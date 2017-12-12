Участники программы Высшей школы государственного управления РАНХиГС по подготовке президентского кадрового резерва продолжают обучение. Новый модуль, правда, оказался довольно скучным: лишь аналитическая работа, никаких прыжков со скалы или проверок под колесами БТРов.

С 4 по 7 декабря участники программы — а это депутаты и члены Совета Федерации, заместители министров и даже один глава федерального агентства — прошли тренинг по программе Московской школы управления (МШУ) «Сколково». Курировали процесс научный руководитель МШУ Андрей Волков и глава проектной работы школы Борис Островский, следует из расписания модуля. Волков и Островский подтвердили РБК, что участники модуля представили десять проектов. «Темы проектов — от цифровой платформы в системе здравоохранения до региональной и демографической политики», — сообщил Волков.

В «Сколково» участники программы, разбившись на небольшие группы по 5-7 человек, готовили проекты по социальным, экономическим и политическим темам: транспорт, ЖКХ, здравоохранение, федеративное устройство, дорожное строительство, профессиональная ориентация молодежи, предлагая, как можно изменить или реформировать эти сферы.

Так, участники группы «Здравоохранение» подготовили проект изменений в Единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ), рассказала РБК участница программы, сенатор от Башкирии Лилия Гумерова. «Мы проанализировали систему здравоохранения. Предлагаем ее «докрутить» и создать платформу управления здравоохранением России», — рассказала она. Участники ее группы посчитали, что сейчас ЕГИСЗ работает «не в полной мере». К примеру, система не позволяет передавать пациента из одного медицинского учреждения в другое и из одного региона в другой, отметила Гумерова.

«Сколковский» модуль прошли почти почти все участники кадрового резерва из тех, кто еще не стал губернаторами в этом году, сообщил РБК один из участников. Это, в том числе, депутаты Антон Гетта («Единая Россия») и Иван Абрамов (ЛДПР), сенаторы Сергей Мамедов (от Самарской области), Лилия Гумерова (от Башкирии), Николай Журавлев (от Костромской области), Владимир Полетаев (от Республики Алтай) и Мурат Хапсироков (от Адыгеи), глава Росстандарта Алексей Абрамов, первый заместитель министра транспорта Евгений Дитрих, заместитель министра культуры Сергей Обрывалин​ и заместитель министра строительства Андрей Чибис.

Открытие федеральной программы «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров высшего уровня (2010–2018)» для шестого потока слушателей РАНХиГС

Следующий модуль, по программе, должен стать выездным — участники программы в 20-х числах января поедут в Малайзию и Сингапур. Там участники тренинга изучат зарубежный опыт управления на примере сингапурской системы госуправления и малайзийского института PEMANDU. Хотя, по как пояснил один из собеседников РБК, оплачивать поездку должны сами участники, так что, возможно, поедут не все. Итоговый модуль, «защита проекта», должна пройти 12–15 февраля в Москве.

Считается, что участники программы, которые успешно завершат обучение, получат хорошие шансы получить новые назначения — в первую очередь на посты губернаторов. Более того, некоторые губернаторы, которые были назначены на свои посты осенью, были буквально «выдернуты» из обучения, так его и не завершив.

При этом многие отмечают, что в учебном плане, судя по всему, вообще никак не представлена, например, публичная политика, ораторское искусство, связи с общественностью и т. д. — хотя с 2012 года губернаторы в России выбираются, поэтому совсем без опыта публичных выступлений обойтись не получается. Некоторые участники программы наверстывают этот пробел в «свободное от учебы время», например Андрей Чибис ведет достаточно популярный блог в фейсбуке. О других сложно найти даже упоминания в прессе.