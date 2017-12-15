Федеральная служба безопасности отчиталась о задержании в Санкт-Петербурге семерых человек, которые, как считается, являются боевиками «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация) и готовили в России теракты.

Видеозапись признания одного из задержанных была опубликована Центром общественных связей ФСБ 15 декабря. Мужчина говорит, что собирался совершить теракт, и рассказал о своей роли в подготовке к преступлению. «Собирался совершить теракт в городе Санкт-Петербург. Я должен был, значит, сделать взрывчатку и... ну как бы расфасовать ее по бутылкам и прикрепить какие-то поражающие элементы», — говорит он.

Утверждается, что задержанные готовили взрыв 16 декабря «в местах массового нахождения людей, в том числе в одном из культовых учреждений». Атаки, по данным ФСБ, должны были быть совершены «путем самоподрыва террориста-смертника в одном из культовых учреждений, а также убийства граждан и подрывы самодельных взрывных устройств в местах массового нахождения людей».

Задержанный по подозрению в терроризме / © Пресс-служба ФСБ России

У задержанных изъято значительное количество взрывчатых веществ, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы, экстремистская литература. Также сотрудники ФСБ ликвидировали лабораторию по изготовлению взрывных устройств.

Характерно, что, по данным ФСБ, руководство ячейкой осуществлялось из-за границы по мессенджеру Telegram. Этот факт, скорее всего, будет использован при давлении российских властей на администрацию мессенджера, которая не желает раскрывать тайну переписки своих пользователей.

Напомним, 12 декабря ФСБ сообщила о задержании группы террористов из стран Центральной Азии, которые планировали провести атаки с участием смертников в Москве на Новый год и в ходе предвыборной кампании. Две «законспирированные группы террористов, руководство которыми велось из-за границ России», были ликвидированы в период с 9 по 11 декабря 2017 года.

По словам главы ФСБ, в составе групп были выходцы из стран Центральной Азии, а атаки с участием смертников планировалось провести не только на Новый год, но и в ходе предвыборной кампании. На заседании Национального антитеррористического комитета глава ФСБ Александр Бортников рассказал, что у подозреваемых «изъяты самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы», а также «ликвидирована лаборатория по изготовлению средств террора».

Взрывчатка в квартире подозреваемых / © Пресс-служба ФСБ России

Также Бортников отметил, что окончательное поражение боевиков в Сирии создает «реальную опасность» возвращения в страну воевавших на их стороне граждан России, которые могут «войти в состав бандгрупп, законспирированных ячеек, а также участвовать в формировании их пособнической базы и вербовке новых боевиков».

За день до этого, 11 декабря, президент Владимир Путин прилетел на базу российских ВВС Хмеймим в Сирии, где еще раз заявил о разгроме «наиболее боеспособной группировки международных террористов» и отдал приказ о возвращении на родину большей части находящихся в стране российских военных. При этом Путин пообещал, что «если террористы вновь поднимут голову», то по ним будут нанесены «такие удары, которых они пока и не видели».

Ранее ФСБ также отчитывалась о задержании членов «Исламского государства». В начале октября 2017 года сообщалось, что задержаны террористы, которые готовили «резонансные террористические акты в форме взрывов в местах массового скопления людей и на объектах транспортной инфраструктуры».

В июле 2017 была, как утверждается, задержана группа террористов, которая готовила теракты на железнодорожной дороге и в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге, а 31 августа объявила о задержании двух выходцев из Центральной Азии, планировавших совершить 1 сентября теракты в Москве.