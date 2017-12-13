Топ новостей 13 декабря

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня США объявили о победе над ИГ и пригрозили РФ вновь поднять вопрос о Крыме, Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter из-за аккаунта «Открытой России», а Алексей Навальный представил предвыборную программу.

Крым. Севастополь / pixabay.com

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о намерении Вашингтона «вернуться к вопросу Крыма». По его словам, Дональд Трамп хочет, чтобы у США сложились «рабочие отношения» с Россией. Между тем сам Трамп запретил использование продуктов «Лаборатории Касперского» в госструктурах в подписанных им поправках в оборонный бюджет. Он также провозгласил победу сил коалиции над ИГ в Ираке и Сирии.

.@POTUS is keeping his promise to the American people to rebuild our military by signing the National Defense Authorization Act today. As he said, "Only when the good are strong will peace prevail. Today...we accelerate the process of fully restoring America's military might." https://t.co/oD5I4dP8qn — Vice President Mike Pence (@VP) 12 декабря 2017 г.

В Кремле ответили, что не будут обсуждать с США Крым, а также с иронией восприняли высказывание о победе над террористами. Москва, однако, заявила о готовности к диалогу с Вашингтоном.

Посол США Джон Хантсман отвечает на один из самых частых ваших вопросов: «Чей Крым?»



«Для улучшения российско-американских отношений восстановление территориальной целостности Украины совершенно необходимо.» @CKAHEP pic.twitter.com/GzbNakpvSk — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 13 декабря 2017 г.

Газокомпрессорная станция

Транзит газа из России через хаб в австрийском Баумгартене полностью восстановлен. Компания-оператор хаба Gas Connect Austria заявила, что заработали трубопроводы в Италию, Германию и Венгрию.

Взрыв в Баумгартене привел к сниж. транзита газа через Украину на 23%. Цены на газ выросли. Новый аргумент в пользу новых потоков из России. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 декабря 2017 г.

Собрание спортсменов Олимпийского комитета России в конференц-зале ОКР / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

208 российских спортсменов могут поехать на Олимпиаду под нейтральным флагом. Именно столько олимпийских лицензий было получено в этом году. Как заявил глава ОКР, комментируя решение МОК, «это не только нарушение принципов олимпийского движения, Олимпийской хартии, это ущемление прав и свобод человека». Виталий Мутко заявил, что Россия не будет признавать результаты комиссии МОК, но поддерживает решение спортсменов.

А никто не задавал вопрос @Vitaliy_Mutko Мутко почему в логотипе @rfpl РФПЛ на карте России нет Крыма, Калининградской области и Курильских островов?

Проверить можно на официальном сайте - https://t.co/lTAKc1R7FW pic.twitter.com/SeBIgCSynv — Руслан Осташко (@RuslanOstashko) 13 декабря 2017 г.

Россия едет на зимнюю Олимпиаду 2018 года!!! pic.twitter.com/Mi5kW7rUTO — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 12 декабря 2017 г.

Олимпийский комитет России принял все условия МОК и поддержал участие россиян в зимней Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом и без использования национальной символики. 15 декабря в Лозанне чиновникам предстоит обсудить технические детали поездки спортсменов в Южную Корею. pic.twitter.com/eF9xZyrR5i — Радио Свобода (@SvobodaRadio) 12 декабря 2017 г.

Алексей Навальный заявил, что намерен добиваться установления минимальной зарплаты в размере 25 тысяч рублей, снижения ипотечной ставки с 11 до двух процентов, увеличении расходов на здравоохранение и образование в два раза за счет борьбы с коррупцией, сокращения расходов на чиновников и субсидий госкорпорациям. Он предлагает повысить налоги в газовой отрасли и дивиденды от госкомпаний.

Обработка звука / pixabay.com

ФСБ провела лингвистический анализ высказываний Ксении Собчак о присоединении Крыма к РФ и не нашла в них призывов к нарушению территориальной целостности страны. Однако официально ФСБ не сообщала ни о намерении провести такую экспертизу, ни о ее результатах.

ФСБ не нашла призывов к сепаратизму в словах Ксении Собчак о статусе Крыма, сообщает Русская служба ВВС



Вот что животворящая родственная связь с крёстным делает!



А теперь попробуй сказать то же самое ты! (не советую) — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 13 декабря 2017 г.

Собчак сказала, что Крым украинский. ФСБ проверила эти слова — и не нашла нарушений



В Феодосии судят крымского татарина Сулеймана Кадырова за комментарий на Facebook “Крым - это Украина” — Собчак против Бэтмэна (@sob4ak_2018) 13 декабря 2017 г.

ГП потребовала от Twitter удалить аккаунт «Открытой России», либо Роскомнадзор заблокирует доступ к соцсети на территории России. Основанием стало то, что в твиттере «Открытой России» могут содержаться призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных мероприятиях. Соцсеть должна выполнить требование в течение суток.

Russia wants Twitter to shut down Open Russia’s page threatening to shut down Twitter if not. It’s your call, @Twitter ! Are you ready to resist blackmailers? https://t.co/QeAN1hftBq — Sergey Aleksashenko (@Saleksashenko) 13 декабря 2017 г.

Ну, и понятно, да, что на Твиттере и Открытой России Кремль только тренируется, да?

В будущем нас ждут такие же финты с Фейсбуком с его таргетированной рекламой постов, с Гуглом с его Ютьюбом и с Телеграм с его каналами. https://t.co/pWcMLwC34D — Alexander Vinokurov (@Vinokurov12) 13 декабря 2017 г.

Голосование на избирательном участке / АГН "Москва" / фото: Серей Киселев

«Левада-центр» выяснил, что на выборы президента однозначно готовы идти лишь 58% респондентов. 61% опрошенных готовы проголосовать за Владимира Путина. 8% опрошенных готовы голосовать за Владимира Жириновского, за Зюганова готовы отдать голоса 6%, за Сергея Миронова — по 2%. Остальные кандидаты набирают не более 1%.

Умничают? Из разговора с художником: "Владимир Владимирович, все в нашей власти. Хотите, изобразим горшок с геранью на подоконнике, а хотите - обойдёмся без него". https://t.co/hlBw2zyxnN — Ходорковский Михаил (@mich261213) 13 декабря 2017 г.

Цирк с одним и тем же конем на арене всем уже изрядно надоел

Социологи прогнозируют рекордно низкую явку на президентских выборахhttps://t.co/5FZBk0KeHy — Nina (@nina_ninysha) 13 декабря 2017 г.

Отец с дочкой / pixabay.com

Госдума единогласно одобрила в первом чтении выплаты родителям за первого ребенка с 1 января 2018 года. Речь идет о семьях, в которых среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума для региона. В среднем, в 2018 году выплата составит 10,5 тысячи рублей, в 2019 году —10,8 тысячи, в 2020 году — 11,1 тысячи рублей. Также продлено действие маткапитала при рождении второго и третьего ребенка до 31 декабря 2021 года.

Николай Цуканов / newkaliningrad.ru

Николай Цуканов может стать помощником Владимира Путина. Решение принято, но указ об этом еще не подписан. Цуканов станет новым помощником с собственным кругом полномочий. как отметил источник, ему «на новой должности может понадобиться его опыт работы в качестве губернатора Калининградской области и мэра города Гусев».

«Яндекс» и Сбербанк подписали соглашение по созданию совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета». Сбербанк купит его акции за 30 млрд рублей, т.е. 50%. «Яндекс.Маркет будет работать над созданием сервиса розничной интернет-торговли. Ранее СМИ сообщили от отказе Сбербанка от переговоров с Alibaba Group о создании совместного предприятия интернет-торговли.