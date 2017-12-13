Депутат Госдумы Денис Москвин: Договоренность России с Египтом строить атомную станцию в Эль Дабаа знаменует собой беспрецедентную сделку за всю историю мировой атомной отрасли

Договоренность России с Египтом строить атомную станцию в Эль Дабаа знаменует собой беспрецедентную сделку за всю историю мировой атомной отрасли. Об этом заявил член комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Москвин. Он отметил рекордную стоимость контракта: общая сумма соглашений на строительство четырех энергоблоков превысит 25 млрд долларов.

«Учитывая, что жизненный цикл современной атомной станции составляет около 100 лет (проектные работы, строительство, эксплуатация, вывод из эксплуатации), а помимо строительства Россия будет поставлять топливо и обеспечивать сервис, египетский контракт означает заказы для российских предприятий на век вперед», - заявил Москвин.

Отметив, что Россия и Египет сотрудничают в атомной отрасли уже более полувека – в 1961 году в исследовательском центре в Иншасе был построен советский исследовательский атомный реактор, депутат предположил, что атомная станция в Эль Дабаа продолжит эти традиции и станет крупнейшим проектом между двумя государствами со времен строительства Асуанской плотины.



Депутат Государственной думы Денис Кравченко выразил уверенность, что рекордный контракт на строительство АЭС «Эль Дабаа» станет вехой в истории мировой атомной промышленности. «Для России этот контракт означает загрузку российской промышленности в области проектирования, инжиниринга, машиностроения. Более ста отечественных предприятий, специализирующихся на производстве высокотехнологичной продукции, смогут участвовать в реализации проекта в качестве субподрядчиков. Предприятия смежных отраслей также примут участие в проекте. Всё вместе это означает развитие российских компаний, создание новых рабочих мест, рост налогооблагаемой базы», - сообщил Кравченко.

Первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский обратил внимание на значимость контрактов для позиций Росатома на зарубежных рынках: «Во-первых, это возможность расширить портфолио Росатома, обкатать самые перспективные технологии в атомном строительстве, продемонстрировать качество своей работы, что может привлечь к Росатому других ближневосточных заказчиков. Во-вторых, это политический союз. Строительство атомной станции - это акт большого доверия. Долгосрочное сотрудничество в такой технически сложной и ответственной области предполагает тесные, доверительные отношения с Египтом, что укрепит наши партнерские связи не только в сфере высоких технологий, строительства, но и общеэкономической политики, геополитики, обеспечения мировой безопасности». Кроме того, Египет получает крупный денежный кредит на строительство от российской стороны, это означает, что Россия сможет дополнительно заработать на этом – российский кредит выдается на срок 13 лет на условиях выплаты 3% годовых, уточнил Андриевский.

11 декабря в Каире генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв и министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Мохаммед Шакер подписали акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на сооружение АЭС «Эль Дабаа», сообщила пресс-служба Росатома.

Торжественное подписание состоялось в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Арабской Республики Египет Абделя Фаттаха ас-Сиси.

В соответствии с подписанными контрактами, Росатом построит в области Матрух на берегу Средиземного моря четыре блока ВВЭР-1200 АЭС «Эль Дабаа» и осуществит поставку российского ядерного топлива на весь жизненный цикл атомной станции. Это позволит обеспечить конкурентоспособную стоимость электроэнергии в Египте на протяжении 60 лет. Также Росатом проведет обучение персонала и окажет египетским партнерам поддержку в эксплуатации и сервисе АЭС «Эль Дабаа» на протяжении первых 10 лет работы станции. В рамках еще одного соглашения российская сторона построит специальное хранилище и поставит контейнеры для хранения отработавшего ядерного топлива.

Первый энергоблок АЭС «Эль Дабаа» будет введен в эксплуатацию в 2026 году.