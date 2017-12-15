В вопросе определения ключевой ставки совет директоров Банка России впервые за долгое время повел себя непредсказуемо. Все ожидали, что она будет снижена с 8,25% до 8% годовых, но с 18 декабря будет действовать ставка 7,75%.

В самом ЦБ говорят, что такое решение вызвано снижением проинфляционных рисков в краткосрочной перспективе. Среди главных факторов, которые тянут инфляцию вверх, названы ситуация на рынке труда, возможные изменения в потребительском поведении и характер инфляционных ожиданий.

Собственно самое интересное, что в списке рисков не указаны санкции. Неужели в Центарльном банке на боятся введения новых ограничений? Или на Неглинной подозревают о чем-то, что пока неизвестно широкой публике?