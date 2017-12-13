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Роспотребнадзор проводит проверку сообщений СМИ о продаже в ряде магазинов в регионах России риса, сделанного «из пластика», говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сотрудники ведомства проводят оценку сопроводительных документов, качества и безопасности продуктов, их маркировку. Проверка начата после заявлений граждан о том, что «пластиковый» рис продается под видом обычного.

«Роспотребнадзор призывает граждан не доверять случайным источникам информации, а в случае сомнений в качестве продуктов питания, в частности риса, обращаться в территориальные управления Роспотребнадзора», — говорится на сайте ведомства.

​Один информационный сюжет, связанный с продажей пластикового риса, вышел на канале «Россия24». В нем говорилось о том, что в городе Дальногорске Приморского края продается «пластиковый» рис. На телеканале прокомментировали инцидент, отметив, что это могло быть «шуткой, случайностью» или «преднамеренной провокацией».

Антиновость

В Санкт-Петербурге сотрудница патронажной благотворительной организации «Ева» подозревается в соучастии в убийстве 93-летней сотрудницы Мариинского театра.

В ГСУ СК Петербурга сообщили, что подозреваемая Галина Гусейнова ухаживала за потерпевшей в течение нескольких месяцев. Убийство имело корыстный мотив.



Женщина решила привлечь к участию двоих знакомых. «20 ноября она открыла дверь в квартиру соучастнику, который задушил женщину. Еще один мужчина следил за окружающей обстановкой», — уточнил представитель СК, на слова которого ссылается «Фонтанка».

Подозреваемая вместе с сообщниками обыскали квартиру, забрали кредитную карточку и старинную фотографию известного певца с автографом. Но так как не знали пин-код, деньги с карты снять не смогли.

Потерпевшая — сотрудник отдела музыкальных нотных фондов библиотеки Мариинского театра на улице Зодчего Росси Нина Мацина.

Подозреваемая Галина Гусейнова — работница Санкт-Петербургской еврейской благотворительной общественной организации «Ева», она работала там с 2012 года. Предположительно, соучастники патронажного работника — граждане Армении.

Непонятная новость

Урна с прахом оперного певца Дмитрия Хворостовского была потеряна в Красноярском крае, на родине исполнителя. Местные чиновники не знают о местонахождении останков артиста, сообщает ngs24.ru.

После смерти певца его прах разделили на две части, первую захоронили в Москве, вторую должны были привезти в Красноярский край.



На вопросы прессы не смогли ответить ни в правительстве, ни в Минкульте региона.

Ассорти

Гражданин КНР Чао Сюй приговорен судом к 2,5 годам условно за попытку незаконного вывоза картины Алексея Саврасова «Зимний пейзаж». Решение вынес Московский суд Санкт-Петербурга.

По информации следствия, Чао Сюй во время выезда на родину в марте 2017 года сдал в багаж картину Саврасова, также в его багаже находились 20 листов зарисовок Ольги Лагоды-Шишкиной (жены пейзажиста Ивана Шишкина). Общая стоимость ценностей превышает 1,3 млн руб.

Китаец пояснил, что не хотел увозить картины из России насовсем, а собирался показать их предполагаемому покупателю в Китае. Затем он собирался вернуть полотно и зарисовки в Россию, и уже после вывезти, соблюдая законную процедуру. Однако вину в контрабанде он полностью признал, пишет РБК.

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Комитет по государственной власти и местному самоуправлению законодательного собрания Нижегородской области внес изменения в региональный закон «О противодействии коррупции». Установлено, что с 1 января 2018 года местные власти будут вести реестр чиновников, которые уволены со службы в связи с утратой доверия за коррупционные преступления.

Информация о чиновниках будет в открытом доступе и публиковать ее будут на федеральном портале госслужбы и управленческих кадров. Формально для чиновника это не означает, что он не сможет работать в органах госвласти, но возможный работодатель будет знать причину ухода с предыдущего места работы.

«Наличие сведений о лицах, включенных в указанный реестр, позволит получать достоверную информацию о соблюдении претендентами требований законодательства о противодействии коррупции при отборе кандидатов на замещение должностей государственной и муниципальной службы», – пишет «Коммерсант» со ссылкой на государственно-правовой департамент и управление государственной гражданской и муниципальной службы Нижегородской области.

Порядок включения чиновников в реестр пока не определен, попадут ли в него чиновники, уволенные за коррупцию до 1 января 2018 года, пока не сообщается.

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Хабаровский край стал лидером по числу получателей «дальневосточного гектара». Его получили более 7 тысяч человек, сообщил журналистам в Москве губернатор края Вячеслав Шпорт.

«Более 7 тыс. уже зарегистрированных владельцев гектаров. <...> По выданным удостоверениям мы идем на первом месте», — отметил он.

По количеству заявок Хабаровский край пока остается на третьем месте среди всех регионов Дальнего Востока – он получил 15-16 тысяч заявок.

«Более 30 регионов страны участвуют в «гектаре», — добавил губернатор.

Он также сказал, что большая часть получателей «гектара» - жители Дальнего Востока, средний возраст которых 30-40 лет, пишет РБК.

По информации на официальном сайте программы «Дальневосточный гектар», заявки на получение земельного участка уже подали более 107 тысяч человек.