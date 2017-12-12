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12 декабря 2017, 20:08
Кемеровская область Махачкала Нижегородская область Россия Санкт-Петербург Якутия
Анна Гилева

#Россия 12.12. Главное

Дмитрий Медведе, премьер-министр России
Дмитрий Медведе, премьер-министр России
kremlin.ru

Главная новость

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 40 субъектам федерации 20 млрд рублей. Критерием при выборе стал показатель социально-экономического развития, а также «достижение наивысших темпов роста налогового потенциала», говорится в документе.

На первых трех местах в рейтинге Якутия, Татарстан, Московская область. Последние места в рейтинге занимают республика Марий Эл, Новгородская область, республика Тыва. Эти регионы получат наименьшие выплаты.

В прошлый раз распределение межбюджетных трансфертов между регионами состоялось в конце ноября. Тогда 100 млрд рублей получили регионы, не справляющиеся с обязанностями, пишет «Коммерсант».

Антиновость

В Якутии помощницу воспитателя уволили из детского сада после того, как она заклеила скотчем рот одному из детей. В полицию обратилась мать ребенка.

 
Скульптурная группа "Поющие дети" / pixabay.com

Проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогическим работником или другим работником образовательной организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним), говорится в сообщении на сайте СК РФ по Якутии.

Известно, что помощница воспитателя заклеила рот ребенку 2011 года рождения в послеобеденное время за плохое поведение за столом. К такому методу воздействия женщина прибегала не впервые.

Помощник воспитателя и воспитатель были уволены.

Непонятная новость

Около Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге задержан местный житель, который бил стекла в храме и кричал, что пришел к собору для изгнания бесов. Мужчину доставили в психиатрическую больницу, сообщает «Фонтанка».

Мужчину заметили сотрудники службы безопасности собора, которые каждый час обходят периметр здания. 11 декабря вечером петербуржец перелез ограду с восточной стороны и начал бить витражи, а также пытаться открыть дверь металлической палкой.

Полиции он объяснил, что собирался изгонять бесов, и назвал правоохранителей, «мешавших» ему, слугами бесов. 

Ассорти

Эксперты Роспотребнадзора во время проверки школ в городе Осинники Кемеровской области обнаружили радиоактивные элементы. Было зафиксировано опасное содержание радона и торона в трех кабинетах одного образовательного учреждения. Эксперты обратились в суд, после чего приставы пришли в школу и закрыли эти кабинеты на 90 суток.

 
Пустой класс / YouTube.com

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение признано виновным в совершении административного правонарушения по статье 6. 4 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта)», — говорится в сообщении на сайте управления федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области.

Учеба в этих кабинетах будет возобновлена после ремонта и проведения повторных замеров, сообщил ТАСС представитель ведомства.

«Там необходимо сделать ремонт и загерметизировать все щели, поскольку радон выходит из земной коры и проходит через расщелины в полу, школа стоит на грунте, то есть подвала нет. Газ скапливается, если старые помещения, а также плохая проветриваемость», — отметил он.

Замглавы Осинниковского городского округа по социальным вопросам Елена Миллер пообещала, что до конца недели вопрос будет решен. С родителями и детьми, по ее словам, вопрос уже обсудили.

«Мы живем в зоне подработок (добычи полезных ископаемых), и иногда уровень радиоактивных веществ повышается. Ничего страшного в этом нет», — сказала Миллер, слова которой приводит РБК.

*

За избиения сотрудниками полиции жителю села Дивеево Нижегородской области Вадиму Королеву решением ЕСПЧ выплатят 10 тысяч евро, пишет «Интерфакс».

В «Комитете против пыток» сообщили, что в марте 2017 мужчина отдыхал с друзьями на крыльце дивеевского дома культуры. К компании подошел сотрудник полиции и попросил уйти их с территории. По словам Королева, полицейский был пьян и начал приставать к девушке, а он заступился за нее. После потерпевшего доставили в местный РОВД и избили. Королев обратился к медикам и зафиксировал побои.

После того, как следователи несколько раз выносили постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, юристы обратились с жалобой в ЕСПЧ.

Правозащитники подали иск о компенсации морального вреда, причиненного Вадиму Королеву неэффективным расследованием. Нижегородский районный суд принял решение о выплате компенсации в размере 10 тыс. руб. при заявленной сумме в 30 тыс. руб. ЕСПЧ вынес решение по этой жалобе, присудив компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. евро.

*

В Дагестане в Махачкале произошел пожар в многоквартирном доме из-за взрыва газа на одном из его этажей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.

 
Махачкала. Пожар / ГУ МЧС

Сообщение об инциденте поступило в МЧС в 13:55.

«По улице Газопроводная в городе Махачкала на 6 этаже десятиэтажного дома произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием. На месте работают пожарные МЧС. Информация о пострадавших пока не поступала», - сказал собеседник агентства.

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