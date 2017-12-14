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14 декабря 2017, 10:06
допинг МОК Олимпийские игры Россия
Никита Белоголовцев

Олимпийцы избежали незаслуженного наказания

Собрание спортсменов Олимпийского комитета России
Собрание спортсменов Олимпийского комитета России
Андрей Любимов / АГН "Москва"

Российские спортсмены поедут на Олимпиаду в Пхенчхане в феврале 2018 года даже без национального флага и гимна. Такое решение приняло 12 декабря Олимпийское собрание Олимпийского комитета России. Пока неизвестно, сколько именно спортсменов получат приглашение от Международного олимпийского комитета.

В целом подавляющее большинство известных спортсменов и политиков поддержали идею о том, что россияне должны поехать на Олимпиаду хотя бы в нейтральном статусе. В частности, поддержку ей высказали президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Всего Россия имеет 208 олимпийских лицензий, заявил глава Олимпийского комитета России Александр Жуков на пресс-конференции по итогам Олимпийского собрания. «Россия имеет 208 лицензий на участие в Играх – то есть это потенциальные участники. Но выдавать разрешения будет только МОК, и сколько получится в итоге – никто не знает», – цитирует слова Жукова интернет-издание «Чемпионат».

 
Алексей Жуков на Олимпийском собрании
Андрей Любимов / АГН "Москва"

В настоящее время принципы отбора олимпийцев на Игры еще не определены, уточнили в МОК для журналистов информационного агентства РБК. Решение о допуске будет принимать специальная комиссия МОК.

Напомним, 5 декабря МОК из-за допинг-скандала отстранил сборную России от участия в Олимпиаде, но разрешил поехать на соревнования тем спортсменам, которых не подозревают в применении допинга. При этом пояснялось, что выступать они будут не под российским, а под белым олимпийским флагом, и российский гимн на Олимпиаде звучать не будет. Позже появилась информация, что поднять российский флаг разрешат на закрытии Олимпиады.

12 декабря МОК подтвердил, что российский флаг может использоваться спортсменами на церемонии закрытия Игр, так как МОК снимет часть ограничений с России в случае выполнения ею его требований, передает РБК. Кроме того, по сведениям интернет-издания «Газета.ру», в Южной Корее намереваются создать специальную группу поддержки российских спортсменов – об этом заявил глава организационного комитета Олимпиады-2018 Ли Хи-бом.

Ожидается, что 13 декабря рабочая группа Олимпийского комитета России вылетит в Лозанну для обсуждения деталей участия российских спортсменов в Олимпиаде -2018.

Прокомментировать для «Полит.ру» ситуацию с участием россиян в Играх согласился Никита Белоголовцев, спортивный журналист и главный редактор портала «МЕЛ». По его мнению, решение, что российские спортсмены будут участвовать в Олимпиаде, даже формально не считаясь представителями сборной России, является верным и отказываться от Игр никто по-настоящему не планировал.

Он допустил, что вообще моральное давление, которому подвергаются спортсмены, может сказаться на результатах выступлений, однако посчитал, что непосредственно история с флагом и гимном едва ли может иметь значительное влияние.

 
Никита Белоголовцев

«Я считаю решение ехать на Олимпиаду абсолютно логичным и предсказуемым и почти уверен, что ситуация, в которой российские спортсмены не едут на Олимпиаду вообще, всерьез никем не рассматривалась. Это была риторика для «внешнего пользователя»: нужно было в очередной раз напомнить, если кто-то забыл, что мы живем «в кольце врагов», которые «мешают нам вставать с колен».

Думаю, что решение МОК по факту допустить практически всех российских спортсменов на Олимпиаду воспринято как не худший из возможных итогов: опасность непоездки подавляющего большинства российских спортсменов реально существовала. И то, что такой сценарий не реализовался, уже хорошо. Косвенным доказательством этого тезиса могут служить слова главы ОКР Александра Жукова о том, что Олимпийский комитет России взял тяжесть удара на себя, отведя его от спортсменов.

