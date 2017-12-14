Топ новостей 14 декабря

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей дня. Сегодня Владимир Путин провел большую пресс-конференцию, Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube, в употреблении допинга заподозрили 300 российских спортсменов.

Президент Владимир Путин ответил вопрос о подробностях своего выдвижения на выборах в 2018 году в ходе своей пресс-конференции. Президент заявил, что он будет самовыдвиженцем.

Никто в России не достоин выдвинуть Путина, кроме самого Путина pic.twitter.com/mJpYCswZyu — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 14 декабря 2017 г.

Ксения Собчак на пресс-конференции / АГН "Москва" / фото: Кирилл Зыков

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос Ксении Собчак о конкуренции на выборах 2018 года. Собчак спросила Путина об ограничении участия политика Алексея Навального в выборах и о препятствиях, которые возникли у ее штаба после выдвижения на выборы. "Почему власть боится честной конкуренции?" - спросила она. На это Путин ответил, что у оппозиции должна быть позитивная программа, а Собчак идет под лозунгом "Против всех". Говоря о Навальном, Путин назвал его "персонажем", сравнил с Михаилом Саакашвили, а также предрек, что такого рода оппозиция "будет бегать и устраивать майданы как на Украине". Он подчеркнул, что основная проблема - в радикализме, уподобив сторонников Навального движению "Оккупай Уолл-стрит".

И обратите внимание, что сегодня Путин впервые прямо признал, что недопуск меня на выборы - это осознанное политическое решение. Про всякий "суд и судимости" уже никто не говорит. Типа, вот мы власть и решили, что это вредно. — Alexey Navalny (@navalny) 14 декабря 2017 г.

Дальше смотрите сами. И так ясно, что всё выросло, надои увеличились, рожь колосится, преступники ловятся, а Путин не хочет править вечно, но ещё подумает. — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 14 декабря 2017 г.

Владимир Путин на пресс-конференции / АГН "Москва" / фото: Кирилл Зыков

Корреспондент ВВС News спросил президента РФ Владимира Путина о его отношении к американскому коллеге Дональду Трампу после года его пребывания у власти. По словам российского лидера, деятельность Трампа должны оценивать его избиратели, но объективно «мы видим некоторые достаточно серьезные достижения», которых нельзя не заметить.

Роскомнадзор предупредил YouTube об угрозе блокировки на территории России из-за аккаунта движения «Открытая Россия». В письме Роскомнадзора, которое цитируют в «Открытой России», говорится: «На основании требования Генеральной прокуратуры РФ от 11.12.2017 № 27-31-2017/Ид6629-17 о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим информацию, распространяемую с нарушением закона доступ к информационному ресурсу (страницам) http://www.youtube.com ограничивается операторами связи на территории Российской Федерации».

В день пресс-конференции кандидата в президенты Путина Роскомнадзор огласил его настоящую программу на следующий президентский срок - ютуб и твиттер будут заблокированы в России из-за Ходорковского и Открытой России https://t.co/wKtbUpUapl — Ходорковский Михаил (@mich261213) 14 декабря 2017 г.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило международным спортивным федерациям имена 300 российских спортсменов, подозревающихся в употреблении запрещенных препаратов. Все имена получены из базы данных Московской антидопинговой лаборатории, которую ранее возглавлял Григорий Родченков — ныне выступающий информатором WADA.

Владимир Путин на пресс-конференции / АГН "Москва" / фото: Серей Киселев

Президент Владимир Путин ответил на вопрос о допинговом скандале с российской сборной в ходе своей пресс-конференции. По его словам, очевидно, что скандал раздувается "в преддверии российского внутриполитического календаря". "Я знаю, что так и есть", - подчеркнул он. Однако Путин отметил, что страна сама виновата в этом, так как случаи применения допинга все же выявлены. По его мнению, подобная ситуация наблюдается и в других странах, но она не является настолько политизированной.

Можно смотреть в пустой кошелек, а можно смотреть прессконференцию ВладимВладимыча. Всё Дзен. — деревня Счастливое (@willi_rusland) 14 декабря 2017 г.

Арбитражный суд Москвы отказал компании Siemens в удовлетворении иска к ОАО «ВО "Технопромэкспорт"» и «ВО "Технопромэкспорт"» (структура «Ростеха») по поводу «незаконного» перемещения турбин в Крым.

Книга с информацией организации WikiLeaks

Суд Великобритании признал организацию WikiLeaks средством массовой информации: «WikiLeaks — это средство массовой информации, которое публикует и комментирует официальные материалы, подвергшиеся цензуре или ограниченные, а также касающиеся войны, разведки и коррупции и попавшие в его распоряжение при разных обстоятельствах».

WikiLeaks just recognised as a 'media organisation' by UK tribunal making it harder to extradite me to the US https://t.co/cRdzPZZVIh — Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 14 декабря 2017 г.

Камера в тюрьме / vesti.ru

Прокуратура Москвы сообщила о начале проверки соблюдения в СИЗО «Матросская тишина» требований закона к содержанию под стражей обвиняемых и подозреваемых. После публикации в «Московском комсомольце» члена московской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евы Меркачевой о VIP-камерах о начале служебной проверки также сообщили во ФСИН. Ева Меркачева заявила о наличии в «Матросской тишине» камер с хорошим ремонтом, огромными телевизорами и холодильниками с «деликатесами». По ее словам, размер камер позволяет «в футбол гонять».

Президент России Владимир Путин снимался на киностудии «Ленфильм» в качестве каскадера. Об этом рассказал президент Международной федерации самбо Василий Шестаков. Шестаков утверждает, что снимался с лидером нации в фильмах «Блокада» и «Ижорский батальон» в 1970-е годы. Название третьего фильма он припомнить не смог.