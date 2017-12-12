Российская компания Bosco di Ciliegi Михаила Куснировича стала эксклюзивным поставщиком одежды для членов и сотрудников Международного олимпийского комитета. Если парадную форму Bosco шило и ранее, то спортивную форму для МОК ранее поставлял Nike.

Заключить такой контракт, вполне вероятно, для МОК было даже важнее, чем для Bosco. Пока Россия обещает исправиться после допингового скандала, да и «чистые» российские спортсмены спокойно едут на Олимпиаду. Но если бы Россия решила «громко хлопнуть дверью», это был бы серьезный удар по Олимпийскому движению. Так что тут важно показать, что МОК не ополчился на всех россиян вообще, с «правильными ребятами» он готов договариваться и сотрудничать.