Я воспринимаю всю ситуацию с отстранением Олимпийского комитета России и пожизненным запретом на присутствие на Олимпиаде ряда российских чиновников, спортсменов и функционеров как огромное унижение – но, к огромному для меня сожалению, унижение это во многом предсказуемое и закономерное.

Безусловно, в решении о запрете российского флага, гимна, делегации есть много политического. Глупо это отрицать, как глупо отрицать то, что спорт в принципе является частью политики и в России, и в мире. Создавать Putin Team и говорить, что спорт у нас вне политики – это, в общем, забавно, лукаво и так далее. Так же точно и отстранение российской делегации – безусловно, есть решение политическое.

При этом можно бесконечно спорить по деталям и нюансам, можно ударяться в персоналии. Можно спорить о том, являются ли показания одного человека, царапины на пробирках и косвенные свидетельства в виде солей и частичного несовпадения ДНК достаточным аргументом для отстранения спортсменов, сдававших чистые пробы. Это, в общем, бесконечный и, с моей точки зрения, бессмысленный спор. Который не отменяет общей ситуации.

А общая ситуация предельно проста и понятна: она заключается в том, что российских спортсменов часто и в огромных количествах ловят на допинге. И неважно, ловят их чаще, чем кого-то, или реже – важно, что они – одни из самых ловимых на допинге спортсменов. Результаты массовой перепроверки старых проб, оказывающиеся положительными, – это тревожный симптом.

 
Проверка анализов / flickr.com

Можно бесконечно долго спорить, безумен ли господин Родченков (бывший глава Московской антидопинговой комиссии, ныне известный как информатор Всемирного антидопингового агентства по поводу применения допинга в российском спорте – прим. ред.), насколько он вменяем. Но это человек, который при нескольких руководителях российского спорта – и при Фетисове, и при Мутко – занимал высокие посты, получал высокие государственные награды.

Про этого человека все всё знали. Про то, что он делает, про то, что был судим, про то, что проходил психоневрологическую экспертизу – всё это. И делать вид, что это просто один случайно пробравшийся куда-то предатель и шпион, просто смешно.

Точно так же тысячу раз говорилось про то, что пойманным на допинге спортсменам в России создается режим благоприятствования. Можно очень долго спорить о принципе «Своих не бросаем», о том, правильно ли это. Но в итоге мы имеем режим демонстративного благоприятствования, когда вся система в целом – под ударом. И когда в качестве хотя бы каких-то декоративных мер не предпринимаются очевидные шаги, это считывается как «Мы продолжим делать то же, что и делали!».

Понятно, что решение об отставке или неотставке Виталия Мутко и гораздо более широкого круга лиц, может быть, не исправит систему и не отменит злоупотребления. Но по крайней мере это – некоторый шаг и некоторая декларация того, что это делаться так, как раньше, уже не будет. Когда этих шагов не делается, когда тренеры, воспитанники которых попадались пачками, продолжают работать, а их именами даже называют секции спортивной ходьбы, то это тоже декларация, только обратного.

 
Виталий Мутко / АГН "Москва" / фото: Никеричев Андрей

Когда сторонние люди, принимающие решение о дисквалификации России, на это смотрят, они удивляются и недоумевают, как же так можно, если есть понятие репутации. Но потом, когда первый шоковый эффект от этих сведений ослабевает, они говорят: «Ну, о’кей. Раз вы продолжаете, мы тоже продолжим!».

В этой ситуации просто чудовищно обидно, что каждый раз решение принимается словно бы по принципу самообмана, в стиле ребенка, который закрывает глаза и считает, что если он никого не видит, то и его никто не видит. После допуска в целом российской команды к Олимпиаде в Рио большинство разбирающихся в проблеме людей говорили, что ничего не закончилось. Что будут еще доклады, будет перепроверка результатов Сочи и вообще все будет очень плохо с зимними Играми. И ровно так и произошло.

