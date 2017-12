«Коммерсантъ» в статье «В ООН отправили Telegram» пишет, что правозащитники просят поддержать мессенджер в споре с Россией.

«Заемщиков снимают со страховки»: на банковском рынке появились новые «специалисты».

«Контролеров по первому году считают»: правительство отчиталось о ходе реформы КНД.

«Ведомости»: «Центробанк минимально снизит ставку из-за угрозы новых санкций». Удерживать ее при такой низкой инфляции нельзя, но и сильно опускать опасно.

«К выдвижению Путина привлекают оппозицию»: в инициативной группе президента могут оказаться члены трех думских партий.

«МВД отказалось покупать компьютеры с российским процессором»: министерство ссылается на срыв поставок, но причина может быть иной.

РБК: «Усманов уходит из кадра». Иван Таврин станет единственным владельцем телехолдинга ЮТВ.

«Проблемы в штатном порядке»: рынок труда вступил в фазу нехватки квалифицированных сотрудников.

«Матери и дети поддержаны в первом чтении»: Дума одобрила президентские законопроекты о социальной поддержке семей.

«Известия»: «Ирландия вложит €100 млн в Крым». Предприниматели страны инвестируют в строительство новых гостиничных комплексов на полуострове.

«Пятое поколение пошло на взлет»: Воздушно-космические силы начинают осваивать новейший сверхманевренный истребитель.

«Торф приравняют к альтернативной энергетике»: Минэнерго предлагает новые льготы для торфяной электрогенерации.

«Газета.ru»: «Америка сбросит Россию с нефтяного пьедестала». США могут обогнать Саудовскую Аравию и Россию по добыче нефти.

В материале «Дейр-эз-Зор наш: кто победил в войне с ИГ» объясняется, почему Трамп приписал США победу в Сирии.

«Кремль подсел на биткоины»: криптовалютам в России нашли путь для легализации.

The Economist объясняет: «Почему переговоры по Brexit'у скоро станут труднее» (The Economist explains: Why the Brexit negotiations are about to get harder). Возможно, Британии придется решать, по какой модели она хочет строить отношения с ЕС: по норвежской или по канадской.

Bloomberg: «Европа говорит, что достижение значимой сделки на переговорах ВТО маловероятно» (Europe Says Substantial Deal Unlikely at World Trade Talks). ЕС заявил, что встреча стран Всемирной торговой организации в Аргентине едва ли увенчается важными договоренностями. Многосторонние торговые отношения становятся всё более напряженными.

The Wall Street Journal: «Финальный компромисс республиканцев устанавливает 21-процентный корпоративный налог и сокращение для лиц с высокими доходами» (Final GOP Deal Sets 21% Corporate Tax, Cuts for Top Earners). Палата представителей и сенат конгресса США согласовали финальную версию закона о налоговой реформе.

The New York Times: «Взламывая налоговый план. 13 способов заработать на республиканском налоговом законопроекте» (Hacking the Tax Plan: 13 Ways to Profit Off the Republican Tax Bill). Некоторые способы прямолинейны, другие очень трудны. Во многих случаях придется действовать быстро.

Reuters: «Иран побуждает мусульманские страны заступиться за палестинцев после трамповского шага» (Iran urges Muslim nations to defend Palestinians after Trump move). Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что все мусульманские государства должны сплотиться в поддержку палестинцев, после того как США признали Иерусалим столицей Израиля.

CNBC: «Потрясение в Алабаме открывает демократам путь к перезахвату сената и палаты» (The Alabama upset gives Democrats a path to reclaim the Senate and House). Избирательская мобилизация начала разворачиваться в пользу американских демократов.