«Коммерсантъ»: «Нет повода не выйти». Российские военные приступили к завершению операции в Сирии.

«ЦБ готовит банки для мелочи»: регулятор рекомендовал наладить сбор монет у населения.

«Банкформирование»: арестованных финансистов проверяют на причастность к системным разорениям банков.

«Ведомости»: «Правительство посоветовало Путину не менять налоги». Чиновники не готовы к решительным действиям перед выборами.

«Допинговый скандал ухудшил восприятие спорта россиянами»: исследование показало, какие виды спорта в России считают самыми «грязными».

«Развивающиеся рынки перестали бояться политики ФРС США»: их экономики продолжает поддерживать благоприятное сочетание факторов.

РБК в статье «Индивидуальная пенсионная пауза» пишет, что обсуждение системы индивидуального пенсионного капитала в правительстве отложено до конца 2018 года.

«Приказано выйти»: российская военная группировка покидает Сирию.

«Кадастр без срока давности»: Счетная палата предложила реформировать систему имущественного налогообложения.

«Известия» в материале под заголовком «Научный оптимизм» пишут, что, по прогнозам РАН, производительность труда вырастет в полтора раза к 2030 году.

Как и почему российские военные покидают Сирию объясняется в статье «По дороге из Дамаска».

«Продуктовый минимум притормозил в цене»: Росстат подсчитал стоимость минимального набора продуктов в ноябре.

«Газета.ru» в материале «Зов цивилизации: американцы уплывают в Россию» пишет, что россияне и американцы нарастили взаимный турпоток.

«Москвичам рассказали, кто испортил воздух»: в Роспотребнадзоре назвали виновными нефтеперерабатывающую и газовую промышленность.

The Economist: «Мозговая битва. Google вырвался вперед в гонке за господство в сфере искусственного интеллекта» (Battle of the brains: Google leads in the race to dominate artificial intelligence). Технологические гиганты вкладывают миллиарды в разработки технологий с использованием искусственного интеллекта.

Bloomberg: «Можно торговать биткоиновыми фьючерсами. Но нужно ли?» (You Can Trade Bitcoin Futures. But Should You?). Биржи начали торговать биткоин-фьючерсами. Это значимая веха, отражающая признание цифровой валюты инвесторским мейнстримом. Но скепсис по-прежнему остается.

The Wall Street Journal: «Саудовская Аравия сняла запрет на кинотеатры, державшийся не одно десятилетие» (Saudi Arabia Lifts Decades-Old Ban on Movie Theaters). Саудовская Аравия сняла давний запрет на кинотеатры. Теперь консервативное королевство открыто для развлечений в голливудском стиле.

The Washington Post: «Сцена после взрыва на Манхэттене» (The scene after an explosion in Manhattan). Нью-йоркская полиция сообщила о задержании одного человека после взрыва возле автовокзала.

The Telegraph: «Британия не заплатит ни гроша при выходе из Евросоюза, если не будет достигнута сделка, сказала Тереза Мэй депутатам» (Britain will not pay a penny to leave the European Union if there is no deal, Theresa May tells her MPs). По итогам первой фазы переговоров об отделении от ЕС Британия согласилась заплатить по обязательствам около 39 млрд. фунтов. Однако премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что эта сумма будет выплачена, только при условии заключения хорошей сделки по дальнейшим отношениям.

Reuters: «Российский военачальник раскритиковал США, Японию и Южную Корею за проведение учений» (Russian military chief criticizes U.S., Japan and South Korea drills). Генерал армии Валерий Герасимов заявил, что военные учения, организованные Японией, США и Южной Кореей в пику КНДР, рискуют усугубить нестабильность в регионе.