Каждый раз, когда мы радовались, что биатлонистов не отстранили от Кубка мира (и это была нормальная эмоциональная реакция на известие), что лыжникам разрешили бежать сезон, потом все равно происходило ровно то, что и должно было произойти – отстранение команды, наступление коллективной ответственности и прочее. И с моей точки зрения, трагедия заключается как раз в этом. Она в том, что ничего не закончилось, никто ничего не забыл! И режим нулевой толерантности к российским спортсменам, к сожалению, сохраняется. Вот это, на деле, и есть самое страшное.

Самое страшное – что к любому попавшемуся по глупости, недосмотру российскому спортсмену будет примеряться вся совокупность отягчающих обстоятельств, которая очень часто от этих спортсменов не зависит. И это трагедия для российского спорта, простите за пафос.

Если же говорить об унижении и влиянии герба, флага, гимна и формы компании на выступление спортсменов, то думаю, все это влияет на них в минимальной степени. Надо очень четко отделять слова, которые говорятся спортсменами и чиновниками, в том числе о важности поддержки, от факторов, влияющих на физическую форму спортсмена. Все-таки спортсмен в первую очередь выступает сам за себя – за свои годы тренировок, свою карьеру, свое материальное благосостояние (думаю, нейтральный статус никак не повлияет на материальное вознаграждение российских спортсменов: мы же видели, что в Рио не поехавших российских спортсменов премировали очень серьезно, серьезнее, чем подавляющее большинство призеров других стран).

Поэтому я думаю, что любые победы будут трактоваться как «победы вопреки», любые неудачи – как «неудачи вследствие». Но по факту это влияние можно будет исчислять минимальными процентами или даже долями процентов.

 
Олимпийский комитет РФ / АГН "Москва" / фото: Любимов Андрей

По поводу поездки спортсменов на Олимпиаду: я очень рад, что она может случиться. Если бы она не случилась, эта была бы действительно катастрофа для российского спорта. Но давайте будем откровенны: мы вспоминаем о существовании шорт-треков не чаще, чем раз в четыре года. И о существовании бобслея – немногим чаще. Ну, вот сейчас вспомнили– в связи с лишением нас золотых медалей сочинской Олимпиады. Так вот: если бы сейчас решили, что поездки не будет, были бы десятки личных трагедий спортсменов, которые никогда больше не смогут поехать на Олимпийские Игры (или никогда больше не поехать на них в такой идеальной форме). Ведь очень многие люди планируют свою жизнь под Олимпийские Игры. В той или иной мере это применимо ко всем членам российской сборной.

Мне очень не нравятся ссылки на Олимпийскую хартию, в которой написано, что это – соревнования спортсменов, а не стран. Ну, мы все отлично понимаем, что это – не только соревнования спортсменов. И я лично не люблю медальные зачеты команд, но они есть везде, во всех странах, больших и маленьких. Это примерно так же, как может не нравиться дождь со снегом, идущий в Москве на границе зимы и осени, но он есть. То, что он мне не нравится, не отменяет факта его существования. Точно так же – с медальными зачетами и соревнованием стран.

А в случае отказа России от участия в Олимпиаде правда были бы личные трагедии. И, к сожалению, в России часто случается, что за нечто наказывают не имеющих к этому отношения людей. Как, например, жителям России запрещают есть какую-то часть иностранных продуктов. Так что я рад, что хотя бы российские спортсмены – пусть это малая часть населения России – избежали ситуации наказания за то, в чем не виноваты. Мне кажется, это прекрасно. Когда кто-то избегает незаслуженного наказания, это очень хорошо», – сказал Никита Белоголовцев.

Между тем по решению МОК всем представителям Минспорта России, а также вице-премьеру России Виталию Мутко, ранее возглавлявшему Минспорта, запрещено участвовать в Олимпиаде в любом качестве. На Игры также не будут допущены руководители делегации сборной России времен Олимпиады в Сочи, а также врачи и тренеры команд, члены которых были признаны виновными в допинговых нарушениях.

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