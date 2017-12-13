Во вторник утром, в 10:45 по Москве, близ города Баумгартен-ан-дер-Марх в Австрии произошел взрыв. По меркам этой тихой республики событие чрезвычайное: погиб один человек, ранены 12, власти даже заявили, что произошедшее не является терактом. Но вряд ли это событие оказалось на первых полосах прессы, если бы не одно обстоятельство: взорвалась одна из крупнейших газораспределительных станций, через которую проходит российский газ.

Баумгартен — это один из крупнейших газораспределительных хабов в Европе, который начал работать еще в 1959 году. На эту станцию поступает, главным образом, природный газ из России и Норвегии, а уходит не только в Австрию, но и в другие европейские страны транзитом. От Баумгартена начинаются трубопроводы, по которым идет газ в Италию, Словению, Хорватию, Германию, Францию, Венгрию и Словакию. Помимо всего прочего, через этот хаб идет газ, который обеспечивает реверсивные поставки в страны Восточной Европы.

Газораспределительная станция в Баумгартене ПАО «Газпром»

По данным австрийской компании OMV, которой принадлежит оператор ГРС, в 2015 году через Баумгартен было прокачано 40 млрд куб. м газа плюс 7,9 млрд куб. м на австрийские нужды.

Баумгартен является конечной точкой для поставок из России, так что именно здесь формируется цена на газ «Газпрома» для европейских стран. Сразу после взрыва цена на газ на спотовом рынке с привязкой к Баумгартену с поставкой на сутки вперед скакнула примерно на 30%.

Прерванные из-за инцидента в Баумгартене поставки газа в страны Европы были возобновлены уже утром в среду, 13 декабря. Иначе многим европейским странам приходилось бы рассчитывать на собственные запасы газа. При этом в Италии была объявлена чрезвычайная ситуация: страна зависит от импорта нефти и газа почти на 80%, причем более трети газа приходится на поставки из России, которые так внезапно прекратились.

О масштабах потерь можно судить по тому, что газотранспортный оператор Словакии Eustream заявил, что во вторник через его систему, как ожидается, пройдет 91 млн куб.м. газа вместо запланированных 142 млн.

Как бы то ни было, Москва, скорее всего, постарается использовать все произошедшее себе на пользу. Действительно, если бы сейчас уже был построен «Южный поток», то никаких проблем с поставками газа в Италию не было бы. В чем-то взрыв в Австрии даже выгоден «Газпрому»: так как цена на его газ при долгосрочных контрактах определяется, в том числе, исходя из стоимости газа в Баумгартене, рост цены на газ на спотовом рынке играет на руку российскому концерну.

А вот в Европе авария в Австрии может быть воспринята как сигнал к строительству терминалов по приему сжиженного природного газа по всему континенту. А это может подорвать позиции «Газпрома» в Европе окончательно.