В Кремле придумали новый способ повысить явку россиян на избирательных участках во время предстоящих президентских выборов. Регионам дана установка превратить день голосования в праздник, чтобы люди приходили на участки с хорошим настроением, говорят источники РБК. Федеральный центр, по информации собеседников издания, рассчитывает, что превращение выборов в праздник поможет повысить явку.

О необходимости превращения выборов в праздник и способах привлечения избирателей на участки говорилось и на кремлевском семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике и заместителей полпредов президента по внутренней политике, который проходил в Подмосковье с 29 ноября по 2 декабря, рассказал близкий к администрации президента собеседник РБК.

Конкретных установок, что именно делать на участках, регионам не давали, но фантазия и возможности местных властей, как правило, невелики — это ярмарки, буфеты, выступления творческих коллективов и т. д. Возможно, помогло бы размещение избирательных участков, например, в музеях и дворцах культуры — но далеко не во всех городах есть такое количество необходимых учреждений.

Буфет на избирательном участке Павел Ворожцов / Облгазета.ru

Понимая это, центральные власти все-такт несколько идей предложили. Например, на участках можно устраивать юридически не обязывающие опросы жителей на различные местные темы, например, о школьных правилах. Также было предложено организовывать на участках комнаты для детей, чтобы создать дополнительные удобства для родителей. В качестве примера праздничной организации дня голосования участникам семинара даже продемонстрировали фото избирательного участка, обвешанного воздушными шариками, рассказал собеседник РБК.

Многие регионы решают задачу по повышению явки по-своему. По информации «Полит.ру», члены избирательных комиссий в Москве должны будут сделать поквартирный обход избирателей в феврале-марте для того, чтобы лично пригласить граждан на участки. Такое будет делаться впервые и особенно интересно будет смотреться на фоне того, что в сентябре 2017 года избирательным комиссиям даже не выделяли традиционных плакатов для расклейки на подъездах домов.

Подъезд без агитации накануне муниципальных выборов. 8 сентября 2017 Полит.ру

Также на подмосковном семинаре регионам были даны и более общие указания. В Москве уверены, что голосование должно пройти чисто и прозрачно, а задача номер один — законность выборов, рассказывал РБК представитель внутриполитического блока Кремля. Первый замглавы АП Сергей Кириенко, куратор этого блока, говорил присутствующим о важности информирования граждан о кампании в целом — дате выборов, местонахождении избирательных участков, праве россиян голосовать без открепительных талонов по месту фактического нахождения и т.д. Чиновников предупредили, что они не должны агитировать за кого-то из кандидатов, кроме того, Кириенко подчеркнул, что «все нарушения будут жестко пресекаться».

Кампания, по словам первого замруководителя администрации президента, должна пройти так, «чтобы на следующий день комар носа не подточил, никаких протестов из-за «каруселей» и других нарушений».

Отметим, что еще весной СМИ писали о том, что Кириенко давал установку провести выборы так, чтобы на участки пришли 70% избирателей и «кандидат №1», то есть Владимир Путин, получил 70% голосов. Теперь же, судя по всему, Кириенко говорил о том, что Кремлю важна «реальная явка» — не должно быть административного привода избирателей на участки; также никакие внутренние документы, касающиеся выборов, не должны утечь в соцсети и интернет.