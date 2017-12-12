Калужская область - в ТОПе-20 Национального туристического рейтинга

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнал «Отдых в России» подвели итоги Национального туристического рейтинга – 2017. Исследование посвящено туристической привлекательности регионов России, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов.

Калужская область вошла в ТОП-20 рейтинга и расположилась на 19 месте, сообщает пресс-служба региона. Регионы оценивались по 10 критериям: уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры; значимость туристической отрасли в экономике; доходность отрасли туризма и гостеприимства; популярность у туристов, приезжающих на несколько дней; популярность у иностранцев; туристская уникальность; экологическое «здоровье»; криминогенная обстановка; интерес в интернете как к месту отдыха; продвижение туристического потенциала в информационном пространстве.

Помимо нашего региона в первую группу «Национального туристического рейтинга 2017» вошли Краснодарский край, Москва, Московская область, Республика Крым, Санкт-Петербург, Ставропольский край, Алтайский край, Нижегородская область, Приморский край, Свердловская область, Республика Башкортостан, Ростовская и Иркутская области, Республика Татарстан, Калининградская область, Пермский край, Челябинская, Тверская и Новосибирская области.

Третий год подряд Калужская область занимает место в группе лидеров туристического рейтинга.