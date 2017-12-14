Закончилась еще одна многочасовая пресс-конференция Владимира Путина. И опять ничего такого выдающегося он не сказал — впрочем, и вопросы были соответствующие. Выделяется, наверное, разве что вопрос про треску, но его задал не журналист, а директор рыбкомбината.

Самое интересное, что подобным форматом общения, похоже, довольны все. Кремль демонстрирует открытость. Журналисты задают вопросы. Россияне за всем этим следят. И как будто никто не замечает, что открытость власти — это про другое, вопросов к президенту уже давно ни у кого нет, да и шоу получается посредственное. Но, традиция есть традиция, отказываться от наработанных форматов общения президента с нацией никто не станет, да и незачем.