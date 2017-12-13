11 декабря Дональд Трамп подписал директиву о политике в сфере космоса, в соответствии с которой НАСА вновь должно отправить астронавтов на Луну, а впоследствии снарядить пилотируемую экспедицию к Марсу. Последний на данный момент пилотируемый полет на Луну люди совершили ровно сорок пять лет назад – 11 декабря 1972 года на поверхность Луны высадился экипаж «Аполлона-17».

Подписанный президентом США документ представляет собой объявление о намерениях, а не конкретную программу. В нем не указываются ни сроки планируемого полета, ни объемы дополнительного финансирования, которое будет выделено НАСА для его осуществления. Но жест Трампа недвусмысленно демонстрирует, что новое финансирование НАСА получит, так что сотрудники агентства и ученые уже выражают свое удовлетворение случившимся. «На мой взгляд, Луна – лучшее место в Солнечной системе, чтобы ответить на фундаментальные вопросы о происхождении Солнечной системы, эволюции планетных орбит, формировании нашей собственной планеты Земля и, возможно, о происхождении жизни на нашей планете, – говорит планетолог Дэвид Кринг (David King). – И она всего в трех днях пути».

Одно отличие провозглашенной сейчас лунной программы от космической программы «Аполлон» 1960-х – 1970-х годов уже известно. Полет на Луну американцы собираются организовать, не избегая международного сотрудничества и привлечения частных космических компаний. «Соединенные Штаты будут работать с другими странами и частным сектором, чтобы вернуть астронавтов на Луну, развивая технологию и средства для пилотируемых исследований Марса и других пунктов назначения в Солнечной системе», – говорится в заявлении Белого дома. Наиболее вероятно, что к лунной программе будут привлечены компании Moon Express и Astrobotic. Обе они уже работают над посадочными модулями.

Что касается международного сотрудничества, то обновленная программа впишется в уже существующий проект по созданию космической станции Deep Space Gateway на окололунной орбите, которая станет базой для экспедиций на поверхность Луны и к Марсу. НАСА уже объявляло ранее о достигнутых соглашениях о совместной работе над этим проектом с космическими агентствами разных стран, в том числе и с «Роскосмосом».

Международная координационная группа по исследованию космоса разработала в 2015 году план, который предусматривает пять пилотируемых экспедиций на Луну в течение пяти лет. В каждой из них должны участвовать по четыре космонавта. Они будут высаживаться на лунную поверхность и перемещаться по ней, управляя луноходом, в течение 28 суток. После возвращения очередной экспедиции, сотрудники НАСА будут управлять этим луноходом дистанционно, чтобы обеспечить его приезд к месту посадки очередного экипажа. Согласно плану, первая экспедиция должна очутиться на Луне в районе массива Малаперт, вблизи южного полюса. Также планируется посетить кратер Шредингера, где были замечены признаки недавней вулканической активности, кратер Антониади и самый большой ударный кратер не только на Луне, но и во всей Солнечной системе (насколько известно) – Бассейн Южный полюс – Эйткен.

Два необходимых технических средства для нового лунного проекта НАСА уже разрабатывает: космические корабли «Орион» и сверхтяжелые ракеты-носители Space Launch System (SLS). Ожидается, что они будут готовы в 2020-х годах. Наиболее важная часть проекта, которую еще предстоит создать – это посадочный модуль.

Об активизации космической политики США заговорили уже в начале июня, когда стало известно, что будет возрожден Национальный совет по космосу, который не собирали уже 24 года. Возглавил его вице-президент Майкл Пенс. Этот орган должен координировать действия различных государственных учреждений и ведомств в области космических исследований. В период с 1993 года эту функцию брали на себя НАСА и Бюро по научной и технической политике (Office of Science and Technology Policy) администрации президента США. По словам Майкла Пенса, воссоздание Национального совета по космосу позволит действовать эффективнее и сохранить лидерство США в освоении космоса.

Ранее национальный совет, который теоретически ведал взаимодействием между всеми связанными с космосом ведомствами, включая военные и разведывательные, имел мало возможностей изменять сложившиеся способы взаимодействия между ними, особенно в военной сфере. Но теперь, по мнению эксперта по космической политике Джона Логсдона (John Logsdon) из Университета Джорджа Вашингтона, Майкл Пенс, пользуясь поддержкой Трампа, может сделать его более влиятельным органом. Логсдон также полагает, что на совет может быть возложена координация отношений с частными компаниями и с зарубежными партнерами.

Тем не менее, пока неясно, насколько имеющиеся планы получат финансовое обеспечение. Хотя Майкл Пенс утверждал, что «у НАСА будут ресурсы и поддержка, необходимые для продолжения работы», бюджет НАСА этим летом был сокращен Белым домом с 19,7 до 19,1 млрд. долларов. Это не много по сравнению тем, насколько пострадали в то же время бюджеты других научных учреждений США, но масштабные планы требуют не сокращения, а увеличения ассигнований.

Неясен и еще один вопрос. Кто возглавит НАСА при президенте Трампе? Предыдущий руководитель агентства, бывший астронавт Чарльз Болден ушел в отставку после президентских выборов. Сейчас обязанности руководителя выполняет Роберт Лайтфут. В начале сентября Трамп предложил на этот пост конгрессмена от Оклахомы, члена республиканской партии Джима Бриденстайна. В случае утверждения Бриденстайн станет первым депутатом конгресса, возглавившим НАСА. Но эта кандидатура вызывает много возражений. В отличие от своих предшественников Бриденстайн не имеет какой-либо научной или технической подготовки. Из аэрокосмической сферы в его прошлом лишь пост директора Аэрокосмического музея в Талсе и служба пилотом в ВМС США, образование же он получил в области экономики и имеет степень MBA. Для сравнения тот же Лайтфут получил инженерное образование и работал в НАСА на инженерных, менеджерских и руководящих должностях с 1989 года.

Предложение Трампа в итоге не понравилось не только политикам-демократам, но и многим представителям республиканской партии. Если сенатор-демократ Билл Нельсон сказал, что во главе НАСА должен быть «профессионал космической отрасли, а не политик», то республиканец Марко Рубио выразился еще резче: «Я просто думаю, что это [назначение Бриденстайна] может стать разрушительным для космической программы». Сам Бриденстайн, судя по его выступлениям, сторонник активного исследования Луны и задумывается о коммерческом потенциале использования лунных ресурсов, а также в целом поддерживает идею пилотируемых экспедиций к Луне и потом к Марсу, сформулированную в подписанной Трампом директиве. Так или иначе, пока его кандидатура сенатом США не утверждена, но и Трамп не предлагает другого кандидата.