакашвили там остаются. Может быть, через возвращение на родину при смене власти в Грузии – пусть даже такая смена окажется не сразу в его пользу. Но это пока только рассуждение в общем, обсуждать конкретные пути возвращения его в Грузию еще рано.

Может ли Михаил Саакашвили что-то сделать, чтобы его поддержка в Украине увеличилась? Ну, он считает, что может – и старается, рассчитывает этого добиться, пытаясь представить Порошенко – Януковичем, а себя, соответственно, неким лидером демократических сил», – сказал Георгий Чижов.