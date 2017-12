«Коммерсантъ» в статье «Оператор допустил взрыв поставок» пишет, что авария в Австрии лишила Европу трети российского газа.

«Должники уйдут по протоколу»: взыскатели готовят единый стандарт передачи данных.

«Валерий Зорькин может пока судить спокойно»: Владимир Путин и судьи КС обменялись благодарностями.

«Ведомости»: «Социологи прогнозируют рекордно низкую явку на президентских выборах». Но Кремль все-таки ищет способы ее повысить.

«Владельцы авиакомпании S7 хотят осваивать космос»: в их планах не только запуски ракет с Земли, но и строительство орбитального космодрома.

«Москву предупредили о росте цен из-за новых правил для грузовиков»: ритейлеры опасаются сбоя поставок.

«Экономика России стала расти за счет банков»: финансовый сектор почти сравнялся с сырьевым по вкладу в динамику ВВП, и это плохой сигнал.

РБК в статье «Хаб наш насущный» отвечает на пять вопросов о последствиях аварии в Баумгартене.

Сколько российские ИП зарабатывают на госконтрактах рассказывается в материале «Индивидуальные миллиардеры».

«Столкновение "Открытий"»: бывшие акционеры санируемого банка выступили против его докапитализации.

«Известия»: «Звезды и политика в Лос-Анджелесе». Номинации на «Золотой глобус» сталкивают творчество и конъюнктуру.

«Танки идут на Восток»: чего ждать России от выставки вооружений в Кувейте.

Когда российские туристы вернутся в Египет рассказывается в материале «Снова "всё включено"».

«Газета.ru»: «ВДНХ погорела на стройке». 12 декабря загорелись строительные леса на павильоне №1 на ВДНХ.

«Третья интифада: ХАМАС объявило войну Израилю». Это ответ на слова Трампа о статусе Иерусалима.

The Economist: «Всемирная торговая организация. Участники ВТО встречаются в Аргентине, организация в беде» (The World Trade Organisation: As WTO members meet in Argentina, the organisation is in trouble). Не все проблемы, с которыми столкнулась ВТО, проистекают из политики президента США Дональда Трампа, но наиболее серьезные из них с ней связаны.

Bloomberg: «Новая глобальная гонка вооружений страшнее прошлой» (The New Global Arms Race Is Scarier Than the Last). О растущей военной нестабильности в мире свидетельствует статистика производства у топ-100 мировых оружейных производителей.

The Washington Post: «ЕС готовится обсуждать долго откладывавшуюся торговую сделку с Британией» (EU Prepares to Discuss a Long-Delayed Trade Deal With Britain). На саммите стран ЕС участники могут приступить к обсуждению в общих чертах возможной торговой сделки, которая будет определять их отношения с Британией после ее отделения.

The Guardian: «Италия объявила чрезвычайное положение после смертоносного взрыва газа в Австрии» (Italy declares state of emergency after deadly gas explosion in Austria). Один человек погиб и 18 ранены после взрыва на австрийской газораспределительной станции, создавшего в Европе энергетический кризис.

CNBC: «Республиканский налоговый план, как ожидается, должен быть выгоден арендодателям» (Republican tax plan poised to benefit landlords). Арендодатели ожидают, что если налоговая реформа, организуемая республиканцами, будет одобрена, то это увеличит спрос на съемное жилье.

Al Jazeera: «Оглушительное молчание Индии после трамповского изменения позиции по Иерусалиму» (India's deafening silence after Trump's Jerusalem shift). Намеренно неопределенная реакция на то, что США признали Иерусалим столицей Израиля, противоречит многолетней дружбе Индии с Палестиной.