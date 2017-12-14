Оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал собственную избирательную программу. В ней запланированы существенные изменения, причем изменения ряда экономических показателей предлагается проводить за счет средств, высвобождающихся в результате борьбы с коррупцией. Программа опубликована на сайте избирательной кампании Навального.

В составлении программы принимали участие руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, писатель Борис Акунин и бывший заместитель председателя правления Центробанка Сергей Алексашенко, которые вошли в экспертный совет Навального.

Программа предполагает значительный объем реформ и изменений, причем главной целью экономической политики программы назван сам человек, а основной идеей стратегии – мысль о необходимости вкладывать в людей, в человеческий капитал. «В современном мире богатство государству приносят люди, а не нефть с газом», – подчеркивает политик.

Листовка с призывом прийти на митинг-собрание Алексея Навального в Екатеринбурге. Сентябрь 2017 Иван Абатуров

В документе говорится, что Навальный хочет добиться установления минимальной зарплаты в размере 25 тысяч рублей, снижения ипотечной ставки с 11 до 2%, а также увеличения расходов на здравоохранение и образование вдвое. Эти преобразования можно финансировать за счет борьбы с коррупцией, сокращения расходов на чиновников и субсидий государственным корпорациям, полагает оппозиционер. Он подчеркивает, что Россия очень богата и у развала экономики нет «реальных причин».

Навальный предлагает увеличить доходы бюджета за счет повышения налогов в газовой отрасли и дивидендов от государственных компаний. Он также хочет изменить структуру расходов на оборону без их сокращения. «Расходы на оборону мы не сокращаем, но меняем структуру так, чтобы больше шло на зарплаты. И это даст нам возможность создать контрактную армию», – объяснил политик.

По его мнению, формирование органов власти регионов является исключительной компетенцией самих регионов, а статус и полномочия мэров должны быть закреплены в особом законе. В сфере внешней политики Навальный выступает за введение визового режима со странами Средней Азии и Закавказья (что может изменить ситуацию с трудовыми мигрантами) и за равноправное сотрудничество с Евросоюзом.

В правоохранительной системе Навальный считает важным вернуть независимость судебной системе от исполнительной власти, провести гуманизацию Уголовного кодекса и радикально изменить работу системы ФСИН.

Прокомментировать для «Полит.ру» ситуацию согласился политолог Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации. По его мнению, публикация программы является чистым поддерживающим пиаром политика.

«Думаю, публикация программы Навальным – это, прежде всего, попытка поддержать свое присутствие в медиа-поле. Сейчас интенсивность медиа-потоков, которые связаны с внутриполитическими процессами (в частности, с президентской кампанией) значительно возросла, и господин Навальный, который до декабря находился в этих потоках где-то на вторых местах, переместился на фоновый уровень. Ему необходимо как-то с этого уровня выйти, напомнить о себе.

Встреча с Алексеем Навальным в Калининграде. Декабрь 2017 Команда Навального

Ну, и публикация «предвыборной» программы – хороший способ это сделать, мы видим, что он дает результаты. Вчера и сегодня про это пишут и говорят. Но уже к вечеру 14 декабря потенциал этого шага будет исчерпан. То есть это – чистой воды поддерживающий пиар: программа обнародована для того, чтобы об этом говорили и писали.

Так что обсуждать какие-либо конкретные аспекты программы я бы не стал сразу по двум причинам: во-первых, у Навального нет никаких шансов быть зарегистрированным; а во-вторых, то, что продекларировано, есть чистой воды популизм, и какие-либо пункты обсуждать просто нет смысла. Это даже в качестве какой-то идеи, мобилизующей хотя бы часть населения, часть потенциального электората Навального, не проходная вещь. Ситуация антикоррупционной кампании удалась ему гораздо больше.

Так что в данном шаге самое главное – факт публикации какого-либо документа, о котором говорили. А что там, в этом документе, абсолютно неважно. Было ли удачно выбрано время для этого? Затрудняюсь сказать, почему был выбран день накануне большой пресс-конференции президента – это нужно спрашивать у политтехнологов господина Навального. Как я уже говорил, к середине дня эффект будет исчерпан.

Может быть, расчет делался на то, что будет контраст программы Навального и выступления Путина, на то, что они будут конкурировать в медиа-поле? Но это – явно расчет нерабочий, если он действительно делался. Масштаб двух этих фигур абсолютно несопоставим. Так что если и впрямь рассчитывали, что вброс программы позволит несколько перебить повестку дня с пресс-конференцией, то это попахивает уже манией величия. Может быть, у господина Навального кампания и идет не так удачно, потому что он переоценивает свою значимость в российской политике.

Повторю: если действительно такой расчет делался, если это не техническая ошибка, то это не очень адекватно – вправду попахивает манией величия», – сказал Павел Салин.

О том, чем по сути является программа Навального, с «Полит.ру» поговорил и Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики. Эта программа является популистским манифестом политического игрока, но как программа она абсолютно бессодержательна, считает он.

Алексей Навальный. Калиниград, 10 декабря 2017 Команда Навального

«Алексей Навальный является политическим игроком, так что он руководствуется своими мотивами при публикации избирательной программы. Ему совершенно необязательно куда-то баллотироваться, чтобы выступать с политическими манифестами. А программа Навального является абсолютно популистским политическим манифестом.

Кстати говоря, в популизме в этом смысле я не вижу ничего плохого. Другое дело, что есть существенные претензии к документу по иным поводам. Моя главная претензия к программе Навального – это ее бессодержательность.

Там есть предложение сделать Россию страной, в которой минимальная зарплата будет 25 тысяч рублей, минимальная пенсия – 20 тысяч рублей, и так далее. Это все очень прекрасно, и задачи эти очень хорошие, только не говорится реально, за счет чего и какими темпами их предполагается решать.

Навальный не открывает никаких методов достижения озвученных им же самим результатов, к которым стремится. Если он расскажет, как конкретно собирается это сделать, будет другой разговор. Например, если он собирается провести деприватизацию крупнейших предприятий, которые были приватизированы в 1990-х годах незаконным путем. Или если собирается ввести налог для олигархов, для всех, кто зарабатывает или получает годовой доход, больший какой-то суммы. Или если собирается ввести прогрессивную шкалу налогообложения вместо плоской шкалы.

Пока же он не предлагает никаких экономических или политических рычагов, никаких посылов и планов о том, какой он видит Россию, он не дает. Собственно, это было главной претензией к нему еще шесть лет назад, в конце 2011 года, когда на волне всех «белолетночных» протестов он решил сделать программное интервью из трех частей с Борисом Акуниным. И – гора родила мышь.

Тогда все тоже ожидали этого, хотели спросить: а как и куда вы хотите повести Россию, что вы думаете, какие у вас планы? А он вообще ничего, по сути, не сказал. К сожалению, Алексей Навальный – это звенящая политическая пустота, которая за исключением критики, порой даже обоснованной критики в адрес власти, ничего произвести не может. И это, конечно, разочаровывает. А вопрос о том, насколько его программа применима к выборам, тут уже – дело десятое.

Любой политик, если он на что-то рассчитывает, должен регулярно выступать с какими-то программами, манифестами, заявлениями. То, что Навальный не может принимать участия в выборах, думаю, понятно, всем. Но у него другая задача: у него сейчас стоит задача звучать на фоне выборов особенно громко в качестве раздражителя власти.

Но в данной ситуации его роль, к сожалению,за исключением критики (повторяю, иногда очень даже уместной), не несет никакого позитивного смыслового наполнения. А без этого смыслового наполнения ни на что серьезное претендовать нельзя», – объяснил Олег Бондаренко.