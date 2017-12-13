Анатолий Артамонов приветствовал на калужской земле летчиков -участников контртеррористической операции в Сирийской Республике

12 декабря на аэродроме Шайковка в Кировском районе губернатор области Анатолий Артамонов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном встрече экипажей дальних бомбардировщиков, успешно выполнивших боевые задачи на территории Сирийской Арабской Республики, сообщает пресс-служба области.

Пять бомбардировщиков-ракетоносцев ТУ-22м3, участвовавших в контртеррористической операции по нанесению авиаударов по объектам террористов, осуществили перебазирование с аэродрома Моздок в Северной Осетии на аэродром в Калужской области.

В торжественной встрече участвовали командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил России, генерал-майор Сергей Кобылаш, военнослужащие-сослуживцы летчиков, их родственники, а также представители военно-патриотического движения «Юнармия».

Поздравляя личный состав с успешным выполнением боевых задач, Сергей Кобылаш высоко оценил результативность ударов, которые военные наносили по боевикам. По словам командующего, такого результата удалось достигнуть благодаря эффективной и грамотной подготовке летного состава и авиационной техники. Напомнив о том, что приказом Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина российская группировка выведена из Сирийской Арабской Республики, Сергей Кобылаш подчеркнул: «Задача по разгрому бандформирований террористической организации ИГИЛ на территории Сирии, решаемая Вооруженными Силами Российской Федерации, достойно выполнена. Завершающий этап разгрома террористов сопровождался беспрецедентной по масштабу и боевому напряжению применению авиации ВКС России. Бомбардировщики дальней авиации ТУ-22м3, действующие с аэродромов на территории России, наносили групповые удары по особо важным объектам противника. Боевая работа показала, что дальняя авиация является мощным оружием в борьбе с международным терроризмом».

Приветствуя военнослужащих на калужской земле, Анатолий Артамонов отметил: «Для нас, калужан, особенно важно, что в этой работе принимали участие посланцы нашей области. Вы с честью выполнили задачу, которую перед вами поставил Президент страны, верховный главнокомандующий Вооруженными Силами РФ Владимир Владимирович Путин. Поздравляю вас с возвращением на Родину. Желаю всем доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов в вашей нелегкой воинской службе».