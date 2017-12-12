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12 декабря 2017, 10:54

Подписаны Акты о вступлении в силу контрактов на сооружение АЭС «Эль Дабаа» в Египте

Каир, Египет - 11 декабря 2017 года в Каире генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Мохаммед Шакер подписали Акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на сооружение АЭС «Эль Дабаа». Об этом сообщил Департамент коммуникаций ГК «Росатом».

Торжественное подписание состоялось в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Арабской Республики Египет Абделя Фаттаха ас-Сиси.

В соответствии с подписанными контрактами, Росатом построит в области Матрух на берегу Средиземного моря четыре блока ВВЭР-1200 АЭС «Эль Дабаа» и осуществит поставку российского ядерного топлива на весь жизненный цикл атомной станции. Это позволит обеспечить конкурентоспособную стоимость электроэнергии в Египте на протяжении 60 лет. Также Росатом проведет обучение персонала и окажет египетским партнерам поддержку в эксплуатации и сервисе АЭС «Эль Дабаа» на протяжении первых 10 лет работы станции. В рамках еще одного соглашения российская сторона построит специальное хранилище и поставит контейнеры для хранения отработавшего ядерного топлива.

«Подписанные контракты – рекордная сделка в истории мировой атомной отрасли. Общая стоимость всех четырех контрактов составляет десятки миллиардов долларов США – это также и крупнейшее несырьевое экспортное соглашение за всю историю России. Мы предложили нашим египетским партнерам уникальное комплексное соглашение, охватывающее весь жизненный цикл атомной станции, то есть 70-80 лет. Сегодня Росатом - единственная в мире компания, способная предоставить заказчикам полный комплекс услуг в области мирного атома. Развитие атомной энергетики Египта также важно и для российской экономики – десятки предприятий Росатома получат значительный заказ и возможность подтвердить мировому сообществу преимущества российских атомных технологий», - так прокомментировал вступление контрактов в силу генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

«Египет заинтересован в строительстве атомной станции, потому что она даст большие объемы электроэнергии. Рост энергопотребления в этой арабской стране составляет 4-7% в год, а запасы газа не в состоянии удовлетворить все потребности», - считает эксперт Аналитического центра МГИМО (У) МИД РФ Леонид Гусев.

«Идея о строительстве АЭС в Египте зреет уже давно: Комиссия по атомной энергии была создана в этой стране еще в 1955 году. У страны есть опыт использования исследовательских ядерных реакторов. То есть можно сказать, что египтяне осознают все плюсы от использования атомной энергии», - отметил он.

По словам эксперта, Россия предлагает суперсовременный референтный проект, сочетающий активные и пассивные системы безопасности. «Для России этот контракт привлекателен тем, что это в первую очередь экспансия высокотехнологичного российского продукта на зарубежном рынке. Более того, российская атомная станция станет передовой на континенте», - заявил Гусев.

«Росатом четко следует своей стратегии по увеличению числа зарубежных заказов и продвижению отечественных технологий на мировой арене. Благодаря строительству новых атомных энергоблоков будут заняты работой проектные институты, инжиниринговые компании, машиностроительные заводы. При этом потребность в российской продукции и услугах сохранится и после окончания строительства: в годы эксплуатации атомной станции (а это 60-80 лет) Росатом будет обеспечивать реакторы топливом, предоставлять услуги по сервису и ремонту. Этот проект станет крупнейшим в российско-египетском экономическом сотрудничестве», - заключил эксперт.

«Взаимоотношения между Египтом и Россией развиваются, что находит своё отражение и в экономическом сотрудничестве в разных отраслях, это и промышленность, и энергетика. Выбор Египтом российской АЭС понятен. Во-первых, это энергоблоки, отвечающие строгим требованиям безопасности МАГАТЭ, отвечающие требованиям после событий в Фукусиме. Во-вторых, российское предложение включает в себя все этапы: от строительства АЭС до вывода из эксплуатации, от подготовки кадров до обращения с отработанным ядерным топливом, для чего будет построено сухое контейнерное хранилище ОЯТ. В-третьих, экономические условия, предложенные Россией, весьма привлекательны: стране предоставляется кредит, в строительстве и последующей эксплуатации задействуют местные компании, будут готовиться национальные кадры, бюджет страны получит отчисления, а электроэнергия пойдёт на развитие экономики, улучшение социальной сферы. Обрабатывающий сектор получит дополнительный импульс развития благодаря электроэнергии АЭС, включая Российскую промышленную зону в районе Порт-Саид Восточный», - считает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

«Российская сторона, помимо очередного подтверждения своего интеллектуального потенциала, способности создавать уникальные технические решения, возможности решать сложнейшие научные и конструкторские задачи, сохранения интереса в мире к своим разработкам в атомной сфере, получит и экономическую выгоду от данного проекта. Для его реализации потребуются товары и услуги не только атомщиков, но и других отраслей, десятки, а возможно, что и сотни компаний из российских регионов. А это рабочие места, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. Причём экономический эффект не ограничится лишь сооружением АЭС и вводом её в эксплуатацию, ведь на неё надо будет поставлять свежее топливо, оказывать сервисные и другие услуги. Российские компании, которые это будут делать, дадут работу тысячам людей, ожидается значительный уровень налоговых поступлений. Конечно же, реализация данного проекта вызовет дополнительный интерес к атомной отрасли со стороны других государств Африки и Ближнего Востока, может способствовать заключению Росатомом и его подразделениями новых контрактов», - заявил он.

Первый энергоблок АЭС «Эль Дабаа» будет введен в эксплуатацию в 2026 году.

В рамках реализации проекта сооружения АЭС «Эль Дабаа» Росатом также окажет египетским партнерам помощь в развитии ядерной инфраструктуры, увеличит уровень локализации, обеспечит поддержку в подготовке национальных кадров и повышении общественной приемлемости атомной энергетики.

Подготовка будущих работников АЭС будет проходить как в России, так и в Египте. В Россию в ближайшие несколько лет будут направлены сотни студентов для прохождения обучения по ядерным специальностям.

Сооружение АЭС «Эль Дабаа» станет толчком к дальнейшему промышленному развитию Египта: в процессе строительства будут задействованы десятки египетских компаний. При строительстве первого блока египетской атомной станции уровень локализации составит не менее 20%. При сооружении следующих блоков этот показатель увеличится.

Реакторная установка с энергоблоком мощностью 1200 Мвт является современной атомной станцией поколения 3+, полностью соответствующей всем постфукусимским требованиям МАГАТЭ, которая уже реализована в России. 8 декабря 2017 года дан старт физическому пуску энергоблока №1 поколения 3+ Ленинградской АЭС-2 (ЛАЭС-2) - референтного для АЭС «Эль Дабаа». Специалисты эксплуатационных служб ЛАЭС-2 успешно загрузили в активную зону реактора первую из 163-х тепловыделяющих сборок со свежим ядерным топливом. Ранее, 5 августа 2016 года был включен в сеть первый в мире инновационный энергоблок поколения 3+, энергоблока №1 Нововоронежской АЭС-2.

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