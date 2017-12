Топ новостей 14 декабря

Дайджест «Полит.ру» — краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей дня. Сегодня Владимир Путин провел большую пресс-конференцию, Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube, в употреблении допинга заподозрили 300 российских спортсменов.

Президент Владимир Путин ответил вопрос о подробностях своего выдвижения на выборах в 2018 году в ходе своей пресс-конференции. Президент заявил, что он будет самовыдвиженцем.

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос Ксении Собчак о конкуренции на выборах 2018 года. Собчак спросила Путина об ограничении участия политика Алексея Навального в выборах и о препятствиях, которые возникли у ее штаба после выдвижения на выборы. "Почему власть боится честной конкуренции?" - спросила она. На это Путин ответил, что у оппозиции должна быть позитивная программа, а Собчак идет под лозунгом "Против всех". Говоря о Навальном, Путин назвал его "персонажем", сравнил с Михаилом Саакашвили, а также предрек, что такого рода оппозиция "будет бегать и устраивать майданы как на Украине". Он подчеркнул, что основная проблема - в радикализме, уподобив сторонников Навального движению "Оккупай Уолл-стрит".

Корреспондент ВВС News спросил президента РФ Владимира Путина о его отношении к американскому коллеге Дональду Трампу после года его пребывания у власти. По словам российского лидера, деятельность Трампа должны оценивать его избиратели, но объективно «мы видим некоторые достаточно серьезные достижения», которых нельзя не заметить.

Роскомнадзор предупредил YouTube об угрозе блокировки на территории России из-за аккаунта движения «Открытая Россия». В письме Роскомнадзора, которое цитируют в «Открытой России», говорится: «На основании требования Генеральной прокуратуры РФ от 11.12.2017 № 27-31-2017/Ид6629-17 о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим информацию, распространяемую с нарушением закона доступ к информационному ресурсу (страницам) http://www.youtube.com ограничивается операторами связи на территории Российской Федерации».

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило международным спортивным федерациям имена 300 российских спортсменов, подозревающихся в употреблении запрещенных препаратов. Все имена получены из базы данных Московской антидопинговой лаборатории, которую ранее возглавлял Григорий Родченков — ныне выступающий информатором WADA.

Президент Владимир Путин ответил на вопрос о допинговом скандале с российской сборной в ходе своей пресс-конференции. По его словам, очевидно, что скандал раздувается "в преддверии российского внутриполитического календаря". "Я знаю, что так и есть", - подчеркнул он. Однако Путин отметил, что страна сама виновата в этом, так как случаи применения допинга все же выявлены. По его мнению, подобная ситуация наблюдается и в других странах, но она не является настолько политизированной.

Арбитражный суд Москвы отказал компании Siemens в удовлетворении иска к ОАО «ВО "Технопромэкспорт"» и «ВО "Технопромэкспорт"» (структура «Ростеха») по поводу «незаконного» перемещения турбин в Крым.

Суд Великобритании признал организацию WikiLeaks средством массовой информации: «WikiLeaks — это средство массовой информации, которое публикует и комментирует официальные материалы, подвергшиеся цензуре или ограниченные, а также касающиеся войны, разведки и коррупции и попавшие в его распоряжение при разных обстоятельствах».

