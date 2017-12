Топ новостей 11 декабря

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Владимир Путин объявил о выводе войск из Сирии, в в Нью-Йорке взорвали самодельную бомбу, а источник АП рассказал, как решено повысить явку на выборах.

Владимир Путин прибыл на военную авиабазу Хмеймим, где базируются силы ВКС РФ, и приказал начать выводить российский контингент из страны. Его встречали Башар Асад, Сергей Шойгу и командующий российской группировки Сергей Суровикин. Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее начало процесса национального урегулирования в Сирии.

Путин сегодня также посетил Египет, где на встрече с лидером страны заявил, что Россия готова к возобновлению прямого авиасообщения.

В Манхэттене на автовокзале Порт-Аторити произошел взрыв самодельной бомбы. Пострадали четыре человека, один задержан по подозрению в подготовке теракта. Полиция считает, что именно этот мужчина планировал взорвать самодельное взрывное устройство в людном месте. Его имя не называется, но СМИ сообщили. что это 37-летний житель Бруклина с иностранным именем.

- Possible pipe bomb detonated at Port Authority in NYC

- At least 4 non-life threatening injuries

- Police believe situation contained

- Suspect from Bangladesh, living in US for 7 years.

