Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
12 декабря 2017, вторник, 16:32
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Нетленка
Семинары
Новости регионов

Ирина Салихова, музыкальный руководитель студенческого театра: «Согревайтесь горячим кофе и объятиями близких людей». В Екатеринбурге -17 градусов. ФОТО, ВИДЕО
Тюменский Родком выступил против разговоров о презервативах и ВИЧ со школьниками (18+)
Заведующий сектором по опеке в Тюмени выплатит украденные со счета девочки-инвалида 810 тыс. рублей
Школьники из Тюменской области отправятся на Главную елку страны (ВИДЕО)
Жители Тюмени жалуются на горы мусора во дворах (ФОТО)
Открытие главной елки в Тюмени состоится 23 декабря
«Лексус» и «Майбах» столкнулись на парковке у торгового центра в Тюмени (ФОТО)
Картенгисты Тюмени хотят возродить стадион «Патриот» (ВИДЕО)
Картингисты Тюмени хотят возродить стадион «Патриот» (ВИДЕО)
Госслужащего в Тюменской области заподозрили в наличии бизнеса с уставным капиталом в 6 млн
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Открытое государство
Документы
О проекте
Партнеры
12 декабря 2017, 13:37
Башар Асад Владимир Путин выборы Россия Сирия
Григорий Голосов

Сирия. Время уходить

Владимир Путин на авиабазе Хмеймим
Владимир Путин на авиабазе Хмеймим
kremlin.ru

Россия выведет свои войска из Сирии в связи с тем, что с помощью российских Вооруженных Сил разгромлена «наиболее боеспособная группировка террористов» в Сирии, заявил президент России Владимир Путин. Это заявление он сделал после встречи с президентом Сирии Башаром Асадом в ходе визита на авиабазу Хмейним 11 декабря.

По мнению экспертов, опрошенных журналистами газеты «Ведомости», российским избирателям новость о возвращении домой российских военнослужащих из Сирии должна понравиться. Высказывалось также предположение, что решение о выводе войск фактически было приурочено к большой пресс-конференции Владимира Путина, назначенной на 14 декабря. Эта пресс-конференция, полагают многие политологи, станет стартом активной избирательной кампании президента.

Между тем у объявления о выводе войск (по данным источников газеты, речь идет о сокращении контингента на 30-50%) может быть еще одно интересное последствие. СМИ отмечают, что в последнее время стали популярны сравнения современной России с эпохой застоя: длительное пребывание у власти одного и того же человека, Олимпиада и ее бойкот, война в исламской стране (сейчас в Сирии, а некогда – в Афганистане). Однако вывод войск из Сирии нарушает этот сценарий, поскольку дает России шанс не увязнуть в этой войне.

 
Владимир Путин и Башар Асад слушают доклад командующего группировкой войск и сил Российской Федерации в САР
kremlin.ru

О том, как именно может быть воспринята россиянами новость о выводе российских войск из Сирии и действительно ли этот шаг стал возможен благодаря успехам военных действиях на территории Сирии, с «Полит.ру» побеседовал политолог Григорий Голосов. По его оценке, решение о выводе войск могло быть продиктовано не только соображениями о возможном влиянии такого известия на ход избирательной кампании, но и тем обстоятельством, что США хотели от России именно таких шагов.

«Война в Сирии не пользовалась большой популярностью в России. Опросы показывают, что большинство людей не очень понимают, зачем там находились российские войска. И действительно, как ни пыталась пропаганда привязать это то к защите православия, то к борьбе против терроризма, все это было либо непонятно, либо далеко для большинства населения. Это была война, которую нужно было прекратить в предвыборном контексте.

Понятно, что в восприятии старшего поколения возникали некоторые аналогии между событиями в Сирии сейчас и в Афганистане в конце 1970-х – начале 1980-х годов. Эти события, как известно, ни к чему хорошему для Советского Союза не привели. Поэтому то, что сложился благоприятный контекст для того, чтобы сделать такое объявление, с точки зрения внутренней политики очевидно.

С точки зрения самой ситуации в Сирии это не очень очевидно, потому что хотя, безусловно, присутствие российских войск значительно изменило баланс сил в стране. Но если посмотреть на карту военных действий в Сирии, то общая площадь территории, которую контролирует сирийская оппозиция, в общем не сократилась за время участия российских войск в этой операции.

