Россия выведет свои войска из Сирии в связи с тем, что с помощью российских Вооруженных Сил разгромлена «наиболее боеспособная группировка террористов» в Сирии, заявил президент России Владимир Путин. Это заявление он сделал после встречи с президентом Сирии Башаром Асадом в ходе визита на авиабазу Хмейним 11 декабря.

По мнению экспертов, опрошенных журналистами газеты «Ведомости», российским избирателям новость о возвращении домой российских военнослужащих из Сирии должна понравиться. Высказывалось также предположение, что решение о выводе войск фактически было приурочено к большой пресс-конференции Владимира Путина, назначенной на 14 декабря. Эта пресс-конференция, полагают многие политологи, станет стартом активной избирательной кампании президента.

Между тем у объявления о выводе войск (по данным источников газеты, речь идет о сокращении контингента на 30-50%) может быть еще одно интересное последствие. СМИ отмечают, что в последнее время стали популярны сравнения современной России с эпохой застоя: длительное пребывание у власти одного и того же человека, Олимпиада и ее бойкот, война в исламской стране (сейчас в Сирии, а некогда – в Афганистане). Однако вывод войск из Сирии нарушает этот сценарий, поскольку дает России шанс не увязнуть в этой войне.

Владимир Путин и Башар Асад слушают доклад командующего группировкой войск и сил Российской Федерации в САР kremlin.ru

О том, как именно может быть воспринята россиянами новость о выводе российских войск из Сирии и действительно ли этот шаг стал возможен благодаря успехам военных действиях на территории Сирии, с «Полит.ру» побеседовал политолог Григорий Голосов. По его оценке, решение о выводе войск могло быть продиктовано не только соображениями о возможном влиянии такого известия на ход избирательной кампании, но и тем обстоятельством, что США хотели от России именно таких шагов.

«Война в Сирии не пользовалась большой популярностью в России. Опросы показывают, что большинство людей не очень понимают, зачем там находились российские войска. И действительно, как ни пыталась пропаганда привязать это то к защите православия, то к борьбе против терроризма, все это было либо непонятно, либо далеко для большинства населения. Это была война, которую нужно было прекратить в предвыборном контексте.

Понятно, что в восприятии старшего поколения возникали некоторые аналогии между событиями в Сирии сейчас и в Афганистане в конце 1970-х – начале 1980-х годов. Эти события, как известно, ни к чему хорошему для Советского Союза не привели. Поэтому то, что сложился благоприятный контекст для того, чтобы сделать такое объявление, с точки зрения внутренней политики очевидно.

С точки зрения самой ситуации в Сирии это не очень очевидно, потому что хотя, безусловно, присутствие российских войск значительно изменило баланс сил в стране. Но если посмотреть на карту военных действий в Сирии, то общая площадь территории, которую контролирует сирийская оппозиция, в общем не сократилась за время участия российских войск в этой операции.

Если войска действительно будут выведены, то, в сущности, ситуация вернется к тому моменту, когда в нее вмешалось «Исламское государство» (группировка запрещена в России – прим. ред.). То есть территории на севере, значительные территории на юге, к восток от Ефрата по-прежнему контролирует оппозиция.

Последний раунд женевских переговоров показал, что в этих условиях, когда оппозиции идти на компромисс совершенно не хочется (а если численность российских войск будет существенно сокращена, то стимулы к тому, чтобы достигать таких компромиссов, у эр-риядской группы сирийской оппозиции будут еще слабее), высока вероятность того, что боевые действия в Сирии возобновятся. Более того, они уже начинают возобновляться: последние события в Восточной Гуте показали, что сирийская оппозиция в общем не намерена смириться с стой ситуацией, которая была достигнута при помощи российских войск.

Это означает, что для того, чтобы и дальше контролировать ситуацию в Сирии, Россия должна там и дальше оставаться всерьез. Нельзя надеяться на то, что Иран и Турция баз российского участия смогут помогать Асаду так же эффективно, как с помощью России. У Турции – собственная повестка дня, которая, вообще-то говоря, не предполагает сохранения Асада у власти, а что касается Ирана, то чем больше он вмешивается в ситуацию в Сирии, тем больше раздражения вызывает в Соединенных Штатах. И это раздражение сказывается и на отношениях Соединенных Штатов с Россией.

Между тем понятно, что помимо внутриполитических соображений, соображений, связанных собственно с Сирией, Владимир Путин пошел на нынешние действия в значительной степени под давлением Соединенных Штатов. Как известно, после разговора с Путиным Трамп прямо сказал, что то, чего он хочет от России, – это чтобы она «убралась из Сирии», «get out of Syria». Собственно говоря, именно это Путин сейчас и делает. Но Трампу нужно знать, что он делает это всерьез. И Трамп хотел бы это узнать. В общем, он настроен на то, чтобы верить Путину, но сам Путин находится в достаточно сложном положении. Потому что, как я уже сказал, ситуация в Сирии далеко еще не разрешена в пользу режима Асада», – сказал Григорий Голосов.

Отвечая на вопрос о том, могут ли в результате рассуждения о выводе от 30 до 50% российской группировки в Сирии быть мерой временной, если ситуация в Сирии вновь обострится, он не исключил, что при определенном стечении обстоятельств Россия может снова вернуть свои войска в Сирию.

«Получается, что это так. Как я уже сказал, ситуация в Сирии остается неопределенной, и в какой-то момент Владимиру Путину, конечно, придется выбирать между тем, чтобы либо возвращать какую-то часть войск или прибегать к каким-то другим военным усилиям (например, бомбардировкам Сирии с территории Российской Федерации, что уже было), либо уже примириться с тем, что инициатива в Сирии будет переходить к силам сирийской оппозиции и международной коалиции.

Раньше Путин всегда делал выбор в пользу того, чтобы на деле присутствие войск не сокращать. Это же не первый случай, когда Путин объявляет о сокращении группировки. Был эпизод в марте 2016 года, когда на самом деле войска не только не были сокращены, но даже через какое-то время начали наращиваться. Был и позднее эпизод (кажется, в декабре 2016 года), когда как о почти свершившемся факте сообщали о возможности сократить войска. Но тогда этого тоже не произошло.

С этой точки зрения понятно, что в предвыборном контексте известие прозвучало. Ближайшие месяцы покажут, соответствует ли это действительности или нет. Ну, поскольку выборы недалеко, вполне возможно, что российским властям удастся держать ситуацию в подвешенном состоянии до самых выборов», – объяснил Григорий Голосов.