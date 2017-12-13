Роскомнадзор предупредил Twitter, что сервис уже в четверг будет заблокирован на территории России, если администрация не удалит аккаунт движения «Открытая Россия». Об этом сообщает сама организация.

«Twitter получил предписание от Роскомнадзора о блокировке сервиса на территории России в случае, если аккаунт "Открытой России" не будет удален в течение суток. Об этом Twitter сообщил в письме "Открытой России"», — говорится в сообщении.

В уведомлении Роскомнадзора, которое было отправлено в Twitter, отмечается, что доступ к сайту twitter.com будет ограничен операторами связи на территории России «на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 11.12.2017 о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим информацию, распространяемую с нарушением закона».

Иконка программы "Твиттер" / zerosecurity.org

«Открытая Россия» в ответ уведомила Twitter, что не занимается распространением информации с нарушением закона и считает действия Генпрокуратуры и Роскомнадзора «политическим давлением на свободу слова».

Накануне, напомним, сайт российского движения «Открытая Россия» был заблокирован на территории РФ как нарушающий законодательство о нежелательных организациях.

В реестре Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) отмечалось, что доступ к сайту ограничивается на основании решения Генпрокуратуры. Причиной блокировки стала статья 15.3 закона «Об информации»: «информация, содержащая призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, или распространение информационных материалов иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ».

При этом в самой «Открытой России» подчеркнули, что российское движение не имеет отношения к британской организации «Открытая Россия», деятельность которой ранее была признана нежелательной на территории России.

Кроме того, во вторник были заблокированы сайты движения «Открытая Россия» (or.team), «Открытых выборов» и «Открытого университета» (ov.openrussia.org, openuni.io), а также khodorkovsky.ru. Также из-за «нарушения регламента» заблокирована группа «Открытой России» в «Одноклассниках». Кое-где все эти сайты еще доступны, но провайдеры постепенно их блокируют.

Михаил Ходорковский / dp.ru

«Открытая Россия» — движение, созданное Михаилом Ходорковским. Заявляется, что оно создано «для реализации благотворительных, образовательных и просветительских проектов». Также «Открытая Россия» так или иначе финансировала оппозиционную деятельность. Например, она занималась сбором средств для оплаты адвокатам задержанных на массовых акциях.

В апреле Генпрокуратура ​признала нежелательными организациями зарегистрированную в Великобритании организацию Михаила Ходорковского Otkrytaya Rossia, а также созданный в Соединенных Штатах Институт современной России, его возглавляет сын бывшего владельца ЮКОСа Павел. Формально эти организации не связаны с российским сетевым движением и новостным сайтом «Открытой России», но, судя по всему, Генпрокуратура в этом не уверена.