Если войска действительно будут выведены, то, в сущности, ситуация вернется к тому моменту, когда в нее вмешалось «Исламское государство» (группировка запрещена в России – прим. ред.). То есть территории на севере, значительные территории на юге, к восток от Ефрата по-прежнему контролирует оппозиция.

Последний раунд женевских переговоров показал, что в этих условиях, когда оппозиции идти на компромисс совершенно не хочется (а если численность российских войск будет существенно сокращена, то стимулы к тому, чтобы достигать таких компромиссов, у эр-риядской группы сирийской оппозиции будут еще слабее), высока вероятность того, что боевые действия в Сирии возобновятся. Более того, они уже начинают возобновляться: последние события в Восточной Гуте показали, что сирийская оппозиция в общем не намерена смириться с стой ситуацией, которая была достигнута при помощи российских войск.

Это означает, что для того, чтобы и дальше контролировать ситуацию в Сирии, Россия должна там и дальше оставаться всерьез. Нельзя надеяться на то, что Иран и Турция баз российского участия смогут помогать Асаду так же эффективно, как с помощью России. У Турции – собственная повестка дня, которая, вообще-то говоря, не предполагает сохранения Асада у власти, а что касается Ирана, то чем больше он вмешивается в ситуацию в Сирии, тем больше раздражения вызывает в Соединенных Штатах. И это раздражение сказывается и на отношениях Соединенных Штатов с Россией.

Между тем понятно, что помимо внутриполитических соображений, соображений, связанных собственно с Сирией, Владимир Путин пошел на нынешние действия в значительной степени под давлением Соединенных Штатов. Как известно, после разговора с Путиным Трамп прямо сказал, что то, чего он хочет от России, – это чтобы она «убралась из Сирии», «get out of Syria». Собственно говоря, именно это Путин сейчас и делает. Но Трампу нужно знать, что он делает это всерьез. И Трамп хотел бы это узнать. В общем, он настроен на то, чтобы верить Путину, но сам Путин находится в достаточно сложном положении. Потому что, как я уже сказал, ситуация в Сирии далеко еще не разрешена в пользу режима Асада», – сказал Григорий Голосов.

Отвечая на вопрос о том, могут ли в результате рассуждения о выводе от 30 до 50% российской группировки в Сирии быть мерой временной, если ситуация в Сирии вновь обострится, он не исключил, что при определенном стечении обстоятельств Россия может снова вернуть свои войска в Сирию.

«Получается, что это так. Как я уже сказал, ситуация в Сирии остается неопределенной, и в какой-то момент Владимиру Путину, конечно, придется выбирать между тем, чтобы либо возвращать какую-то часть войск или прибегать к каким-то другим военным усилиям (например, бомбардировкам Сирии с территории Российской Федерации, что уже было), либо уже примириться с тем, что инициатива в Сирии будет переходить к силам сирийской оппозиции и международной коалиции.

Раньше Путин всегда делал выбор в пользу того, чтобы на деле присутствие войск не сокращать. Это же не первый случай, когда Путин объявляет о сокращении группировки. Был эпизод в марте 2016 года, когда на самом деле войска не только не были сокращены, но даже через какое-то время начали наращиваться. Был и позднее эпизод (кажется, в декабре 2016 года), когда как о почти свершившемся факте сообщали о возможности сократить войска. Но тогда этого тоже не произошло.

С этой точки зрения понятно, что в предвыборном контексте известие прозвучало. Ближайшие месяцы покажут, соответствует ли это действительности или нет. Ну, поскольку выборы недалеко, вполне возможно, что российским властям удастся держать ситуацию в подвешенном состоянии до самых выборов», – объяснил Григорий Голосов.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Владимир Путин на заводе ГАЗ
СМИ рассказали об инструктаже Кремля по сбору подписей за Путина
Заседание исполкома ОКР
ОКР пустил россиян на ОИ-2018 под нейтральным флагом
Павел Колобков
Минспорта финансово поддержит решивших не ехать на ОИ-2018
Сотрудники ФСБ
ФСБ объявила о срыве готовившихся на Новый год терактов
Газ
Европа осталась без российского газа из-за взрыва на газопроводе
16:25 Киев пригрозил осудить Поклонскую за военные преступления
16:18 Пчелы сибирских старообрядцев помогут в исследованиях опасной болезни
15:55 Суд заочно арестовал владельца «Вим-Авиа»
15:42 Варвара Караулова решила просить Путина о помиловании
15:29 Глазьев поддержал создание крипторубля ради обхода санкций

