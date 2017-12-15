Компания Walt Disney решила купить большую часть медиахолдинга 21st Century Fox. СМИ массово обсуждают это событие, называя его крупнейшей сделкой в истории медиаиндустрии. Многие комментаторы подчеркивают, что за этим шагом стоит стремление стареющего медиагиганта адаптироваться к новым отраслевым условиям, но сомневаются, что его попытки увенчаются успехом.

The Economist пишет, что эта сделка ускорит процесс превращения Голливуда из столицы кинематографа в центр видеотрансляций. Disney, помимо кинофраншиз, получит во владение десятки кабельных сетей Fox. Также к нему перейдет доля Fox в европейском спутниковом вещателе Sky.

Вышки ретрансляторов в Голливуде / pixabay.com

Важно, считает автор, что это не просто история о слиянии двух знаменитых гигантов. Это еще и история о том, как Disney пытается перестроиться из медиакорпорации в технологическую и бросить вызов компании Netflix, которая сумела в короткие сроки стать серьезным конкурентом Голливуда. Главный идеолог планируемой метаморфозы Disney — ее нынешний глава Боб Айгер, который даже согласился не уходить с этой должности до 2021 г., чтобы руководить преобразованием.

Цель Disney в том, чтобы по возможности вступить в прямой контакт со своими потребителями и начать продавать им видеоконтент напрямую онлайн. Компания собирается запустить свой собственный потоковый сервис в 2019 г. Ей придется начинать с нуля, не имея поначалу подписчиков, но зато имея мощного конкурента в лице Netflix, у которой 109 млн. подписчиков по всему миру.

Проблема в том, что компания Disney озаботилась преобразованием очень поздно. Как и Fox, она годами продавала значительную часть своего контента Netflix, за счет чего росла популярность именно Netflix как платформы. А теперь она пытается сменить старую бизнес-модель на новую и уйти из сферы, где она доминировала, в сферу, где уже сложилась устойчивая иерархия.

Актер на пробах / pixabay.comю

Financial Times пишет, что со стороны Disney сделка с Fox отражает осознание, что потребительское поведение по всему миру фундаментально изменилось. Наибольшим успехом пользуются цифровые потоковые сервисы, предоставляемые компаниями Netflix и Amazon. Они перетягивают к внимание людей, которые раньше смотрели бы телевидение. Иными словами, эпоха кабельного телевидения, на котором, в частности, выросла империя Руперта Мердока (Fox), теперь заканчивается, и ей на смену приходит эпоха онлайн-трансляций по требованию. Со стороны Fox, соответственно, согласие на сделку означает признание того, что она не может полноценно конкурировать в новых условиях, где господствует потоковое видео.

Попытки Disney адаптироваться к новым условиям, отмечает FT, многие аналитики оценивают скептически. Возможно, сама по себе сделка с Fox улучшит положение дел в компании, но конкурировать с гегемонами цифровой сферы Disney не сможет. Когда Айгер в 2005 г. возглавил Disney, ее рыночная цена составляла $45,8 млрд. Сейчас цена приближается уже к $162,5 млрд. Акции выросли в цене за счет того, что в последние несколько лет компания выпустила несколько исключительно доходных фильмов. А это, в свою очередь, было обусловлено политикой Айгера, который начал делать ставку на условно интеллектуальные брэнды (Pixar, Marvel, Lucasfilm). Но полное перепрофилирование может оказаться более трудной задачей.