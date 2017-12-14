Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоялась 14 декабря 2017 года в Москве. Она прошла в московском Центре международной торговли. Пресс-конференции этого типа традиционно считаются подведением итогов года, и журналистов не ограничивают в выборе тем для вопросов.

Одной из главных тем, затронутых с самого начала, стали предстоящие в марте 2018 года выборы президента: президент заявил о самовыдвижении (ранее не исключалось, что он может пойти на выборы как кандидат от партии «Единая Россия»), отметив, что хотел бы видеть в числе своих сторонников известных людей. Он также ответил на вопрос телеведущей Ксении Собчак, заявлявшей о намерении выдвинуть собственную кандидатуру на выборах, о том, боится ли власть оппозиции.

Кроме того, обсуждались внутрироссийские экономические и социальные проблемы, включая вопросы налоговой реформы, изменения пенсионного возраста; реформы здравоохранения, сопровождавшейся излишне активным закрытием лечебных учреждений; вопросы жилищно-коммунального хозяйства и высоких ЖКХ тарифов и т.д..

Журналисты поднимали также острые международные вопросы – в том числе ситуация на Корейском полуострове, вопросы о соблюдении договоров о международной безопасности, отношения России и США, украинское урегулирование.

Участники пресс-конференции Владимира Путина / АГН "Москва" / фото: Кирилл Зыков

Глава государства, в частности, призвал Украину к обмену пленными и заключенными; подчеркнул, что Минские соглашения в настоящее время не выполняется из-за позиции Киева, и охарактеризовал действия бывшего президента Грузии, бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили, который, несмотря на изъятие у него украинского паспорта, позиционирует себя как оппозиционный украинский политик.

Интересно, что говоря о США, российский лидер довольно резко высказался относительно провокаций, которые США, по его мнению, допускают по отношению к КНДР. В то же время он сказал, что не хочет давать оценку Дональду Трампу, но видит достижения в росте экономики и рынков США. Путин также выразил уверенность, что отношения между США и Россией будут нормализованы, несмотря на то, что американского лидера есть ограничения в намерении улучшить эти отношения.

Прокомментировать общие впечатления от пресс-конференции и некоторые затронутые в ее ходе темы согласился Алексей Макаркин, ведущий эксперт Центра политических технологий. По его оценке, общий тон пресс-конференции был достаточно спокойным, а главной ее новостью стало заявление Путина на намерении идти на выборы в качестве самовыдвиженца.

Алексей Макаркин

«Думаю, главное, что ожидалось, – это скажет ли президент, как именно он будет баллотироваться. И да, он сказал, что пойдет на выборы как самовыдвиженец. Вот это, пожалуй, и есть самая большая новость пресс-конференции.

Интересна высокая оценка Рамзана Кадырова. Думаю, Путин благодарен Кадырову за Сирию, где была чеченская военная полиция. Тем самым Кадыров ведь показал, что может быть востребовал и за пределами страны и что он с охотой на это идет. То есть для Кадырова эта пресс-конференция – это успех, он показал, что у него остается внешнеполитический ресурс.

Что еще интересно, так это – достаточно спокойная общая тональность пресс-конференции. Там было немного эмоций.

Эмоции – негативные – вызвал Михаил Саакашвили, но он их вызывает всегда, это, видимо, уже на всю жизнь. Эмоцию вызвали американцы – но не очень сильную. Причем по ответам было видно, что происходит отделение американского политического класса от Трампа: Трамп оказался вполне себе ничего, у него, мол, в экономике получается делать нечто (такая оценка, конечно, была рассчитана на Трампа, на его восприятие). Хотя в целом к Америке у Путина есть много претензий.

Но какой-то повышенной эмоциональности по сравнению с предыдущими выступлениями и тут не было. Такое ощущение, что на фоне того, что мы на Олимпиаду поедем, и на фоне общего желания как-то смягчить ситуацию президентская кампания будет достаточно спокойной. То есть решили, видимо, не раскручивать западную тему слишком сильно: она, конечно, будет звучать, но приглушенно. В этом смысле тональность пресс-конференции, думаю, является довольно важным аспектом.

Участники пресс-конференции Владимира Путина / АГН "Москва" / фото: Серей Киселев

Что еще было любопытного… ну, добрался до президента журналист, который спросил про запрет абортов. И тут видно стало, что у нас нет такой сильной антиабортной субкультуры, которая есть в Америке – нет евангелистов и т.д. Тема обществом в целом воспринимается спокойно, она не оказывается в центре внимания. И так как общество у нас достаточно светское, президент высказал, видимо, собственную точку зрения на вопрос – которая совпадает с точкой зрения большинства в обществе, но расходится с официальной позицией церкви.

Ну, впрочем, он и до этого говорил, что, в общем, не так уж соблюдает посты. Да, думаю, в церкви вряд ли обрадовались его заявлению по абортам, но претензии предъявлять не станут. Не таковы у нас церковно-государственные отношения, чтобы речь шла о каких-то претензиях.

Ну, еще теперь можно сказать, что Ксения Собчак, скорее всего, пойдет в президенты. То есть она уже говорила, что намерена идти, но оставался вопрос, зарегистрируют ли ее кандидатам или нет. Так вот: думаю, что после этой пресс-конференции шансы на регистрацию Собчак выросли. Власть воспринимает ее как фигуру неопасную.

Ксения Собчак на пресс-конференции / АГН "Москва" / фото: Серей Киселев

Ксения Собчак – светский человек, представитель элиты (к тому же – эпатажный), не профессиональный политик. К тому же она не способна поднять большую волну против всех кандидатов. Голосование «против всех» – это голосование антиэлитное, возможное, когда тебе не нравится никто, включая даже Жириновского. А Ксения Собчак – это элитная фигура, поэтому голосовать против всех она не привлекает. Она не является «кандидатом против всех».

В то же время какую-то часть электората она способна дополнительно привлечь, почему нет? Она может способствовать повышению явки. Поэтому отношение к ней у власти спокойное, что и выразилось в ее диалоге с Путиным. И именно это, как и сам факт предоставления ей слова, дает основание предполагать, что ее шансы на регистрацию на выборах возросли», – сказал Алексей Макаркин.

В беседе с «Полит.ру» эксперт также объяснил, почему именно, по его мнению, на первые вопросы, прозвучавшие на пресс-конференции, были даны довольно-таки неопределенные ответы. Для путинского электората таких ответов достаточно, полагает он.

Представители телеканала на пресс-конференции Владимира Путина / АГН "Москва" / фото: Кирилл Зыков

«Ситуация по сравнению с 1990-ми годами в России улучшилась, и, например, другой значимый политик, помимо президента (о чем, в частности, сначала спрашивали журналисты), сейчас просто не востребован. Как я понимаю, подход при ответах был такой. И для президентского электората такого ответа хватит: основная часть президентского электората, думаю, воспринимает ответы на подобные вопросы как вполне достаточные.

Причем сейчас 1990-е годы уже не являются алиби: когда людей спрашивают насчет того, являются ли современные экономические проблемы последствием 1990-х, люди говорят, что нет. То есть 1990-е перестали быть алиби. Однако они остаются страшилкой: люди боятся, что они вернутся. Думаю, власть будет это использовать – и на этих выборах, и настолько долго, насколько возможно», – отметил Алексей Макаркин.