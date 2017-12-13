Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил двух участников нападения на Буденновск в 1995 году к 15 и 13 годам колонии. Защита с приговором не согласна и намерена его обжаловать. Впрочем, к работе следствия претензии есть не только у защиты.

Суд установил, что в первой половине июня 1995 года жители Чечни Белялов и Маздаев добровольно вступили в состав «банды под руководством Шамиля Басаева» и «приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений» — а именно в захвате заложников в Буденновске. Террористы захватили 1586 человек и удерживали их в течение шести суток. В результате теракта 129 человек погибли, сотни людей пострадали. Общий материальный был оценен на сумму более 95,6 млн рублей.

Обвинение было предъявлено за совершение теракта, бандитизм и незаконное хранение наркотиков (ч. 3 ст. 205, ч. 2 ст. 209 и ч. 1 ст. 228 УК). При этом из-за истечения сроков давности с Маздаева в ходе судебного процесса сняли обвинение в незаконном хранении оружия, с него и Белялова — обвинение в похищении человека.

Нападение на Буденновск. Кадры из документального фильма / YouTube.com

«Одной из сложностей, с которой столкнулись следователи в ходе предварительного следствия, — это сроки давности произошедшего события, повлиявшие и на внешние возрастные изменения участников нападений. Кроме того, фигуранты принимали активные попытки скрыться от следствия, в том числе путем изменения данных документов, удостоверяющих личность. Следователями СКР для изобличения членов банды наряду с установлением и допросами очевидцев преступлений прибегли к идентификации личностей некоторых нападавших посредством назначения и проведения портретных экспертиз», — говорится в сообщении Следственного комитета, которое было опубликовано после оглашения приговора.

В том числе и на срок давности делала ставку защита. Дело в том, что в 1995 году, когда был совершен теракт, еще действовал советский Уголовный кодекс, по которому срок давности подобных дел был 10 лет. А розыск Белялова и Маздаева велся не слишком активно: оба, по словам защиты, работали и жили все эти годы в одном и том же месте — Беляров под Гудермесом, а Масдаев в Волгоградской области.

Также о невиновности подсудимых говорили привлеченные ими свидетели. Так, свидетели утверждали, что Белялов с весны по осень 1995 года находился на заработках в Башкирии, был старшем прорабом на стройке в одном из совхозов. Но в суде подтвердить, что именно в дни теракта он находился в Башкирии, никто не смог. «Это невозможно! Я физически не могу уследить за каждым рабочим, их слишком много», — заявил на процессе один из свидетелей.

А вот засекреченный свидетель обвинения, который скрывается под фамилией «Плиев» и, как он утверждает, также был участником банды Басаева, хотя и заявил, что видел Белялова и Маздаева во время теракта в Буденновске, но не смог объяснить, по каким внешним признакам он их опознал.

Нападение на Буденновск / YouTube.com

«Плиев» не смог ответить на вопросы адвокатов и подсудимых, где, когда, при каких обстоятельствах он познакомился с Беляловым и Маздаевым, по каким внешним признакам смог опознать через 20 лет и как выглядели Белялов и Маздаев во время описываемых событий, какая у них была прическа, носили они усы или бороду. «Я знаю их очень хорошо, Чечня — маленькая республика, где все друг друга знают», — заявил секретный свидетель в суде, но, при этом, не смог рассказать, где Белялов работал и в каком селе жил.

Почему Белялова и Маздаева не удавалось так долго задержать, действительно непонятно. По делу о теракте в Буденовске уже задержано около 30 человек. В апреле 2002 года первые 10 обвиняемых получили от 11 до 16 лет лишения свободы. 10 июля 2006 года в ходе спецоперации федералов был убит организатор теракта Шамиль Басаев. В октябре 2013 года виновным по нескольким статьям в рамках этого дела был признан Моулда Хабаев. Суд приговорил его к 14 годам заключения. Следователи также проверяют на причастность к действиям банды Басаева еще двоих подозреваемых, устанавливая их роль и действия в составе преступной группы. Расследование дела продолжается.