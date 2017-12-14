Топ новостей 14 декабря
Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей дня. Сегодня Владимир Путин провел большую пресс-конференцию, Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube, в употреблении допинга заподозрили 300 российских спортсменов.
Путин рассказал о своем выдвижении
Президент Владимир Путин ответил вопрос о подробностях своего выдвижения на выборах в 2018 году в ходе своей пресс-конференции. Президент заявил, что он будет самовыдвиженцем.
https://t.co/hoFYcAssnf pic.twitter.com/24YX8teu3C— Sergey Elkin (@Sergey_Elkin) 14 декабря 2017 г.
Никто в России не достоин выдвинуть Путина, кроме самого Путина pic.twitter.com/mJpYCswZyu— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 14 декабря 2017 г.
Путин ответил Собчак на вопрос о страхе перед оппозицией
Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос Ксении Собчак о конкуренции на выборах 2018 года. Собчак спросила Путина об ограничении участия политика Алексея Навального в выборах и о препятствиях, которые возникли у ее штаба после выдвижения на выборы. "Почему власть боится честной конкуренции?" - спросила она. На это Путин ответил, что у оппозиции должна быть позитивная программа, а Собчак идет под лозунгом "Против всех". Говоря о Навальном, Путин назвал его "персонажем", сравнил с Михаилом Саакашвили, а также предрек, что такого рода оппозиция "будет бегать и устраивать майданы как на Украине". Он подчеркнул, что основная проблема - в радикализме, уподобив сторонников Навального движению "Оккупай Уолл-стрит".
И обратите внимание, что сегодня Путин впервые прямо признал, что недопуск меня на выборы - это осознанное политическое решение. Про всякий "суд и судимости" уже никто не говорит. Типа, вот мы власть и решили, что это вредно.— Alexey Navalny (@navalny) 14 декабря 2017 г.
Дальше смотрите сами. И так ясно, что всё выросло, надои увеличились, рожь колосится, преступники ловятся, а Путин не хочет править вечно, но ещё подумает.— Ехидные новости (@_U_R_I_c) 14 декабря 2017 г.
Путин ответил на вопрос о Трампе и «российском следе» в президентских выборах в США
Корреспондент ВВС News спросил президента РФ Владимира Путина о его отношении к американскому коллеге Дональду Трампу после года его пребывания у власти. По словам российского лидера, деятельность Трампа должны оценивать его избиратели, но объективно «мы видим некоторые достаточно серьезные достижения», которых нельзя не заметить.
Роскомнадзор пригрозил YouTube блокировкой из-за «Открытой России»
Роскомнадзор предупредил YouTube об угрозе блокировки на территории России из-за аккаунта движения «Открытая Россия». В письме Роскомнадзора, которое цитируют в «Открытой России», говорится: «На основании требования Генеральной прокуратуры РФ от 11.12.2017 № 27-31-2017/Ид6629-17 о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим информацию, распространяемую с нарушением закона доступ к информационному ресурсу (страницам) http://www.youtube.com ограничивается операторами связи на территории Российской Федерации».
В день пресс-конференции кандидата в президенты Путина Роскомнадзор огласил его настоящую программу на следующий президентский срок - ютуб и твиттер будут заблокированы в России из-за Ходорковского и Открытой России https://t.co/wKtbUpUapl— Ходорковский Михаил (@mich261213) 14 декабря 2017 г.
В употреблении допинга заподозрили 300 российских спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило международным спортивным федерациям имена 300 российских спортсменов, подозревающихся в употреблении запрещенных препаратов. Все имена получены из базы данных Московской антидопинговой лаборатории, которую ранее возглавлял Григорий Родченков — ныне выступающий информатором WADA.
Путин связал допинговый скандал с грядущими выборами в РФ
Президент Владимир Путин ответил на вопрос о допинговом скандале с российской сборной в ходе своей пресс-конференции. По его словам, очевидно, что скандал раздувается "в преддверии российского внутриполитического календаря". "Я знаю, что так и есть", - подчеркнул он. Однако Путин отметил, что страна сама виновата в этом, так как случаи применения допинга все же выявлены. По его мнению, подобная ситуация наблюдается и в других странах, но она не является настолько политизированной.
Всё, что наговорил Путин за 3,5 часа в одной картинкеhttps://t.co/Yw8djbnXJ2 pic.twitter.com/yTzEiqHYxI— Лентач (@oldLentach) 14 декабря 2017 г.
Можно смотреть в пустой кошелек, а можно смотреть прессконференцию ВладимВладимыча. Всё Дзен.— деревня Счастливое (@willi_rusland) 14 декабря 2017 г.
Московский арбитраж отказал Siemens в возврате крымских турбин
Арбитражный суд Москвы отказал компании Siemens в удовлетворении иска к ОАО «ВО "Технопромэкспорт"» и «ВО "Технопромэкспорт"» (структура «Ростеха») по поводу «незаконного» перемещения турбин в Крым.
Британский суд признал WikiLeaks средством массовой информации
Суд Великобритании признал организацию WikiLeaks средством массовой информации: «WikiLeaks — это средство массовой информации, которое публикует и комментирует официальные материалы, подвергшиеся цензуре или ограниченные, а также касающиеся войны, разведки и коррупции и попавшие в его распоряжение при разных обстоятельствах».
WikiLeaks just recognised as a 'media organisation' by UK tribunal making it harder to extradite me to the US https://t.co/cRdzPZZVIh— Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 14 декабря 2017 г.
Прокуратура проверит cведения о VIP-камерах в «Матросской тишине»
Прокуратура Москвы сообщила о начале проверки соблюдения в СИЗО «Матросская тишина» требований закона к содержанию под стражей обвиняемых и подозреваемых. После публикации в «Московском комсомольце» члена московской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евы Меркачевой о VIP-камерах о начале служебной проверки также сообщили во ФСИН. Ева Меркачева заявила о наличии в «Матросской тишине» камер с хорошим ремонтом, огромными телевизорами и холодильниками с «деликатесами». По ее словам, размер камер позволяет «в футбол гонять».
СМИ узнали о работе Путина каскадером в кино в 70-е годы
Президент России Владимир Путин снимался на киностудии «Ленфильм» в качестве каскадера. Об этом рассказал президент Международной федерации самбо Василий Шестаков. Шестаков утверждает, что снимался с лидером нации в фильмах «Блокада» и «Ижорский батальон» в 1970-е годы. Название третьего фильма он припомнить не смог.