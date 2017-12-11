Топ новостей 11 декабря
Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин объявил о выводе войск из Сирии, в в Нью-Йорке взорвали самодельную бомбу, а источник АП рассказал, как решено повысить явку на выборах.
Путин прибыл в Сирию и приказал начать вывод войск
Владимир Путин прибыл на военную авиабазу Хмеймим, где базируются силы ВКС РФ, и приказал начать выводить российский контингент из страны. Его встречали Башар Асад, Сергей Шойгу и командующий российской группировки Сергей Суровикин. Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее начало процесса национального урегулирования в Сирии.
Путин сегодня также посетил Египет, где на встрече с лидером страны заявил, что Россия готова к возобновлению прямого авиасообщения.
Вывод войск из Сирии это хорошо.— Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) 11 декабря 2017 г.
Правда, полтора года Путин уже объявлял о выводе: https://t.co/eUKEeowuXK pic.twitter.com/CiTM8al4fu
Путин приказал приступить к выводу войск из Сирии..— 🇷🇴 Румынская сотня (@latiniano) 11 декабря 2017 г.
и дело не в том, что это в 4-й раз только на моей памяти и их там "никогда не было", но и сигнал о том чтоо тема Сирии, как и Украины тамошних рабов уже не заводит и нужно что-то новое 😡
В Манхэттене прогремел взрыв
В Манхэттене на автовокзале Порт-Аторити произошел взрыв самодельной бомбы. Пострадали четыре человека, один задержан по подозрению в подготовке теракта. Полиция считает, что именно этот мужчина планировал взорвать самодельное взрывное устройство в людном месте. Его имя не называется, но СМИ сообщили. что это 37-летний житель Бруклина с иностранным именем.
#HappeningNow: @NYCMayor, @NYPDONeill, @FDNY, @NewYorkFBI and @NYGovCuomo update New Yorkers on explosion at #PortAuthority https://t.co/YahqkiviX1— NYPD NEWS (@NYPDnews) 11 декабря 2017 г.
🚨#ÚLTIMAHORA La policía investiga una explosión en #NuevaYork en una terminal de autobús de Manhattan, cerca de Times Square #NewYork pic.twitter.com/PU71RrwFOq— Puebla On Line (@Pueblaonline) 11 декабря 2017 г.
NYC PORT AUTHORITY LATEST: https://t.co/TY0EO3qZCk— Good Morning America (@GMA) 11 декабря 2017 г.
- Possible pipe bomb detonated at Port Authority in NYC
- At least 4 non-life threatening injuries
- Police believe situation contained
- Suspect from Bangladesh, living in US for 7 years.
- Suspect alive but likely to die pic.twitter.com/06k5XZXAXX
Дипмиссии США возобновили выдачу виз в трех городах России
Выдачу неиммиграционных виз США возобновили во Владивостоке, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Пока услуги будут предоставляться « в ограниченном объеме» из-за сокращения персонала на 60%. «Хотя мы рады возобновить этот процесс, его ограниченный характер по-прежнему является печальным последствием решения правительства РФ ограничить штат дипмиссии США». — отмечает консульство США.
Выборы президента для повышения явки сделают праздником
Кремль рассчитывает повысить явку на выборах, придав избирательным участкам праздничный вид. Речь идет о «культурных, спортивных мероприятихя и ярмарках». В день выборов также предложено провести опросы, касающиеся социально значимых в каждом регионе тем. При этом решение, как именно привлекать избирателей на выборы, оставлено на усмотрение местных властей.
украинцы всего за несколько лет умудрились свергнуть Януковича, выбрать нового президента, и грозят ему импичментом. В России избирают Путина на ровый срок.— недруги за бугром (@Lndcalling) 11 декабря 2017 г.
