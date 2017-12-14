В этом году вторая половина декабря — горячая пора для политических партий. Уже в пятницу Совет Федерации объявит о проведении выборов президента, так что уже со следующей недели можно будет проводить съезды и выдвигать на них кандидатов в президенты.

Причем на выборах партии могут очень хорошо заработать. Если выдвинутый политической партией кандидат набирает более 3% голосов, то она получает по 20 рублей за каждый голос избирателя — в 2012 году «Единая Россия» таким образом получила из бюджета почти миллиард рублей.

Первый съезд проведет ЛДПР, он состоится в среду, 20 декабря. Партия роста наметила свой съезд на 20–21 декабря, «Яблоко» — на 21–22 декабря, «Гражданская инициатива» — на 23 декабря. Кандидаты от всех этих партий, в принципе, уже известны — это Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, Борис Титов и Ксения Собчак соответственно.

Съезд «Единой России» запланирован на 22–23 декабря. Ожидается, что на него приедет Владимир Путин — но вот выдвигаться он, судя по всему, будет все-таки не от ЕР, а самостоятельно, от инициативной группы. Во всяком случае, так утверждают многочисленные источники различных изданий в Администрации президента.

По данным «Коммерсанта», уже планируется конкретное место для собрания инициативной группы по выдвижению Путина и формируется ее состав. Ее сбор может пройти после съезда «Единой России» 24 декабря на ВДНХ, в том же 75-м павильоне, который арендован партией. В состав группы, помимо членов фракции «Единая Россия» в Госдуме, могут войти региональные активисты Общероссийского народного фронта, представители движения Putin Team, созданного хоккеистом Александром Овечкиным, и единственный депутат от партии «Родина» Алексей Журавлев.

Владимир Путин с работниками Горьковского автомобильного завода kremlin.ru

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью каналу «Россия 24» заявил, что в Кремле пока не видят конкурентов для Владимира Путина на предстоящих президентских выборах, хотя достойных людей много. «Все-таки, с моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путина даже близко»,— сказал он. Отметим, что в рейтинге партий, в отличие от рейтингов кандидатов, есть все-таки некоторая неопределенность: по данным «Левады», за ЕР сейчас готовы проголосовать только 37% россиян.

КПРФ проведет свой съезд 23 декабря. Хотя Геннадий Зюганов и говорил о том, что собирается участвовать в выборах, внутри партии считают, что все не так однозначно. Две недели назад с подачи Зюганова руководству КПРФ был показан фильм о Павле Грудинине, директоре подмосковного совхоза имени Ленина. Не исключено, что глава Компартии таким образом готовит себе «преемника».

XVII съезд КПРФ Фото Игоря Казакова / kprf.ru

Съезд «Справедливой России» запланирован на 25 декабря и станет одним из последних. В 2012 году от партии был выдвинут Сергей Миронов и он с трудом преодолел трехпроцентный барьер. На предстоящих выборах президента члены партии «Справедливая Россия» не будут выдвигать в президенты своего лидера Сергея Миронова и примкнут к инициативной группе, которая поддержит нынешнего президента Владимира Путина, если он пойдет на выборы самовыдвиженцем. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента. Вопрос об отказе Миронова от выдвижения «решен на 99%», подтвердили изданию еще два собеседника, близкие к партии и Кремлю.