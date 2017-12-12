Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым 40 регионов с лучшими показателями социально-экономического развития получат в общей сложности 20 млрд рублей. Это — ответ правительства на слова критиков о том, что его действия дестимулируют развитие регионов.

В последние месяцы в России с новой силой возобновилась дискуссия о том, насколько сильно федеральный центр вправе вмешиваться в бюджетную политику регионов. С одной стороны есть утверждения о том, что налоги между центром и регионами делятся примерно поровну, а то, что некоторые субъекты оказались перекредитованы — «заслуга» их руководства. С другой стороны заявляют, что федеральный центр, вместо того, чтобы сразу оставлять налjги на местах, начала забирает их себе, а потом раздает нуждающимся в виде поблажки.

Все это происходит на фоне куда более сложного и, наверное, важного спора о будущей модели российского федерализма. Сейчас Россию можно охарактеризовать как «кооперативную» федерацию — то есть такую, где богатые регионы, при посредничестве центра, помогают бедным и, таким образом, уровень социально-экономического развития всей страны выравнивается. Альтернативная модель — конкурентный федерализм. При ней регионы с чистой совестью бьются друг с другом за налоги, за мигрантов, за туристов и за все остальное. Если примерном «кооперативного» федерализма является Германия, где западные земли с 1990 года скидывались на финансирование вновь присоединенные восточные земли. Примером «конкурентного» федерализма являются Соединенные Штаты.

Вашингтоне. Рабочие на обелиске

Пока что Россия к «конкурентному» федерализму даже не движется, хотя есть мнение, что именно такая модель стимулирует экономический рост. В недавнем докладе МВФ «Налогово-бюджетный федерализм и показатели регионов» говорится, что российские регионы частично или полностью несут нагрузку по финансированию таких важных сфер, как образование, здравоохранение и инфраструктура, но при этом в сравнении с другими странами с федеративным устройством обладают гораздо меньшей автономией и меньшими полномочиями в сфере налоговой политики. Трансферты регионам из федерального бюджета помогают сгладить экономическое неравенство между ними, но не приводят к повышению бюджетной устойчивости или росту производительности труда, полагают в МВФ и констатируют: в России у регионов автономии и фискальных полномочий меньше, чем это принято в других государствах с федеративным устройством.

На фоне столь глубоких дискуссий выделенные правительством 20 млрд рублей вряд ли что-то значат — но факт остается фактом, федеральный центр теперь пытается «купить» лояльность не только бедных, но и богатых регионов — в соответствии с документом, дотации выделяются за «достижение наивысших темпов роста налогового потенциала».

Москва. Строительная техника на дороге / mskagency.ru

И, опять же, сложно не заметить, что нуждающимся регионам достается все-таки больше. В конце ноября правительство распределило между регионами 100 млрд рублей — и пошли они не наиболее успешным, а тем, у кого самые серьезные проблемы с обязательствами. Вдобавок с 2018 года начнется программа реструктуризации бюджетных кредитов, которая является скрытой формой списания части долга.

Так что, хотя за модель российского федерализма можно и не беспокоится, у «богатых» регионов все-таки начинает получаться что-то выбивать из федерального бюджета.+++++++++