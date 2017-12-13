Выборы мэра Москвы намечены на 9 сентября 2018 года — то есть пройдут через девять месяцев. Однако политики начинают борьбу уже сейчас, что понятно, ведь по многим параметрам кресло мэра Москвы для многих важнее и интереснее президентского.

Глава московского отделения «Единой России» Андрей Метельский призвал муниципальных депутатов «Единой России» не отдавать ​свои подписи кандидатам от других партий, чтобы не дать пройти им муниципальный барьер на выборах мэра столицы в 2018 году. Текст выступления оказался в распоряжении РБК. Сам факт того, что глава отделения почти публично просит не помогать оппозиции, говорит о том, что некоторые единороссы все-таки готовы отдавать свои подписи оппозиции.

Андрей Метельский moscow.er.ru

Напомним, что, по итогам сентябрьских муниципальных выборов в столице сложилась очень сложная политическая ситуация. На первый взгляд, победа «Единой России» неоспорима: из 1502 мандатов 1153 достались единороссам и муниципальный фильтр может пройти только их кандидат, ни у кого больше нет депутатов в 110 муниципалитетах. Но если присмотреться, то все не так однозначно.

Во-первых, оппозиция в 2017 году увеличила свое представительство примерно в полтора раза. Это уже можно считать поражением ЕР. Во-вторых, если смотреть не на итоговые результаты, а на долю проголосовавших, то у ЕР все не так уж и радужно. Кандидаты от ЕР в целом получили 41,8% голосов, самовыдвиженцы — 15,5%, представители КПРФ — 14,5%, а кандидаты от «Яблока» — 13,3%. В-третьих, ЕР потеряла контроль над несколькими районами. В 7 районах Москвы не было избрано ни одного кандидата от партии власти, в 25 районах (включая Щукино, где выборы состоялись в 2016 году) «Единая Россия» получила меньшинство мандатов, в 5 районах «Единая Россия» и оппозиция получили равное количество мандатов.

Единый день голосования в Москве 10 сентября 2017. Работа общественного штаба по наблюдению за выборами moscow.er.ru

При этом главная оппозиционная сила в столице, исходя из результата этих выборов, уже не Компартия. Число мандатов депутатов от КПРФ сократилось с 203 до 44. И даже не «Яблоко», хотя у них теперь 176 депутатов вместо 24.

Главным победителем на этих выборах стала так называемая «команда Гудкова». Дмитрий Гудков — бывший депутат Госдумы, который не смог переизбраться в парламент в 2016 году по одномандатному округу на северо-западе Москвы и решил избираться мэром Москвы. В том числе для этого он призвал своих сторонников выдвигаться в муниципальные депутаты Москвы. Был организован объединенный штаб, который возглавил Максим Кац, он помогал сторонникам Гудкова регистрироваться и вести агитацию. Большая часть кандидатов от Гудкова были выдвинуты «Яблоком», но были и самовыдвиженцы, и кандидаты от других партий.

Предвыборная листовка "Команды Гудкова" для района Замоскворечье http://blog.reshetnev-design.ru

В итоге «команда Гудкова», если считать ее отдельной политической силой, пусть и не слишком хорошо формализованной, получила около 20% голосов. Иными словами, у Гудкова, в теории, есть шанс побороться за выход во второй тур выборов. Максим Кац в разговоре с «Коммерсантом» рассказал, что Гудков по-прежнему собирается выдвигаться в мэры, причем рассчитывает, что его поддержит «Яблоко». «Сейчас идет президентская кампания. Не в повестке представлять мэрскую программу. Ближе к апрелю мы ее представим, — сказал Максим Кац. — Сейчас идет работа по сбору подписей муниципальных депутатов (для прохождения муниципального фильтра). До Нового года мы планируем собрать 110 подписей и объявить об этом».

Между тем от «Яблока» в мэры собирается выдвигаться также глава столичного отделения Сергей Митрохин — он уже представил программу, с которой собирается идти на выборы. Глава «Яблока» Эмилия Слабунова уже успела заявить, что кандидат на пост мэра будет определен только после президентских выборов. Ее можно понять: позиция Митрохина в московском «Яблоке» сейчас находится под вопросом. Максим Кац, глава штаба Гудкова, сам претендует на пост лидера столичного отделения партии, но не может пока его занять, так как Митрохин блокирует вступление его сторонников в партию. Их конфликт пока не удалось разрешить федеральному руководству и, вполне вероятно, что в том числе и от результатов этого противостояния будет зависеть успешность кампании Дмитрия Гудкова.