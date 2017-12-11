Топ новостей 11 декабря

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин объявил о выводе войск из Сирии, в в Нью-Йорке взорвали самодельную бомбу, а источник АП рассказал, как решено повысить явку на выборах.

Владимир Путин прибыл на военную авиабазу Хмеймим, где базируются силы ВКС РФ, и приказал начать выводить российский контингент из страны. Его встречали Башар Асад, Сергей Шойгу и командующий российской группировки Сергей Суровикин. Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее начало процесса национального урегулирования в Сирии.

Путин сегодня также посетил Египет, где на встрече с лидером страны заявил, что Россия готова к возобновлению прямого авиасообщения.

Вывод войск из Сирии это хорошо.

Правда, полтора года Путин уже объявлял о выводе: https://t.co/eUKEeowuXK pic.twitter.com/CiTM8al4fu — Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) 11 декабря 2017 г.

Путин приказал приступить к выводу войск из Сирии..



и дело не в том, что это в 4-й раз только на моей памяти и их там "никогда не было", но и сигнал о том чтоо тема Сирии, как и Украины тамошних рабов уже не заводит и нужно что-то новое 😡 — 🇷🇴 Румынская сотня (@latiniano) 11 декабря 2017 г.

В Манхэттене на автовокзале Порт-Аторити произошел взрыв самодельной бомбы. Пострадали четыре человека, один задержан по подозрению в подготовке теракта. Полиция считает, что именно этот мужчина планировал взорвать самодельное взрывное устройство в людном месте. Его имя не называется, но СМИ сообщили. что это 37-летний житель Бруклина с иностранным именем.

🚨#ÚLTIMAHORA La policía investiga una explosión en #NuevaYork en una terminal de autobús de Manhattan, cerca de Times Square #NewYork pic.twitter.com/PU71RrwFOq — Puebla On Line (@Pueblaonline) 11 декабря 2017 г.

NYC PORT AUTHORITY LATEST: https://t.co/TY0EO3qZCk



- Possible pipe bomb detonated at Port Authority in NYC

- At least 4 non-life threatening injuries

- Police believe situation contained

- Suspect from Bangladesh, living in US for 7 years.

- Suspect alive but likely to die pic.twitter.com/06k5XZXAXX — Good Morning America (@GMA) 11 декабря 2017 г.

Выдачу неиммиграционных виз США возобновили во Владивостоке, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Пока услуги будут предоставляться « в ограниченном объеме» из-за сокращения персонала на 60%. «Хотя мы рады возобновить этот процесс, его ограниченный характер по-прежнему является печальным последствием решения правительства РФ ограничить штат дипмиссии США». — отмечает консульство США.

Кремль рассчитывает повысить явку на выборах, придав избирательным участкам праздничный вид. Речь идет о «культурных, спортивных мероприятихя и ярмарках». В день выборов также предложено провести опросы, касающиеся социально значимых в каждом регионе тем. При этом решение, как именно привлекать избирателей на выборы, оставлено на усмотрение местных властей.

украинцы всего за несколько лет умудрились свергнуть Януковича, выбрать нового президента, и грозят ему импичментом. В России избирают Путина на ровый срок.

Совсем нисколько не братья — недруги за бугром (@Lndcalling) 11 декабря 2017 г.

Большинство членов российской сборной по зимним видам спорта выразили желание участвовать в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. «Большинство российских спортсменов хотят участвовать в Олимпиаде, комиссия спортсменов их поддержала. Прошу отнестись российскую общественность с уважением и пониманием к решению», — заявили в комиссии спортсменов ОКР.

Наши российские спортсмены согласились ехать на олимпиаду под нейтральным флагом. Вы представляете, какой полёт фантазии! Я к вопросу о том, каким будет этот флаг. Можно взять российский, например, в негативе. Получится флаг российской империи, кстати. — Даня (@94_shherbakov) 11 декабря 2017 г.

Если нельзя выступать под своим флагом, можно выступать под таким, например. pic.twitter.com/cOBulKuXja — ТЕТЯ РОЗА (@ANAKOYHER) 11 декабря 2017 г.

ООО «ВО "Технопромэкспорт"» обратилось с иском в суд ЕС, требуя отменить решение о санкциях в отношении компании за поставку турбин Siemens в Крым. Аналогичный иск подал глава компании Сергей Топор-Гилка, против которого были введены персональные санкции. Истцы заявляют, что нарушение контракта с Siemens еще не установлено российским судом, а поставка турбин в Крым является недоказанной.

дочка «ростеха» обратилась в суд ЕС с требованием отменить расширение санкций из-за поставок турбин в крым.

странная дочка, с колен вставать не хочет, крепче становиться не желает. отца на днк проверяли? — Сталкер (@ValBodin) 11 декабря 2017 г.

Старый автомобиль / pixabay.com

Минпромторг предложил с 2018 года увеличить утилизационный сбор на автомобили на 87-125%,заявили источники на авторынке. В ведомстве подтвердили намерение увеличить стоимость утилизации, но на 15-17,5%, а для грузового сегмента - на 15-40 %. Автопроизводители полагают, что эта мера приведет к подорожанию авто.

Не знаю как вторичный рынок, но первичный проседал итак, а они решили -ну, утопим вообще его нафиг, пусть проседание ускорится. Мало того что утилизационный сбор более чем на 100% увеличивают, еще и акцизный сбор тоже. — Akiko Jazz (@Leprikonyetka) 11 декабря 2017 г.

РЖД сегодня перевели все пассажирские и грузовые поезда южного направления на пути, проложенные в обход Украины. По новому маршруту пошли 62 пары пассажирских поездов и 30 пар грузовых. Они курсируют по линии Журавка — Миллерово в обход Украины.

Биржа биткоина

На открытии первых торгов фьючерсами на биткоин на бирже CBOE Global Markets стоимость криптовалюты поднялась на 11% до 16660 долларов, а затем курс вырос до 18490 долларов, но в конце торгов снова упал до 15860 долларов. В первые три часа было заключено около тысячи контрактов с фьючерсами. Биржа была вынуждена из-за высокой волатильности торгов приостановить их на несколько минут.

Лидер движения SERB Игорь Бекетов (Тарасевич) /YouTube.com

Основатель движения SERB Игорь Бекетов обратился в прокуратуру и полицию с требованием завести уголовное дело на организаторов показа документального фильма «Полет пули» на фестивале «Артдокфест». Он обвиняет авторов фильма в разжигании межнациональной розни и ненависти.