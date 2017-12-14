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14 декабря 2017, 12:00
выборы секс-скандал США
Анна Сакоян

Выборы в Алабаме и политическая гигиена

Даг Джонс, победитель выборов в Алабаме, США
Даг Джонс, победитель выборов в Алабаме, США

В американском штате Алабама прошли дополнительные выборы сенатора на смену бывшего сенатора Джеффа Сешнса. Сешнс в начале прошлого года возглавил министерство юстиции США, в связи с чем оставил свое кресло в конгрессе. После этого его опустевшее место в сенате занимал назначенный губернатором Алабамы действующий генпрокурор штата республиканец Лютер Стрейндж. И теперь наконец состоялись выборы, определившие, кто будет сенатором от Алабамы до 2021 г. Специфика этих выборов в том, что они крайне оживленно обсуждаются далеко не только в американских СМИ.

Победителем на этих выборах стал демократ (впервые за более чем два десятка лет) Даг Джонс. Его оппонентом был республиканец Рой Мур. В последнее время Мура в американской прессе обсуждали очень много из-за скандалов, окруживших его в предвыборный период. Скандалы основывались на публичных обвинениях со стороны нескольких женщин, утверждавших, что они много лет назад, будучи еще подростками, стали жертвами его домогательств. Незадолго до выборов в поддержку кандидатуры Мура выступил президент США Дональд Трамп, чем, конечно, вызвал дополнительный шквал критики со стороны либеральных СМИ.

 
Рой Мур / twitter.com

Наблюдающая со стороны BBC написала, что выборы, проходящие в таком контексте, неизбежно оказываются испытанием для популистского имиджа самого Трампа. Выступив в поддержку Мура, от которого по причине скандалов начали поспешно дистанцироваться многие его видные однопартийцы, он рискует и сам вызвать недовольство у некоторых своих сторонников. А выборы в Алабаме в этот раз были громкими. Это редкий случай, потому что там господствуют республиканцы, которые обычно побеждают по умолчанию.

Каким бы ни был исход этих выборов, отметил комментатор BBC, он был бы ощутимым и за пределами Алабамы. Поражение республиканцев на этих выборах означает, что в сенате их преобладание над демократами теперь составляет всего один голос (51 республиканец против 49 демократов). А расстановка партийных сил в сенате — это уже вопрос федерального масштаба. Победа, с другой стороны, тоже могла бы в этот раз выйти республиканцам боком. Такой победитель, как Мур, оказался бы мгновенно втянут в затяжные этические разбирательства, еще и с риском быть в итоге с позором изгнанным из сената. Соответственно, победа Джонса усиливает позиции демократов в сенате, что особенно значимо ввиду приближающихся выборов в конгресс.

Редакция Wall Street Journal пишет, что выборы в Алабаме были скверными до того, что у многих избирателей, скорее всего, не было желания в них участвовать. Эта история представляет собой болезненный урок, но полезный для алабамских республиканцев, которые номинировали Мура своим кандидатом на праймериз в сентябре. Урок, прежде всего, состоит в том, что в применении к публичным фигурам необходимо соблюдать политическую гигиену, а иначе грандиозные и сокрушительные скандалы неизбежны.

Между тем, последствия этого поражения сразу скажутся на деятельности всего сената. Конечно, Джонс во время предвыборной кампании обещал избирателям сотрудничать с республиканцами и воздерживаться от партийной предвзятости. Но он при этом остается демократом и будет присоединяться к своим однопартийцам по важным вопросам, в том числе при номинации судей. Главным конкурентом Мура на праймериз был собственно Стрейндж. Алабамские республиканцы-евангелисты, пренебрегши упомянутой гигиентой, предпочли ему Мура. В итоге, когда дело дойдет до назначения нового судьи в верховный суд (а в 2018 г., вероятно, уйдет в отставку судья-консерватор Энтони Кеннеди), велика вероятность, что новый судья будет уже не консерватором.

 
Энтони Кеннеди, судья Верховного суда США

Кроме того, заключает редакция, эта история, должна стать сигналом всем республиканцам и в том числе президенту о том, что их электорат голосует не столько стратегически, сколько импульсивно: за «положительных» персонажей, а не за акторов того или иного политического направления. Трамп не поддерживал Мура во время праймериз, но попытался спасти положение дел на предвыборном этапе. Но избиратели ему не вняли, потому что им, по всей видимости, важнее правильный имидж, а не отдаленные политические последствия.

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