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Сергей Светлаков
Сергей Светлаков
12 декабря 1977 года родился Сергей Светлаков, комедийный актер, сценарист.
15:22 ЕСПЧ присудил россиянам 104 тысячи евро за пытки в полиции
15:04 СМИ рассказали об инструктаже Кремля по сбору подписей за Путина
14:43 «Яндекс» назвал самые популярные запросы за 2017 год
14:28 Европа осталась без российского газа из-за взрыва на газопроводе
14:22 Прочитан полный геном вымершего сумчатого волка
14:14 Песков подтвердил включение твитов Трампа в доклады для Путина
14:00 Минобрнауки РФ поддержало обучение школьников «Семьеведению»
13:55 «Сколково» и «Янссен» поддержат проекты по диагностике и терапии социально-значимых заболеваний
13:51 ФБР признало право генпрокурора не сообщать о встречах с Кисляком
13:44 Песков признал «большое волнение» Кремля из-за Саакашвили
13:37 Новый препарат замедляет развитие болезни Хантингтона
13:26 Минспорта финансово поддержит решивших не ехать на ОИ-2018
13:25 Помощник Путина раскритиковал «Роскосмос» за неумение делать деньги
13:11 Украинское Минобрнауки разработало отдельную модель для русскоязычных школьников
13:06 CardsMobile и Bitfury Group объединяют рынок программ лояльности
13:00 ОКР попросит МОК пересмотреть решение о российском флаге
12:41 ОКР одобрил участие российских спортсменов в ОИ-2018 под нейтральным флагом
12:39 По делу о хищении денег из разорившихся банков арестованы топ-менеджеры
12:35 ГП потребовала заблокировать сайты «нежелательных» организаций
12:18 При взрыве на газопроводе в Австрии пострадали десятки человек
12:03 Разоблаченная в Москве группа террористов оказалась ячейкой ИГ
11:55 Трамп «узаконил» удары коалиции по сирийской армии
11:42 Сотрудники российской военной полиции вернулись из Сирии
11:25 Счетная палата решила взяться за хозяев «старой» недвижимости
11:18 В Москве арестован подозреваемый в шпионаже в пользу ЦРУ
11:11 Ведущие мировые политологи и руководители банков – среди участников Гайдаровского форума в РАНХиГС
10:54 ФСБ объявила о срыве готовившихся на Новый год терактов в Москве
10:47 Союз биатлонистов России поблагодарил понизивший его статус IBU
10:40 Дуров заработал на биткоинах больше 30 млн долларов
10:34 Киты и дельфины регулируют чувствительность своего слуха
10:30 Экс-поставщику формы олимпийской сборной РФ поручили одевать МОК
10:23 В России появятся новые дорожные знаки‍
10:17 В Совбезе предложили наказывать за неповиновение дружинникам
10:05 СКР завел на владельца «Вим-Авиа» новое уголовное дело
10:01 Словарь Merriam-Webster выбрал слово года
09:47 СМИ узнали о решении кабмина отказаться от налоговой реформы
09:44 СМИ рассказали о выводе из Сирии лишь двух третей группировки РФ
09:29 Медведев выделил 40 регионам 20 млрд рублей за быстрое развитие
09:27 ЦБ попросил банки наладить сбор монет у населения
09:19 Яценюк рассказал о приказе Турчинова применять оружие «для защиты Крыма»
09:12 «Роскосмос» назвал причину провального пуска с Восточного
08:54 Трамп дал старт новой американской лунной программе
08:35 Цена нефти Brent превысила 65 долларов впервые за 2,5 года
08:24 Трамп вновь призвал ввести смертную казнь за терроризм
08:03 КНДР провозгласила победу в противостоянии с США
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аргентина Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки биатлон бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай климат Земли КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения МОК Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС ФБР Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие химия хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.