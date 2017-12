«Коммерсантъ» поместил под заголовком «Сообщающий сосуд» репортаж с большой пресс-конференции с Владимиром Путиным.

«Курортам прописывают патенты»: сенаторы предлагают собрать налоги с частного сектора.

«Онлайн-кассы признаны как бизнес-ресурс»: подведены итоги премии «Цифровые вершины» за 2017 год.

«Ведомости»: «Власти разработали новую схему продажи квартир в новостройках». Деньги будут собирать не застройщики, а уполномоченные банки.

В статье «Президент обошелся без предвыборностей» рассказывается о пресс-конференции президента в целом.

В материале «Владимир Путин решил простить налоговые долги 50 млн избирателей» говорится об одном из его обещаний и отмечается, что похожий подарок он уже делал — перед выборами шесть лет назад.

РБК: «Господдержке отключают полный привод». Минпромторг сократит программу стимулирования спроса на автомобили.

«"Черный лебедь" кружит над госдолгом»: Bank of America назвал главные риски для России в следующем году.

«Банк уже не в кассу»: Герман Греф превратит Сбербанк в технологическую компанию.

«Известия» в материале «Программа-максимум» замечают, что в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин рассказал, какой он видит Россию будущего.

«Правительство отказалось запретить курение у подъездов»: Белый дом подготовил негативный отзыв на предложение оградить жильцов от «дымящих» у их домов.

Как Израиль борется с палестинскими ракетами рассказывается в материале «Жизнь под куполом».

«В России появятся новые медицинские специальности»: Первый мед приступает к подготовке сетевых врачей, IT-медиков, тканевых инженеров и молекулярных диетологов.

«Газета.ru» публикует прогноз погоды в столице на 15-22 декабря с неутешительным заголовком «В Москву пришло глобальное потепление».

«ХАМАС: 30 лет битвы за Палестину». 30 лет назад было создано палестинское исламистское движение ХАМАС.

«Раздолье на 6 сотках: пенсионеров освободят от налогов». Пенсионеров освободят от уплаты налога на земельные участки в 6 соток.

«The Economist объясняет: почему Турция и Греция не могут помириться» (The Economist explains: Why Turkey and Greece cannot reconcile). Греция и Турция больше не на ножах, как прежде, но настоящее примирение между ними маловероятно.

Bloomberg: «Как избежать наихудшего Brexit'а» ( How to Avoid the Worst Possible Brexit). Ожидается, что лидеры ЕС во время своего саммита формально объявят о возможности продолжить переговоры об отделении Британии.

The Wall Street Journal: «Европейские центробанки все еще осторожничают с признанием оздоровления» (Europe’s Central Banks Still Cautious on Recovery). Центробанки Европы не спешат следовать примеру Федеральной резервной системы США, которая начала постепенно повышать процентную ставку. Они продолжают с осторожностью оценивать состояние восстанавливающейся региональной экономики.

The Washington Post: «Disney покупает значительную часть Fox, и это мегаслияние станет потрясением для мира развлечений и медиа» (Disney buys much of Fox in megamerger that will shake world of entertainment and media). Компания «Уолт Дисней» решилась на грандиознейшую в истории медиаиндустрии сделку: она приобретает большую часть своего конкурента — компании 21st Century Fox.

The Telegraph: «Муки перехода. Пять проблем, которые ждут Британию в следующей фазе Brexit'а» (Transition torment: Five headaches UK faces in next Brexit phase). Первая фаза переговоров с ЕС об отделении Британии заняла много месяцев, и переговоры были болезненными. Следующий этап едва ли будет проще.

Reuters: «Китай заявил, что войну на Корейском полуострове допускать нельзя» (China says war must not be allowed on Korean peninsula). Китайский президент Си Цзиньпин заявил, что проблемы с КНДР необходимо решать путем переговоров.