Анатолий Артамонов поздравил Калужский объединенный музей-заповедник со 170-летием

11 декабря губернатор Анатолий Артамонов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 170-летию Калужского объединенного музея-заповедника.

В числе почетных гостей – заместитель главы региона Николай Калиничев, и.о. министра культуры и туризма области Ирина Агеева, ученые, представители музеев, архивов, учреждений культуры, сообщает пресс-служба Калужской области.

Калужский объединенный музей-заповедник в 2015 году стал правопреемником Калужского областного краеведческого музея и историческим преемником Калужского губернского музеума, созданного в 1847 году. Первоначальной целью организации был сбор уникальных экспонатов для последующего их представления калужанам. Эта работа велась при непосредственной поддержке Калужского Дворянского собрания, в здании которого прошли первые музейные выставки.

Фото Сергея Лялякина admoblkaluga.ru

Современный музей объединил 15 филиалов, расположенных на территории Калужской области – музеи-усадьбы, мемориальные музеи, военно-исторические музеи и музеи одной темы. Его деятельность нацелена на развитие этих тематических центров культурно-просветительской жизни региона.

Обращаясь к коллективу учреждения, Анатолий Артамонов подчеркнул уникальность музейной работы, позволяющей специалисту «постоянно находиться в атмосфере, которая его подпитывает, обогащая новыми знаниями». Отметив, что коллектив объединенного музея успешно справляется со своими задачами, Анатолий Артамонов поблагодарил сотрудников за работу, которая направлена на развитие у посетителей интереса к истории, природе, культуре, традициям родного края. Все это, в свою очередь, служит воспитанию патриотизма и сохранению исторической памяти поколений.

Праздничный концерт в честь 170-летия Калужского объединенного музея-заповедника admoblkaluga.ru

Губернатор наградил Калужский объединенный музей-заповедник юбилейной медалью региона «70 лет Калужской области». Его директору Виталию Бессонову вручена медаль «За особые заслуги перед Калужской областью» третьей степени. Завершил мероприятие праздничный концерт.

В этот же день в рамках празднования открылась выставка «Калужский губернский музеум» (г. Калуга, ул. Суворова, д. 42, Дом Г.С. Батенькова) и прошло заседание учёного совета музея-заповедника, посвящённое Концепции развития музея до 2025 г.