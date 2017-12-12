Англоязычные СМИ обсуждают провозглашенную в Ираке победу над «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). Провозглашение Россией победой над ИГ в Сирии практически не обсуждается.

Reuters опубликовала короткую заметку о том, что Россия в четверг объявила о завершении операции по противостоянию ИГ в Сирии и что в стране больше не осталось территорий, находящихся под контролем ИГ. Теперь, по словам российского военного командования, говорится в заметке, Россия в Сирии будет в основном контролировать соблюдение условий перемирия.

Журнал National Interest написал, что участие в сирийской войне стало для российских военных хорошей практикой, с точки зрения стратегии и тактики. Независимо от того, как будут развиваться дальнейшие события в Сирии, Россия очевидным образом полагает, что ее военные операции там были весьма успешными. Действительно, по крайней мере в краткосрочной перспективе Россия и Сирия одержали в этой войне значительные победы. С одной стороны, это победа над ИГ, с другой стороны, - над поддерживаемыми Западом группами ополченцев. В последнем случае победа была частично обусловлена физическим натиском, а частично — усугублением их радикальности до того, что они перестали вызывать у своих патронов желание их поддерживать.

Парад войск РФ в Сирии / kremlin.ru

Об Ираке рассказывают гораздо более охотно. В воскресенье в Багдаде прошел военный парад в честь окончательной победы над ИГ, пишет Reuters. В субботу иракские вооруженные силы отбили у ИГ последние территории возле сирийской границы. Это дало повод заявить об окончании важной фазы трехлетней войны, начавшейся после того, как боевики ИГ захватили почти треть иракской территории. Теперь, отмечается в статье, война в Ираке, а также в Сирии, скорее всего, перейдет в режим партизанской. 10 декабря объявлено в Ираке национальным праздником.

Также в материале оговаривается, что в официальных высказываниях по поводу торжества не упоминались заслуги курдских ополченцев, сыгравших в войне против ИГ важную роль. Это связано с тем, что багдадское правительство пребывает в конфликте с иракским Курдистаном, после того как там в сентябре прошел референдум о независимости. Поэтому премьер-министр Ирака Хайдер Абади в основном хвалил коалицию ополченцев «Силы народной мобилизации», которую поддерживал Иран. Правда, в этом же контексте говорилось о том, что теперь этих ополченцев нужно разоружать, потому что в мирное время монополия на насилие должна быть у государства. Это будет трудной для правительства задачей, потому что боевики едва ли захотят лишаться оружия.

Курдские ополченцы / flickr.com/photos/kurdishstruggle

Financial Times опубликовала материал, озаглавленный «Ирак объявил победу над ИГ», с подзаголовком «Американское центральное командование предупреждает об угрозе возрождения исламистов в Сирии». Автор пишет, что боевики ИГ, хотя и понесли серьезные потери, остаются по-прежнему угрозой конфликтов в регионе. По мнению экспертов, участники этой группировки могут и дальше заниматься терроризмом, объединяясь в ячейки. Также в материале оговаривается (со ссылкой на американское военное руководство), что заявления России и Ирана о победе над ИГ в Сирии противоречат здравому смыслу. Джихадисты, объясняется там, затихли из-за массированного наступления на них, но если это давление убрать, то они могут с легкостью восстановиться.