Топ новостей 12 декабря

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Олимпийский комитет России разрешил российским спортсменам выступить на ОИ-2018 под нейтральным флагом, ФСБ отчиталась о предотвращении терактов на Новый год и перед выборами президента, взрыв на газопроводе в Австрии пригрозил оставить Европу без российского газа.

Заседание ОКР / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Олимпийское собрание Олимпийского комитета России (ОКР) поддержало желание российских спортсменов выступить на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом. Собрание поддержало желающих поехать на ОИ-2018 единогласно.

Олимпийский комитет РФ единогласно проголосовал за участие российских спортсменов в Играх-2018 под нейтральным флагом pic.twitter.com/2kTQe5otL7 — Лентач (@oldLentach) 12 декабря 2017 г.

Арестованный Х.Наимов на избрании меры пресечения по делу о подготовке терактов /АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

Федеральная служба безопасности России раскрыла подробности задержания в столичном регионе группы злоумышленников, которые готовили теракты на Новый год и в период перед выборами президента РФ. В пресс-службе ФСБ уточнили: «ФСБ РФ пресечена деятельность глубоко законспирированной террористической группы международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России), планировавшей провести террористические акты, в том числе с участием террористов-смертников, в Москве во время новогодних праздников и выборов президента. Руководство выявленной ячейки осуществлялось главарями МТО "ИГ" из-за рубежа».

Взрыв на газопроводе в австрийском Баумгартене привел к резкому сокращению поступления газа в Италию, свидетельствуют данные итальянского газотранспортного оператора Snam Rete Gas. Пресс-служба австрийского регулятора E-Control сообщает, что транзитные поставки в направлении Словении и Венгрии также прерваны.

Авиабаза Хмеймим. Парад / kremlin.ru

Россия при выводе своей военной группировки из Сирии оставит в арабской республике около трети контингента, рассказал близкий к Министерству иностранных дел РФ источник. При этом источник в Министерстве обороны заявил, что точный состав российской военной группировки, которая останется в Сирии, «пока определяется».

Путин приехал вчера на базу Хмеймим и объявил о выводе российских войск из Сирии. Кажется, где-то мы это уже слышали, считает @Sergey_Elkin

Другие карикатуры смотрите на сайте https://t.co/n7u0C1tLa5 pic.twitter.com/XD0TskR0V3 — DW (на русском) (@dw_russian) 12 декабря 2017 г.

Встреча с работниками завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ» / kremlin.ru

В ходе семинара для вице-губернаторов по внутренней политике и заместителей полномочных представителей президента РФ по внутренней политике, прошедшем в Подмосковье с 29 ноября по 2 декабря, обсуждалась тема сбора подписей в случае самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента в 2018 году. По утверждению источников, Путин «с очень высокой степенью вероятности» пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца — по российскому законодательству это означает, что для регистрации в качестве кандидата в президенты действующий российский лидер должен будет представить 300 тысяч подписей.

#NoComment И нас хотят убедить в том, что именно их в стране 86% pic.twitter.com/5eVoTMgNpI — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 12 декабря 2017 г.

РБК: Путин «с очень высокой степенью вероятности» пойдет на выборы в 2018 году как самовыдвиженец.



Значит, шутка про Путина под нейтральным флагом была не шуткой, а правдой. — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 12 декабря 2017 г.

«Роскосмос» обнародовал результаты работы аварийной комиссии, расследовавшей причины неудачи запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный. Госкомиссия выявила, что после включения маршевых двигателей разгонный блок «Фрегат» ушел с расчетной траектории: «Сложилось такое сочетание параметров стартового стола космодрома, азимутов полета ракеты-носителя и разгонного блока, которое не встречалось ранее. Соответственно, не было выявлено при проведенной наземной отработке баллистической траектории согласно действующим методикам». При этом подчеркивается, что при иных сопутствующих условиях аварии могло не быть: «Пуск прошел бы штатно, например, летом, либо в случае, если бы районы падения отделяемых частей РН лежали в стороне от выбранных».

Роскосмос рассказал, кто виноват в потере спутника «Метеор М»: программисты и зимаhttps://t.co/ML6zLzcFr8 pic.twitter.com/M2BUTvzcjU — Лентач (@oldLentach) 12 декабря 2017 г.

М. Саакашвили. Украинский политик / Joinfo.ua

Заявления экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили вызывают в Кремле «большое волнение» и «большую обеспокоенность», признался пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков: «С большим волнением наблюдаем за эволюцией его заявлений. И конечно, исходя исключительно из гуманитарных соображений, мы испытываем большую обеспокоенность на фоне того, что мы слышим в его исполнении». На вопрос о том, возможна ли эвакуация бывшего грузинского лидера с Украины, Песков рассмеялся и сказал: «Это я уже оставляю без ответа такие вопросы».

С целью унизить российскую судебную систему и в её лице Великую Россию суд в Киеве отпустил Саакашвили на все четыре стороны! — ТЕТЯ РОЗА (@ANAKOYHER) 11 декабря 2017 г.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запуске новой программы освоения космоса, целью которой является отправка американских астронавтов «обратно на Луну». Документ под названием «Директива №1 о космической политике» «является важным шагом на пути к возвращению астронавтов на Луну впервые с 1972 года», заявил Трамп. Напомним, 1972 год считается годом последней высадки на Луне, когда «Аполлон-17» доставил американских астронавтов на естественный спутник Земли. В целом, утверждают в США, было совершено шесть высадок на Луну — эти утверждения до сих пор подвергаются сомнению.

Трамп подписал документ о перезапуске лунной программы: американские астронавты снова полетят на Луну.



А ещё поигрался маленьким космонавтиком 😊 pic.twitter.com/7yPUmdjeTA — Лентач (@oldLentach) 12 декабря 2017 г.

Мы бы тоже могли отправить астронавтов на Луну, но как их потом из океана доставать? — Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) 12 декабря 2017 г.

Российские деньги. Монеты / pixabay.com

Центробанк направил российским банкам письмо, в котором рекомендует наладить сбор монет у населения. Регулятор отмечает достаточность монет в обращении, которая значительно превышает потребность населения и компаний и примерно в 1,5 раза — уровень обеспеченности монетой в еврозоне.

Поисковый сервис «Яндекс» опубликовал данные о самых популярных запросах уходящего 2017 года. Первое место в категории вещей заняла криптовалюта, за ней следуют спиннеры. Лидерство в категории запросов о фильмах досталось экранизации одноименного романа Стивена Кинга «Оно». В категории мемы первые три места заняли «эщкере», «ждун» и «это фиаско, братан».

