Топ новостей 13 декабря

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня США объявили о победе над ИГ и пригрозили РФ вновь поднять вопрос о Крыме, Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter из-за аккаунта «Открытой России», а Алексей Навальный представил предвыборную программу.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о намерении Вашингтона «вернуться к вопросу Крыма». По его словам, Дональд Трамп хочет, чтобы у США сложились «рабочие отношения» с Россией. Между тем сам Трамп запретил использование продуктов «Лаборатории Касперского» в госструктурах в подписанных им поправках в оборонный бюджет. Он также провозгласил победу сил коалиции над ИГ в Ираке и Сирии.

.@POTUS is keeping his promise to the American people to rebuild our military by signing the National Defense Authorization Act today. As he said, "Only when the good are strong will peace prevail. Today...we accelerate the process of fully restoring America's military might." https://t.co/oD5I4dP8qn