Совсем нисколько не братья
Большинство российских спортсменов заявили о желании участвовать в зимних Играх
Большинство членов российской сборной по зимним видам спорта выразили желание участвовать в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. «Большинство российских спортсменов хотят участвовать в Олимпиаде, комиссия спортсменов их поддержала. Прошу отнестись российскую общественность с уважением и пониманием к решению», — заявили в комиссии спортсменов ОКР.
Наши российские спортсмены согласились ехать на олимпиаду под нейтральным флагом. Вы представляете, какой полёт фантазии! Я к вопросу о том, каким будет этот флаг. Можно взять российский, например, в негативе. Получится флаг российской империи, кстати.— Даня (@94_shherbakov) 11 декабря 2017 г.
Если нельзя выступать под своим флагом, можно выступать под таким, например. pic.twitter.com/cOBulKuXja— ТЕТЯ РОЗА (@ANAKOYHER) 11 декабря 2017 г.
«Дочка» «Ростеха» оспорила санкции из-за турбин Siemens в суде ЕС
ООО «ВО "Технопромэкспорт"» обратилось с иском в суд ЕС, требуя отменить решение о санкциях в отношении компании за поставку турбин Siemens в Крым. Аналогичный иск подал глава компании Сергей Топор-Гилка, против которого были введены персональные санкции. Истцы заявляют, что нарушение контракта с Siemens еще не установлено российским судом, а поставка турбин в Крым является недоказанной.
дочка «ростеха» обратилась в суд ЕС с требованием отменить расширение санкций из-за поставок турбин в крым.— Сталкер (@ValBodin) 11 декабря 2017 г.
странная дочка, с колен вставать не хочет, крепче становиться не желает. отца на днк проверяли?
Правительству РФ предложили удвоить сбор за утилизацию машин
Минпромторг предложил с 2018 года увеличить утилизационный сбор на автомобили на 87-125%,заявили источники на авторынке. В ведомстве подтвердили намерение увеличить стоимость утилизации, но на 15-17,5%, а для грузового сегмента - на 15-40 %. Автопроизводители полагают, что эта мера приведет к подорожанию авто.
Не знаю как вторичный рынок, но первичный проседал итак, а они решили -ну, утопим вообще его нафиг, пусть проседание ускорится. Мало того что утилизационный сбор более чем на 100% увеличивают, еще и акцизный сбор тоже.— Akiko Jazz (@Leprikonyetka) 11 декабря 2017 г.
РЖД перевели все поезда южного направления в обход Украины
РЖД сегодня перевели все пассажирские и грузовые поезда южного направления на пути, проложенные в обход Украины. По новому маршруту пошли 62 пары пассажирских поездов и 30 пар грузовых. Они курсируют по линии Журавка — Миллерово в обход Украины.
Биржа CBOE приостанавливала торги из-за спроса на биткоин
На открытии первых торгов фьючерсами на биткоин на бирже CBOE Global Markets стоимость криптовалюты поднялась на 11% до 16660 долларов, а затем курс вырос до 18490 долларов, но в конце торгов снова упал до 15860 долларов. В первые три часа было заключено около тысячи контрактов с фьючерсами. Биржа была вынуждена из-за высокой волатильности торгов приостановить их на несколько минут.
$BTCUSD— CryptOrca (@CryptOrca) 10 декабря 2017 г.
CBOE opens with biggest 5min candle in history pic.twitter.com/YN8oipYgvC
Лидер SERB потребовал наказать организаторов показа фильма о Донбассе
Основатель движения SERB Игорь Бекетов обратился в прокуратуру и полицию с требованием завести уголовное дело на организаторов показа документального фильма «Полет пули» на фестивале «Артдокфест». Он обвиняет авторов фильма в разжигании межнациональной розни и ненависти.
В Москве на фестивале "Артдокфест" радикалы из SERB сорвали показ документального фильма "Полет пули" о войне на востоке Украины. Ворвались в зал, разлили какую-то жидкость... pic.twitter.com/mQ8CeMQnGD— DW (на русском) (@dw_russian) 11 декабря 2017 г.