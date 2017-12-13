Социальные инициативы калужан получили президентскую поддержку

13 декабря министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин провел заседание «круглого стола», посвященного итогам конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в 2017 году, сообщает пресс-служба региона.

В мероприятии приняли участие победители второго конкурса, состоявшегося осенью этого года, представители профильных министерств, социально ориентированных некоммерческих организаций, члены Общественной палаты региона.

В прошлом году в рамках ежегодного послания Федеральному собранию РФ Владимир Путин высказался за оказание всесторонней помощи социально ориентированным некоммерческим организациям, которые, по его мнению, должны перенять на себя часть государственных функций социальной сферы. Конкурс президентских грантов – одна из мер поддержки НКО.

В 2017 году от Калужской области в рамках двух конкурсных отборов (весной и осенью) приняли участие 89 проектов, 19 из них стали победителями и получат на реализацию своих инициатив 23 миллиона 38 тысяч рублей. В 2016 году эта сумма составила более 14 миллионов рублей для семи одобренных проектов. «Положительная динамика была обеспечена развитием нашего гражданского общества, - подчеркнул Олег Калугин. - Любой человек, который грамотно составит заявку, может принять участие в грантовых конкурсах и победить. Мы будем и в дальнейшем инициировать обучающие мероприятия и семинары, вести просветительскую работу в этом направлении, а также оказывать проектам информационную поддержку». Министр выразил уверенность, что данные меры позволят региону выйти на новый качественный уровень в сфере поддержки проектной деятельности НКО: «Перспективы есть, мы только в начале большого пути».

В ходе работы круглого стола победители конкурса рассказали о своих проектах, планах по их реализации, обменялись опытом написания проектов, обсудили проблемные вопросы и пути их решения.