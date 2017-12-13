Генпрокурор Юрий Чайка после визита во Францию высказал довольно интересную идею: все так или иначе избранные россияне должны иметь иммунитет от преследований на Западе, поскольку представляют интересы россиян.

Если смотреть с формальной точки зрения, то действительно, Сулейман Керимов был избран в Народное собрание Дагестана, а оттуда коллеги делегировали его в федеральный парламент — а значит, представляет интересы россиян. Но Чайка отчего-то считает, что это представительство должно интересовать французские правоохранительные органы. Их-то как раз больше заботит то, что почему-то не замечает российская прокуратура — Керимов, будучи парламентарием, не особо скрываясь, занимался бизнесом. Да и во Францию он прилетел, конечно, не как представитель России.