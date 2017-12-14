В России растет объем кредитования на фоне снижения реальных располагаемых доходов населения. Можно смеяться над этим или иронизировать, но, если разобраться, в минимальной финансовой грамотности россиянам не откажешь.

Во всяком случае для банков стали настоящей проблемой частные юристы и целые компании, которые помогают взявшим банковские кредиты отказываться от страховки. Об этом в четверг пишет «Коммерсантъ».

Дело в том, что, по российскому законодательству, банки не имеют права навязывать клиентам, которые собираются у них взять кредит, страховку. Но, естественно, так или иначе навязывают. Или прописывая ее «мелким шрифтом», или увеличивая ставку кредита тем, кто страховку не берет, или еще какими-либо методами. Понять банки можно: далеко не все заемщики имеют хорошую кредитную историю или подтвержденные источники дохода, так что застраховать возвращение кредита требует минимальное чувство самосохранения.

Вывеска банка /АГН "Москва" / фото: Ведяшкин Сергей

«Расстрахователей» можно условно разделить на три типа, рассказал изданию руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов. «Первые — обычные юристы, которые за деньги обещают вернуть навязанную при получении кредита страховку, когда речь идет об индивидуальных договорах страхования с еще не истекшим периодом охлаждения,— поясняет он.— Проблему представляют псевдоспециалисты, которые берутся за возврат страховки в любых, в том числе и безнадежных случаях, например, по договорам коллективного страхования (сейчас законом такая возможность не предусмотрена)». По его словам, их можно подразделить на две категории — относительно безобидных, тех, кто создает видимость деятельности, заваливая банки пустыми исками и запросами, но ничего не добивается в итоге, и тех, чья цель — получение персональных данных доверчивых клиентов в мошеннических целях.

Ранее, напомним, в России уже появились т. н. «раздолжнители», это агентства, которые обещают должникам «законно не платить по кредиту». Сами себя такие компании называют «кредитными юристами» и «антиколлекторами». Они используют самые разнообразные схемы — например, подавать в суд, чтобы изменить условия или расторгнуть кредитный договор с банком. Гражданам предлагают ссылаться на существенное изменение обстоятельств или форс-мажор.

Также существуют «разблокировщики», которые обещают исключение из черного списка отказников ЦБ и возврат средств с заблокированного счета.

При этом нельзя сказать, что уровень доверия россиян к банковской системе падает. За первые девять месяцев нынешнего года — впервые за десять лет наблюдений — в России на 1,78% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом снизился объем снятия гражданами наличных денег с пластиковых карт. Он составил 18,7 трлн рублей. Еще существеннее сократилось количество операций по снятию — на 3,9%, то есть до 2,4 млрд штук.

Транспортировка банкомата

Тенденция коснулась именно обналичивания денег, тогда как объем и количество безналичных операций по картам постоянно растет. За январь-сентябрь 2017 года их было совершено 13 млрд, что на 40% больше, чем в аналогичный период 2016 года. Оборот по ним вырос на треть, составив 11,4 трлн рублей. Но даже при безналичных расчетах по сравнению с прошлым годом сократился средний размер чека: в 2017 году он составил 891 рубль, а с января по сентябрь 2016 года достигал 940 рублей.

Параллельно увеличился объем денежных средств, которые россияне вносят на свои карточные счета через банкоматы: например, в «Альфа-банке» зафиксировали 20-процентный рост этого показателя, а в «Русском стандарте» отметили преобладание внесения денег над снятием. Об этом пишет РБК.

Иными словами, россияне готовы пользоваться услугами банков и доверять им свои деньги — но вот когда вопрос стоит о том, что банкам надо платить, возникают проблемы.