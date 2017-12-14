Россияне против банков
В России растет объем кредитования на фоне снижения реальных располагаемых доходов населения. Можно смеяться над этим или иронизировать, но, если разобраться, в минимальной финансовой грамотности россиянам не откажешь.
Во всяком случае для банков стали настоящей проблемой частные юристы и целые компании, которые помогают взявшим банковские кредиты отказываться от страховки. Об этом в четверг пишет «Коммерсантъ».
Дело в том, что, по российскому законодательству, банки не имеют права навязывать клиентам, которые собираются у них взять кредит, страховку. Но, естественно, так или иначе навязывают. Или прописывая ее «мелким шрифтом», или увеличивая ставку кредита тем, кто страховку не берет, или еще какими-либо методами. Понять банки можно: далеко не все заемщики имеют хорошую кредитную историю или подтвержденные источники дохода, так что застраховать возвращение кредита требует минимальное чувство самосохранения.
«Расстрахователей» можно условно разделить на три типа, рассказал изданию руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов. «Первые — обычные юристы, которые за деньги обещают вернуть навязанную при получении кредита страховку, когда речь идет об индивидуальных договорах страхования с еще не истекшим периодом охлаждения,— поясняет он.— Проблему представляют псевдоспециалисты, которые берутся за возврат страховки в любых, в том числе и безнадежных случаях, например, по договорам коллективного страхования (сейчас законом такая возможность не предусмотрена)». По его словам, их можно подразделить на две категории — относительно безобидных, тех, кто создает видимость деятельности, заваливая банки пустыми исками и запросами, но ничего не добивается в итоге, и тех, чья цель — получение персональных данных доверчивых клиентов в мошеннических целях.
Ранее, напомним, в России уже появились т. н. «раздолжнители», это агентства, которые обещают должникам «законно не платить по кредиту». Сами себя такие компании называют «кредитными юристами» и «антиколлекторами». Они используют самые разнообразные схемы — например, подавать в суд, чтобы изменить условия или расторгнуть кредитный договор с банком. Гражданам предлагают ссылаться на существенное изменение обстоятельств или форс-мажор.
Также существуют «разблокировщики», которые обещают исключение из черного списка отказников ЦБ и возврат средств с заблокированного счета.
При этом нельзя сказать, что уровень доверия россиян к банковской системе падает. За первые девять месяцев нынешнего года — впервые за десять лет наблюдений — в России на 1,78% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом снизился объем снятия гражданами наличных денег с пластиковых карт. Он составил 18,7 трлн рублей. Еще существеннее сократилось количество операций по снятию — на 3,9%, то есть до 2,4 млрд штук.
Тенденция коснулась именно обналичивания денег, тогда как объем и количество безналичных операций по картам постоянно растет. За январь-сентябрь 2017 года их было совершено 13 млрд, что на 40% больше, чем в аналогичный период 2016 года. Оборот по ним вырос на треть, составив 11,4 трлн рублей. Но даже при безналичных расчетах по сравнению с прошлым годом сократился средний размер чека: в 2017 году он составил 891 рубль, а с января по сентябрь 2016 года достигал 940 рублей.
Параллельно увеличился объем денежных средств, которые россияне вносят на свои карточные счета через банкоматы: например, в «Альфа-банке» зафиксировали 20-процентный рост этого показателя, а в «Русском стандарте» отметили преобладание внесения денег над снятием. Об этом пишет РБК.
Иными словами, россияне готовы пользоваться услугами банков и доверять им свои деньги — но вот когда вопрос стоит о том, что банкам надо платить, возникают проблемы.