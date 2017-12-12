Правительство приняло решение, наконец, повысить зарплаты бюджетников на 4% — это больше, чем ожидаемая инфляция в 2017 году, она, по прогнозам Минэкономики и МЭР, будет находиться в районе отметки в 2,6%. Впрочем, средства на повышение зарплат были заложены в уже одобренном президентом бюджете на 2018-2020 гг, а документ верстался когда прогноз по инфляции составлял те самые 4%.

Повышение затронет работников всех работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений, а также сотрудников госорганов, которые, формально не являются госслужащими, гражданского персонала воинских частей и т. д. Индексация будет произведена 1 января.

Напомним, в принятом бюджете зарезервированы средства не только на повышение зарплат бюджетникам, но также для индексации парламентариям, судьям и собственно чиновникам. Для госслужащих это должна стать первая индексация зарплат с 2013 года, для депутатов и сенаторов — с 2014. При этом индексацию оплату труда сотрудников Администрации президента, аппарата правительства и Счетной палаты проект бюджета не предусматривает.

Изначально бюджетникам и чиновникам перестали повышать зарплату из-за валютного кризиса, который развернулся в 2014 году, вначале рубль начал достаточно сильно снижаться в январе-феврале, а после введения санкций западными странами и вовсе упал более, чем вдвое. Одновременно резко подешевела нефть, в результате федеральный бюджет так и не удается свести с профицитом.

Табло пункта обмена валюты. 2014 год / mskagency.ru/

О том, что зарплату бюджетникам и чиновникам все-таки необходимо поднимать, Владимир Путин заговорил еще в октябре. Тогда он заявил, что региональные власти должны обеспечить повышение зарплат бюджетникам. «Прошу губернаторов обеспечить запланированное повышение и своевременную выплату заработных плат работникам бюджетной сферы», — сказал Путин.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, в свою очередь, тогда заверил, что власти могут выделить около 3 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам в текущем году. «Если говорить по этому году, то сейчас министерство финансов готовит распределение 10 млрд рублей, которые предусмотрены в бюджете, дополнительные средства. И по нашим оценкам, если говорить о зарплате бюджетников, то сегодня не обеспечены ресурсы в бюджетах субъектов, составляют чуть более 3 млрд рублей», — сказал Топилин.

Максим Топилин, министр труда и соцзащиты

Отметим, что, хотя ситуация с бюджетом выправляется, доходы россиян все еще сокращаются. По данным Росстата, по итогам первых десяти месяцев этого года уровень реальных располагаемых доходов россиян (то есть скорректированная на уровень инфляции сумма, которая остается в распоряжении граждан после совершения обязательных платежей) снизился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 1,3%.

Правда, зарплаты у россиян все-таки растут — то есть снижение доходов происходит за счет отсутствия индексации пенсий и других социальных выплат. Так, во время своего телеинтервью, Дмитрий Медведев спрогнозировал, что уровень реальных зарплат по результатам года вырастет примерно на 3%, а уровень номинальных зарплат — примерно на 7%.